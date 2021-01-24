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«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек

Каждое утро миллионы людей тратят уйму времени на то, чтобы подготовиться к грядущему дню. Результаты, понятное дело, разные, но одно остается неизменным – внешний вид одного и того же человека может сильно меняться в течение дня в зависимости от часа.

Именно эту разницу выбрала бельгийский фотограф Барбара Ивейнс главной темой своего фотопроекта «7 утра — 7 вечера». Барбара захотела показать происходящую с человеком метаморфозу за 24 часа. Странно, но мы, к примеру, заметили, что некоторые люди выглядят гораздо лучше, когда только встали с постели. А вы что думаете?

«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек


«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек

«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек

«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек

«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек

«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек

«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек

«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек

«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек

«7 утра — 7 вечера»: как по-разному выглядит человек

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