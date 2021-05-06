Чем живет Китай: амбициозные проекты и прогрессивные инновации Поднебесной

1. FlexPai

FlexPai – шаг в новую эру гибких дисплеев. /Фото: cdn.androidheadlines.com

2. South-North Water Transfer

/Фото: upload.wikimedia.org Колоссальный проект по переброске вод позволил «напоить» Пекин: Янцзы поставляет 70% воды, необходимой столице Китая./Фото: upload.wikimedia.org

3. FAST telescope

FAST телескоп помогает китайским астрономам познавать тайны космоса. /Фото: media.wired.com

4. Qiantu K50

Qiantu K50 выглядит довольно претенциозно. /Фото: i2.wp.com

5. Shanhai Maglev

В перспективе маглевы сведут разрыв между высокоскоростным железнодорожным и воздушным транспортом к минимуму. /Фото: davidsbeenhere.com

6. Sky Train

Китай стал третьей страной в мире, освоившей технологию монорельсовых поездов. /Фото: lksdiaradesign.com

7. Sungrow Anhui Solar Farm

В Китае активно строятся плавучие солнечные станции. /Фото: pv-tech.org

8. Sunway TaihuLight

Китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight. /Фото: as01.epimg.net