«Пороховые обезьянки»: кто они такие и почему их не было на русском флоте



Флот – это всегда жесткая иерархия и дисциплина. В противном случае коллектив превращается в сброд, а корабль - в братскую могилу. Как и в армии, на флоте для поддержания дисциплины и выстраивания субординации имеются свои звания и должности. Во времена парусного флота на английский судах существовала должность «пороховой обезьянки». Кем же были эти загадочные парни?

Это юнги. /Фото: yandex.ru.

В целях безопасности. /Фото: auction.ru.

Юнги очень полезны. /Фото: livejournal.com.

Нынче юнги уже не те. /Фото: waralbum.ru.

На парусном корабле существовало множество различных должностей и назначений. Одни из них были очень престижными, другие не очень. Для одной работы требовались высококвалифицированные специалисты, на другую годился даже «отборный» сброд. Среди прочих должностей на флоте были юнги – мальчишки, которых набирали служить на корабли в качестве младших (учеников) матросов. При этом сами юнги делились на несколько категорий в зависимости от тех обязанностей, которые им доверяли.Юнги постарше и покрепче начинали учиться на матросов, работали на палубе и мачтах. Некоторым везло и их назначали на должность прислуги. Они должны были убираться в жилых помещениях, менять белье, занимались стиркой и обслуживанием офицерского состава судна. Была еще одна, третья категория юнг – «пороховые обезьянки».Чем же они занимались?Дело в том, что на английских кораблях порох хранился в специальных крюйт-камерах. Это были специальные отсеки, к которым вели узкие проходы. Особенности конструкции крюйт-камер были продиктованы соображениями безопасности. Проблема была в том, что с каждым новым поколением кораблей коридоры становились все меньше, и поэтому большинство взрослых мужчин уже не могло по ним передвигаться. Для этого на службу и набирались специальные юнги худощавого телосложения и небольшого роста в возрасте от 10 лет.Примечательно, что на русских кораблях Нового времени должности пороховой мартышки не было. Причина этого крылась в принципиально другой конструкции крюйт-камеры и коридоров (нор) ведущих к ней.