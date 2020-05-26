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«Пороховые обезьянки»: кто они такие и почему их не было на русском флоте

«Пороховые обезьянки»: кто они такие и почему их не было на русском флоте

«Пороховые обезьянки»: кто они такие и почему их не было на русском флоте


Флот – это всегда жесткая иерархия и дисциплина. В противном случае коллектив превращается в сброд, а корабль - в братскую могилу. Как и в армии, на флоте для поддержания дисциплины и выстраивания субординации имеются свои звания и должности. Во времена парусного флота на английский судах существовала должность «пороховой обезьянки». Кем же были эти загадочные парни?
Это юнги. /Фото: yandex.ru.
Это юнги. /Фото: yandex.ru.

На парусном корабле существовало множество различных должностей и назначений. Одни из них были очень престижными, другие не очень. Для одной работы требовались высококвалифицированные специалисты, на другую годился даже «отборный» сброд. Среди прочих должностей на флоте были юнги – мальчишки, которых набирали служить на корабли в качестве младших (учеников) матросов. При этом сами юнги делились на несколько категорий в зависимости от тех обязанностей, которые им доверяли.

В целях безопасности. /Фото: auction.ru.
В целях безопасности. /Фото: auction.ru.


Юнги постарше и покрепче начинали учиться на матросов, работали на палубе и мачтах. Некоторым везло и их назначали на должность прислуги. Они должны были убираться в жилых помещениях, менять белье, занимались стиркой и обслуживанием офицерского состава судна. Была еще одна, третья категория юнг – «пороховые обезьянки».
Чем же они занимались?

Юнги очень полезны. /Фото: livejournal.com.
Юнги очень полезны. /Фото: livejournal.com.

Дело в том, что на английских кораблях порох хранился в специальных крюйт-камерах. Это были специальные отсеки, к которым вели узкие проходы. Особенности конструкции крюйт-камер были продиктованы соображениями безопасности. Проблема была в том, что с каждым новым поколением кораблей коридоры становились все меньше, и поэтому большинство взрослых мужчин уже не могло по ним передвигаться. Для этого на службу и набирались специальные юнги худощавого телосложения и небольшого роста в возрасте от 10 лет.
Нынче юнги уже не те. /Фото: waralbum.ru.
Нынче юнги уже не те. /Фото: waralbum.ru.
Примечательно, что на русских кораблях Нового времени должности пороховой мартышки не было. Причина этого крылась в принципиально другой конструкции крюйт-камеры и коридоров (нор) ведущих к ней.

 

 

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