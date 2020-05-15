Парикутин — вулкан, который вырос за два дня на кукурузном поле

Как Парикутин вырос на кукурузном поле и уничтожил 11 деревень и один город

Дионисио оказался сообразительным малым и тут же побежал в соседний город Сан-Хуан-Парангарикутиро, чтобы предупредить жителей о странности. Пришедшая спустя несколько часов комиссия, отправленная мэром, обнаружила уже внушительную дыру глубиной 9 метров. Так началась история Парикутина, вулкана, который вырос всего за пару дней и уничтожил все живое вокруг.

Спустя пару суток, 23 февраля, вулкан был уже 44 метра высотой. 27 февраля — 106 метров, 20 марта — 148, 20 мая — 190 метров. От кукурузного поля Дионисио ничего не осталось. Всего же Парикутин вырос на 336 метров над окружающим плато, но и этого здоровяка, напоминающего обычный холм, хватило, чтобы залить все лавой на 25 километров вокруг. Местный житель Каледонио Гутиеррез, ставший свидетелем первого извержения, дал ему весьма поэтичное описание:

«Когда уже близился рассвет, мы услышали шум, напоминающий вой морских волн. В чернеющее небо взмыл столп огня, который поднялся метров на 800, а то и больше. Затем он лопнул, словно раскрылся бутон бархатцев, и огненный дождь, похожий на фейерверк, пролился на землю»

Парикутин, в считанные дни ставший огнедышащей горой, начал заливать окрестности магмой. Город Сан-Хуан-Парангарикутиро сначала засыпало вулканическим пеплом, а затем буквально затопило лавой. Деревня Парикутин, в честь которой вулкан получил свое название, также оказалась полностью погребена. Помимо этих селений, еще 10 деревень были покинуты и уничтожены.

























Как знаменитый художник «купил» вулкан, чтобы писать с него картины

Удивительно, но для самого Дионисио Пулидо, на участке которого вырос Парикутин, все в итоге обернулось не так уж и плохо. Его землю за приличные деньги купил художник Херардо Мурильо, известный как Доктор Атль. Он был восхищен вулканами и обожал делать их «портреты». Атль нарисовал сотни картин, посвященных Парикутину. Он рисовал его, стоя в маске и уворачиваясь от летящего сверху огненного дождя и камней все те девять лет, что вулкан извергался.

Жизнь у Парикутина дорого обошлась Доктору Атлю: во время одного из восхождений он серьезно повредил ногу, так что ее пришлось ампутировать. Но это лишь сделало его упрямее и неистовее, после потери ноги он начал забираться едва ли не в самое жерло вулкана и писать картины с еще большей экспрессией и жаром. Херардо Мурильо умер в 1964 году, спустя 12 лет после того, как потух его любимый вулкан. Художника похоронили в Ротонде прославленных мужей в Мехико.







Парикутин сейчас

После девяти лет извержений, в 1952 году, Парикутин успокоился. Вокруг него образовалась выжженая лавовая долина. Многие живущие в округе крестьяне стали беженцами. Но до сих пор те, кто еще не умер от старости, и даже их потомки раз в год, на Пасху, совершают паломничество к вулкану.

Парикутин потух, но не остыл полностью. Его жерло до сих пор остается горячим, так что после прошедшего дождя над ним начинает куриться сернистый пар.