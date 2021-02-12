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Пять историй, героям которых удалось выжить в экстремальных ситуациях

Выживание в экстремальных условиях требует от человека выдержки и непоколебимой веры в то, что не бывает безвыходных положений. Представляем пять историй, героям которых удалось выйти победителями из сложнейших ситуаций.

Пять историй, героям которых удалось выжить в экстремальных ситуациях

Пять историй, героям которых удалось выжить в экстремальных ситуациях

Рекордная высота, после падения с которой человеку удавалось выжить, — 10 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу Гиннесса и принадлежит Весне Вулович, единственной выжившей после авиакатастрофы 26 января 1972 года. Она не только выздоровела, но и хотела снова вернуться к работе — страха полетов у нее не возникло, потому что сам момент катастрофы она не помнила.

24 августа 1981 года 20-летняя Лариса Савицкая и ее муж летели из свадебного путешествия на самолете Ан-24 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. В небе на высоте 5220 метров их самолет столкнулся с Ту-16. Лариса Савицкая стала единственной из 38 человек, кто выжил.

На обломке самолета размером три на четыре метра она летела в свободном падении на протяжении 8 минут. Ей удалось добраться до кресла и вжаться в него. Позже женщина утверждала, что в этот момент вспомнила эпизод из итальянского фильма «Чудеса еще случаются», где героиня выживает в схожих условиях. Спасательные работы велись не слишком активно. Для всех жертв авиакатастрофы уже даже были вырыты могилы.



Ларису Савицкую в итоге нашли последней. Она трое суток жила среди обломков самолета и тел погибших пассажиров. Несмотря на многочисленные травмы — сотрясение мозга, повреждения позвоночника, сломанные ребра и перелом руки, Савицкая не только выжила, но и смогла соорудить себе что-то вроде шалаша из обломков фюзеляжа. Когда поисковый самолет пролетал над местом крушения, Лариса даже махала спасателям, но они приняли ее за геолога из разместившейся неподалеку экспедиции.

Лариса Савицкая дважды внесена в Книгу рекордов Гиннесса: как человек, выживший после падения с огромной высоты, и как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба в авиакатастрофе — 75 рублей (в деньгах 1981 года).

На маленьком плоту


Пять историй, героям которых удалось выжить в экстремальных ситуациях

23 ноября 1942 года немецкая субмарина торпедировала английский корабль «Бен Ломонд». Все члены его экипажа погибли. Почти все. Матросу Линь Пэну удалось выжить. Ему повезло — в ходе поисков на поверхности воды он обнаружил спасательный плот, на котором был запас продуктов. Линь Пэн, конечно, понимал, что продукты и вода рано или поздно закончатся, поэтому с первого дня своей робинзонады он начал готовить инвентарь для сбора дождевой воды и ловли рыбы. Растянул над плотом тент, из нитей веревки, найденной на плоту, сделал леску; из гвоздя и проводов от фонарика — крючки; из металла от консервной банки — нож, которым разделывал пойманную рыбу.

Интересный факт: Линь Пэн не умел плавать, поэтому все время был привязан к плоту. Рыбы Линь Пэн ловил очень немного, но заботился о ее сохранности — вялил на веревках, растянутых над палубой его «корабля». На протяжении ста дней его рацион составляла одна рыба и вода. Иногда за бортом попадались водоросли, потребление которых не дало Линь Пэну заболеть цингой.

Горькая ирония рекордного плавания Линь Пэна в том, что он мог быть спасен несколько раз. Однажды его не стали брать на борт грузового судна только потому, что он китаец. Потом его заметили американские ВМФ и даже бросили ему спасательный буй, но разразившийся шторм не дал американцам завершить спасательную миссию. Кроме того, Линь Пэн видел несколько немецких субмарин, но обращаться к ним за помощью по понятным причинам не стал.

Только в апреле 1943 года он заметил, что цвет воды изменился, а в небе начали то и дело появляться птицы. Он понял, что находится в прибрежной зоне, а значит, его шансы на успех многократно увеличились.

5 апреля его нашли бразильские рыбаки, которые сразу доставили его в больницу. Удивительно, но Линь Пэн после своего путешествия мог передвигаться самостоятельно. Он потерял за время вынужденной робинзонады всего 9 килограммов. Рекомендации китайца вошли в инструкцию по выживанию для британского флота. История Линь Пэна отчасти была использована при создании фильма «Жизнь Пи».

Начитанный юнга


Пять историй, героям которых удалось выжить в экстремальных ситуациях

Робинзонада — это выживание человека в одиночку на протяжении долгого времени в природной среде. Рекордсменом в этой «дисциплине» стал Джереми Бибс, который прожил на острове 74 года. В 1911 году во время урагана в южной части Тихого океана затонула английская шхуна «Прекрасное блаженство». Добраться к берегу и спастись на необитаемом острове удалось только 14-летнему юнге Джереми Бибсу. Мальчику помогла его эрудированность и любовь к чтению — он знал наизусть роман Даниэля Дефо.

По примеру героя своей любимой книги Бибс стал вести деревянный календарь, построил хижину, научился охотиться, ел фрукты и пил кокосовое молоко. Пока Бибс жил на острове, в мире произошло две мировые войны, была создана атомная бомба и персональный компьютер. Он про это ничего не знал. Нашли Бибса случайно. В 1985 году экипаж немецкого судна неожиданно обнаружил 88-летнего рекордсмена среди робинзонов и доставил его на родину.

Папина дочка


Пять историй, героям которых удалось выжить в экстремальных ситуациях

24 декабря 1971 года самолет Lockheed L-188 Electra перуанской авиакомпании LANSA попал в обширную грозовую область, получил удар молнией, вошел в зону турбулентности и начал разрушаться в воздухе на высоте 3,2 километра. Упал он в джунгли, в 500 километрах от Лимы. Единственной выжившей оказалась 17-летняя школьница Джулиана Маргарет Кепке.

В момент падения девочка была пристегнута к креслу. У нее оказалась сломана ключица, поранена правая рука, она на один глаз ослепла. Выжить Джулиане помогло то, что ее отец был известным зоологом, с детства привившим своей дочери навыки выживания в экстремальных условиях. Сразу после крушения, оставив попытки найти среди тел погибших свою мать, девочка обследовала багаж на предмет еды, но нашла только несколько конфет — тоже результат.

Затем Джулиана нашла неподалеку от места падения ручей и пошла вниз по его течению. Только через девять дней ей посчастливилось выйти к лодке на берегу реки. Бензином из канистры девочка обработала рану на правом плече, в которой уже расплодилось не менее 40 личинок. Хозяева лодки, которые оказались местными лесорубами, появились только на следующий день. Джулиану накормили, обработали раны и доставили в больницу ближайшего поселка.

Наедине со снегом


Пять историй, героям которых удалось выжить в экстремальных ситуациях

13 октября 1972 года самолет, на борту которого находились игроки уругвайской команды по регби Old Christians из Монтевидео, а также их родственники и спонсоры, потерпел крушение в высокогорном районе Анд. В живых после падения осталось 27 человек. Позже из-за сошедшей лавины погибло еще 8 человек, еще трое умерли от ран. То, что помощи ждать неоткуда, уругвайцы поняли через 11 дней после аварии, когда по радио сказали, что их поиски прекращены и они признаны погибшими.

Тяжелейшая ситуация, в которой оказались пассажиры, усугублялась тем, что припасы очень быстро уходили. Чудом выжившие после крушения приняли непростое решение — есть мясо погибших. Спасли пострадавших только спустя 72 дня после катастрофы и лишь благодаря тому, что группа снарядила в дорогу трех человек, которым необходимо было перейти Анды и сообщить о случившемся. Сложнейший переход одолели двое. За 11 дней без снаряжения и теплой одежды они прошли 55 километров по заснеженным Андам и вышли к горной речке, где встретили чилийского пастуха, который и сообщил властям о выживших пассажирах

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