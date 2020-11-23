Хитрая «Рига-104»

Такое грозное предупреждение есть на всех батарейках: «Не заряжать! Не бросать в огонь!» «По науке» все верно: батарейка химический элемент электропитания одноразового действия. Там, где немецкий инженер только разведёт руками: «Найн! эс ист нихт! запрещено!», наши умельцы обычно говорят «а мы попробуем». Так получилось и здесь

В 1974 году на Рижском радиозаводе начали выпускать радиоприёмники «Рига-104». Для своего времени очень прогрессивный аппарат. Теперь злые языки говорят, что скопировали с немецкого Grundig.

Хочу им напомнить, что радиоприёмник «Рига-104» не появился на пустом месте, до него, с 1968 года, выпускалась модель «Рига-103».

На экспорт радиоприёмник поставлялся под маркой «Astrad» или «Solar»

В свою очередь, «Рига -103» это модификация радиоприёмника «Нептун 103», который выпускался с 1967 года.

С такой славной «родословной» и копировать никого не надо.Из технических новинок 104-й модели нужно сразу отметить блок УКВ с модулем фиксированных настроек. Такая возможность появилась за счёт применения новинки тех лет -варикапов.

Так же другой стала акустика: вместо двух одноваттных динамиков применили один трехваттный 3ГД32. К сожалению, схемное решение усилителя было не совсем удачным, с высоким уровнем собственных шумов, но для молодёжи высокая выходная мощность была важнее.

Ну и естественно фирменный калькулятор часовых поясов-при той активности радиостанций в эфире было очень актуально.

Ну, а теперь о той важной изюминке, что отличало радиоприёмник «Рига -104» от собратьев (в том числе иностранных). Для питания радиоприёмников такого класса (громких, но прожорливых) применялись батарейки повышенной ёмкости «373».

В СССР никогда не было перепроизводства батареек-их всегда не хватало. Вот инженеры и задумались: как более эффективно использовать батарейки, чтобы реже их менять.

Если по простому объяснить принцип работы батарейки, то получается следующая картина: Когда батарейка отдаёт электричество у него разлагается корпус (катод), сделанный в виде стаканчика. Причём разлагается не весь, а часть остаётся, покрывшись окислами.

Если через батарейку пустить ток от внешнего источника (блок питания радиоприёмника) то начнётся химическая реакция, которая убирает окислы и батарейка восстановившись, работает до полного использования материала катода.В радиоприёмнике «Рига-104» использовалась именно такая схема, о чем коротко сказано в инструкции.

Заявленное «2-3 раза» это конечно перебор, но 1,5 -2 раза увеличить срок службы удавалось легко. Главное вовремя ставить батарейки на «восстановительную зарядку» от сети.Несколько позже в продаже появились отдельные устройства восстановления батарей УВ-1

Вот принципиальная схема устройства с пояснением работы

Когда мы узнали об этом хитром способе продления жизни батарей, то тут же доработали свои магнитофоны и приёмники. Штука оказалась очень эффективная, только требовала внимательности при пользовании: нельзя было допускать разряда батарей ниже 1,1 Вольта. Уследить за этим удавалось не всегда.