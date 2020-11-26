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Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Melissa Hie ведет свой инстаграм, заполняя его фотографиями лучшей уличной еды в каждом из городов, где она побывала

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

32-сантиметровое мороженое, Корея.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Тайяки в виде рыбки, Япония.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Пончик Hello Kitty, Япония.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Клубника в шоколаде, Бельгия.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Мороженое, Париж.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Замороженный йогурт, Мальта.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Голубое кокосовое мороженое, Мальта.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Симит, Греция.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Слойка, Мьянма

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Клубничный Дайкири, Греция.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Фисташковое джелато, Италия.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Макарон, Швейцария.

Девушка путешествует по миру и пробует самую вкусную уличную еду

Данго, Япония.

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