7 малоизвестных фактов о продуктах, которые производители стараются не раскрывать

1. Доедать чипсы до конца

Буйство вкуса в чипсах - это не просто так. /Фото: livejournal.com

2. «Шоколадная» паста

Далеко не каждая паста в самом деле шоколадная. /Фото: roscontrol.com

3. «Полезные» батончики и сухие завтраки

Полезность этих продуктов искусственно увеличена. /Фото: mladenec-shop.ru, pinterest.de

4. Магазинный мёд

Мед из магазина может быть даже опасным. /Фото: mediasole.ru

5. Бекон

В магазине беконом может быть совсем не бекон. /Фото: kolbasking.ru

6. «Без жиров», «Без глютена», «Без ГМО»

Все эти указатели нередко являются просто маркетинговой уловкой. /Фото: freepik.com

7. Детское питание

Детское питание может нести в себе реальную опасность. /Фото: odin.ru