В чем нелепая ошибка автора, которая повлияла на все последующие сюжеты с гладиаторами

Картина французского живописца Жана-Леона Жерома «Polis verso» («Пальцы вниз») изображает сюжет гладиаторского зрелища. Эта картина была главным источником вдохновения для создателей фильма «Гладиатор». После популяризации сюжета весь мир узнал, что сигналом для победившего гладиатора убить своего противника был поднятый вверх большой палец, а сигналом к милосердию служил сжатый кулак. Правда ли, что художник сделал нелепую ошибку, которая позже перешла в фильм?
Биография
Когда Жан-Леон Жером объявил о своем намерении стать художником, он не встретил, как это часто бывает, отцовского негодования или презрения. Напротив, его решение было воспринято с радостью. Его родители даже готовы были оплатить обучение сына, и поэтому они отправила Жерома в Школу изящных искусств в Париже. В ней талантливый юноша стал учеником академического живописца Поля Делароша, а затем и Шарля Глейра.
Фото и портрет Жерома
Его карьера художника началась в Салоне в 1847 году, где он заметно выделялся среди молодых мастеров и довольно быстро достиг успеха. Впоследствии Жером стал одним из самых известных живописцев Второй Империи. Обладая необычайным трудолюбием и усердием, Жером одновременно вел общественную жизнь, творческую деятельность, много путешествовал и преподавал.
Вопреки обманчивому представлению о Жероме, художник на самом деле имел веселый нрав, был приятным в общении человеком и любил хорошую еду. Он был преподавателем, которого обожали ученики, а учебу его классе в École des Beaux-Arts в Париже многие запомнили как самое счастливое время.
История создания картины
Восточные жанровые сцены Жерома и мифологические, исторические сюжеты свидетельствуют о его пристрастии к Востоку и античности. Точность рисунка, стремление к детализации, а также подлинная передача одежды и интерьера свидетельствуют о техническом мастерстве художника и его скрупулезных подготовительных исследованиях.
Жером начал работу над своей самой известной картиной «Пальцы вниз» в 1869 году, временно забросил ее во время франко-прусской войны. Завершить картину художнику удалось лишь в 1872 году. В работе Жером рассматривает удивительную силу самовыражения, в данном случае легкого движения руки в контексте римской гладиаторской арены. К слову, римские бои стали излюбленной темой Жерома после путешествия в Рим в 1843 году.
«Pollice verso» («Пальцы вниз») картина французского художника Жана-Леона Жерома (1872) / Фото: artstation.com
Его более ранние изображения гладиаторских боев были несколько усложнены трудностями в достижении исторической точности (например, было сложно передать достоверные нюансы в доспехах, оружии и пр). А вот при создании картины «Пальцы вниз» Жером потратил намного больше времени и усилий, чтобы передать подлинную историческую картину. Для художника успех картины напрямую зависел от мелких деталей.
Сюжет
Итак. На картине Жерома Зритель видит конец боя. Тот самый момент, когда победивший гладиатор ожидает приказа императора. Он смотрит вверх на толпу и Юлия Цезаря, чтобы получить ответ - следует ли ему убить своего оппонента (символом этого решения будут указывать большие пальцы вниз), или же пощадить его жизнь (на это указывают большие пальцы вверх). Название картины подтверждает решение, которое зрители уже видят: большие пальцы опущены, и побежденный гладиатор вот-вот будет жестоко убит.
Представленная сцена - гладиаторский бой. Тот факт, что на арене находятся четыре гладиатора, может говорить о том, что это массовый бой, в котором сошлись несколько пар гладиаторов. В верхней половине полотна изображены император и самые близкие люди двора (шесть рядов). Зритель находится в римском амфитеатре, в котором можно выделить два уровня террас прямо перед императорской трибуной. Таким образом, Жером представляет не Колизей (поскольку в нем три уровня террас).
«Pollice verso» («Пальцы вниз») картина французского художника Жана-Леона Жерома (1872), фрагмент / Фото: artstation.com
Жером предлагает зрителям не просто картину. Это очень хорошо задокументированный исторический сюжет с детальной передачей типов снаряжений, одеяния, архитектуры, планировки амфитеатра (велум, императорская трибуна, вомитория), и, конечно, роли героев.
Герои
Гладиаторов на заднем плане сложно идентифицировать. А вот гладиаторов на переднем плане можно четко распознать по их внешнему виду. Это два фракийца. Главный герой - гладиатор - одержал победу. Правой ногой он стоит на изрезанном горле побежденного. Он простерся у ног победителя и все еще жив. Побежденный протягивает руку в мольбе о спасении.
«Pollice verso» («Пальцы вниз») картина французского художника Жана-Леона Жерома (1872), фрагмент / Фото: artstation.com
Первый гладиатор оснащен коротким мечом, шлемом, кожаными поножами, прихваткой, закрывающей правую руку, и небольшим круглым щитом. Второй – трезубцем. Важно отметить, что побежденным является ретиарием. Это один из гладиаторов, снаряжение которого состоит из трезубца, кинжала и сетки. Обычно он изображается без обуви.
Темный мужчина в углу амфитеатра охраняет белых женщин. Это весталки - жрицы, которые пользовались важными почестями (ampissimi honores) в Древнем Риме. Весталки неприкасаемы, и никто не может запретить им идти, куда им заблагорассудится. На картине зритель видит, что женщины в белом требуют осуществить казнь несчастного гладиатора. В действительности же все было иначе. Вмешательство весталок практически всегда было милосердным.
«Pollice verso» («Пальцы вниз») картина французского художника Жана-Леона Жерома (1872), фрагмент / Фото: artstation.com
Интересный символ украшает ковер, простирающийся под террасой с сидящими там весталками. Это чертополох, символика которого двояка. Чертополох обычно символизирует страдания Иисуса и Девы, которые, возможно, соотносятся со страданиями побежденных гладиаторов. Попутно можно заметить синеватый оттенок лица ретиария, который, как это ни печально, испускает последний вздох. Чертополох также считался символом добродетели. Тогда в картине проскальзывает некая ирония Жерома по отношению к жрицам, которые, кажется, утратили всякую добродетель, наслаждаясь зрелищами амфитеатра.
Фильм «Гладиатор»
«Поллис Версо» - одна из картин, которая вдохновила Ридли Скотта на создание своего фильма «Гладиатор» в 2000 году. Режиссер Скотт в одном из своих интервью говорил, что идея создать фильм, ставший впоследствии оскароносным, пришла к нему в музее в Фениксе (Аризона, США), где он и увидел картину Жерома.
Кадры из фильма Ридли Скотта «Гладиатор»
В чем же ошибка художника?
Латинское выражение «Pollice Verso» дословно означает «палец вниз». Интересно, что этот жест, который должен означать убийство побежденного гладиатора, не упоминается ни в одном древнем тексте. Поэтому многие искусствоведы едины во мнении, что при написании этой картины художник допустил ошибку, поскольку неверно перевел фразу Pollice Verso. Жеров посчитал, что фраза означает «Повернутый вниз палец», в то время как правильная трактовка выражения «С повернутым пальцем», т.е. большой палец должен быть спрятан в кулаке. Именно сжатым кулаком БЕЗ оттопыренного большого пальца аудитория амфитеатра и император даровали побежденному жизнь.
«Pollice verso» («Пальцы вниз») картина французского художника Жана-Леона Жерома (1872), фрагмент / Фото: artstation.com
В латыни даже сохранилась фраза, которую можно считать подлинным подтверждением: Pollice compresso favor iudicabatur, что переводится как «Благосклонность решается большим спрятанным пальцем». Поэтому жест считается исключительным изобретением самого художника, отчасти неверным. Жером был первым, кто представил подобный жест, который затем был скопирован с начала XX века во всех сюжетах с гладиаторскими боями.
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