18 СМС от лучших подруг

Говорят, что женской дружбы не бывают, но миллионы женщин готовы поспорить с этим утверждением. Ведь лучшая подруга — это эксперт по моде и отношениям, личный психоаналитик и незаменимый соратник во всех безумных начинаниях.



Истории переписок, которые доказывают, что женщины отлично умеют дружить.















































































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