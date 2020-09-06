Говорят, что женской дружбы не бывают, но миллионы женщин готовы поспорить с этим утверждением. Ведь лучшая подруга — это эксперт по моде и отношениям, личный психоаналитик и незаменимый соратник во всех безумных начинаниях.
Истории переписок, которые доказывают, что женщины отлично умеют дружить.
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18 СМС от лучших подруг
Говорят, что женской дружбы не бывают, но миллионы женщин готовы поспорить с этим утверждением. Ведь лучшая подруга — это эксперт по моде и отношениям, личный психоаналитик и незаменимый соратник во всех безумных начинаниях.
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