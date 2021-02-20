Шпионские штучки прошлого века

Когда не было спутников… В прошлом, ХХ веке, в то время, когда не летали в космосе спутники, но добывать информацию было необходимо, наука и техника оснащали агентов передовыми изобретениями. Конечно, они устарели, но как интересно взглянуть на настоящие шпионские камеры! Вспоминаются ранние фильмы «007», «Укол зонтиком», «Высокий блондин в черном ботинке» и та техника, которой владели герои. И вот она, реальная, не бутафорная. Возможно, ею кто-то пользовался.







Камера Lucky Strike разрабатывалась для войск связи США между 1949 и 1950 годами, но не пошла в массовое производство. Было сделано только два экземпляра — сейчас они находятся в Музее войск связи в Нью-Джерси. Вытащенные из пачки «сигареты» служили кнопками управления фотоаппаратом. Размеры камеры чуть меньше размеров настоящей пачки Lucky Strike, поэтому она точно помещается в коробку. Слева — люксметр, замаскированный под пачку спичек Ohio.







Камера в форме ABC-часов, сделанная немецкой компанией Steineck в 1948 году, была популярным инструментом частных детективов в 1950-х. Но неизвестно, использовались ли наручные часы, оснащенные 12,5-мм объективом, разведчиками.







Книжка (в мягкой обложке) была одной из самых первых скрытых камер.

Ее создал доктор Рудольф Крюгенер в ​​1888 году. Осторожные противники, возможно, даже подозревали, что есть-таки объектив в корешке книги…Дизайнер Джампаоло Ферро сделал только 20 камер GF81 в форме колец, они же «чудо-камеры» . Это одни из самых маленьких камер в истории.Представьте, что вы тайно фотографируете кого-то, а не просто наблюдаете за ним издалека. Эта камера-физиограф была создана в 1896 году и запатентована в Англии и во Франции Латвийские камеры Minox не были замаскированы под какой-либо предмет, а благодаря своем размеру просто могли быть спрятаны в ладони. Использовались ЦРУ (от Второй мировой войны до 70-х) и КГБ (до 90-х годов). Эта модель — Minox А 82 мм высотой — сделана между 1948 и 1969 годами.Нью-йоркская камера Expo Police (была в продаже между 1911 и 1924 годами) тоже не маскировалась под другие предметы, но подходила для слежки, так как была размером со спичечный коробок.Очевидно, что нет лучшего способа избежать внимания, чем использовать камеру, замаскированную под оружие. Японская камера-пистолет Doryu 2-16 производилась между 1954 и 1956 годами.Скрытая камера в кармане жилета от немецкого производителя CP Stirn (для мистера Бонда?). Эта модель была предшественником крепящихся на одежде камер — устройств , которые стали любимым сюжетом бульварных, да и культовых шпионских романов.Который час? Наверное, время для того, чтобы хитро сделать несколько фотографий с камеры Ticka. Создана лондонской компанией Houghtons между 1905 и 1914 годами.Еще одна японская камера, замаскированная под оружие. Пистолет-камера Mamiya мог снять портрет человека с 10 шагов . Выпускался с 1954 года. Было сделано только 250 штук в целях подготовки сотрудников полиции.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)