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10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

Все знают, что в Индии много людей, верно? Но насколько их много? Уверяем: больше, чем вы думали, больше, чем можно себе представить! Судите сами…

1. В Индии и Пакистане приблизительно равное количество последователей Ислама. Но в Индии они составляют лишь 14% населения, тогда как в Пакистане — 97%.

10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

2. Этот красный участок на карте вмещает столько же населения, сколько каждый из голубых. Красный участок покрывает Уттар-Прадеш, Бенгалию, Бихар, Джаркханд и Бангладеш.

10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

3. Пригородные поезда Мумбаи в день перевозят в среднем 7,58 миллиона пассажиров. Это больше, чем население многих стран, включая Новую Зеландию и Болгарию.

10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

4. В одном только Уттар-Прадеше численность населения выше, чем во всей Бразилии — 204,2 миллиона против 200,4 миллиона.

10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

5. В 2011 году в Индии насчитывалось 315 миллионов учащихся, что вдвое выше численности всего населения России!

10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

6. В Индии больше носителей английского языка, чем людей во всей Великобритании.

10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

7. В 2013 году в Кумбха-меле участвовало 120 миллионов человек, что приблизительно равняется численности населения Мексики.

10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

8. С 1901 по 2001 население Индии выросло на невероятные 322% — c 238 миллионов до 1,028 миллиарда.

10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

9. Свыше 65 миллионов индийцев живут в трущобах.

Во всем Таиланде проживет 67,01 миллиона человек.

10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

10. Хотя в среднем плотность населения в Индии составляет 382 человека на квадратный километр, в Бихаре эта цифра куда внушительнее — 1102 человека на км².

10 фактов о населении Индии, взрывающих мозг

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