Почему в Мертвое море необходимо заходить не как обычно, а вперед спиной

Одним из самых удивительных водоемов на нашей планете является Мертвое море. Название угрожающее, но не все так страшно. Хотя вода в этом море, которое находится в сердце пустыни, и правда может привести к летальному исходу. Но обо всем по порядку.
Мертвое море находится в пустыне / Фото: funart.pro
1. Все дело в составе
Концентрация соли в Мертвом море составляет тридцать процентов / Фото: za.pinterest.com
Все связано с составом. Концентрация соли в воде здесь превышает все мыслимые нормы – тридцать процентов. Таких показателей больше нигде нет. Если сравнивать со Средиземным морем, например, то в нем соль содержится только в количестве три процента. Плюс заключается в том, что утонуть в такой воде практически невозможно. Но есть и проблема. Для организма человека слишком большая концентрация минералов и соли являются настоящим ядом.
И что теперь? Не заходить вообще в водоем? Нет, конечно, но придерживаться ряда правил жизненно необходимо.
2. Как искупаться в Мертвом море и не нанести себе вред
Соленая вода благоприятно влияет на здоровье в целом, но опасна для слизистой / Фото: funart.pro
Чтобы получить удовольствие от водных процедур в столь необычной воде, очень важно выполнять несколько главных правил. Тогда отдых превратится в прекрасную сказку, да и состояние здоровья улучшится. Ведь внутрь «ядовитая» вода не попадет, а для тела она – настоящий эликсир.
В Мертвом море невозможно утонуть, можно спокойно читать книгу / Фото: tutitam.ua
Единственный водоем, в котором на животе плавать категорически запрещено. Хотя, даже если человек не подозревает о наличии такого запрета, ему будет очень тяжело поплавать традиционным способом. Вода с большим количеством соли в ней будет просто выталкивать тело наверх. Эта особенность станет отличным помощником для всех, кто вообще не умеет плавать. На этой воде можно спокойно полежать на спине и даже книгу почитать. Ничего не случится.
Нырять и кувыркаться в Мертвом море запрещено / Фото: yandex.ua
Дайвинг, ныряние, акробатические номера здесь запрещаются. При попадании на слизистую глаз или ротовой полости соль вызывает сильное раздражение (жжение), человек может получить сильное отравление.
В некоторых местах концентрация соли превышает допустимые значения, поэтому купание ограничено / Фото: vk.com
Существует ряд мест с ограниченной зоной для купания. Одним из них является пляж под названием Калия. Дело в том, что в таких местах вода перенасыщена добавками и представляет собой суперконцентрированный солевой раствор, в котором содержание соли и минералов гораздо выше, чем в других местах. Оказавшись в одном из этих районов, можно получить сильнейшее отравление.
В водоеме не рекомендуется проводить более трех часов / Фото: sozvezdie-tour.ru
В Мертвом море находиться непрерывно более трех часов нельзя. Главное в этот период пить воду в больших количествах. Пляж с водоемом расположены в пустыне с ее особым климатом. Температурный режим здесь не самый благоприятный – слишком жарко и максимально низкие показатели влажности.
На пляж приходить без обуви нельзя: можно поранить ноги о кристаллы соли / Фото: m.fishki.net"
Обязательно приходить на пляж в обуви. Это связано с наличием на берегу соляных кристаллов, которые образуются в тех местах, на которые попадает вода. Если ходить по ним босиком, есть вероятность, что ноги поранятся и в ранки попадет соль.
При попадании воды на губы ничего не произойдет, так как соль не проникает внутрь организма. Главное, во время купания не открывать рот.
3. Зачем заходить в Мертвое море именно вперед спиной
Входить в Мертвое море следует спиной, чтобы высококонцентрированная вода не попала на слизистые / Фото: mandria.ua
Ответ на этот вопрос очевиден. Все связано с предупреждением попадания высококонцентрированного соляного раствора, которым и является эта вода, внутрь организма через рот, нос или слизистую оболочку глаз. Утонуть не получится, а значит человек находится в абсолютной безопасности.
4. Акватория Мертвого моря – кладезь яда или есть и польза
Несмотря на все запреты и ограничения, купание в такой воде очень полезно / Фото: expatexplore.com
Если отбросить все запреты, то посещение этого водоема можно рассматривать, как сеанс оздоровления в природной лечебнице. Да и потом, любой яд может стать и чудодейственным средством. При правильном подходе, соблюдении установленных правил и дозированном пребывании в воде эффект можно получить удивительный, а о многих болезнях и вообще забыть. В связи с этим здесь функционируют курорты, отличающиеся высокими показателями посещаемости. Да и отзывы от тех, кто уже прошел здесь водные процедуры, исключительно положительные.
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