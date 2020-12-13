Почему в Мертвое море необходимо заходить не как обычно, а вперед спиной

Мертвое море находится в пустыне / Фото: funart.pro

1. Все дело в составе

Концентрация соли в Мертвом море составляет тридцать процентов / Фото: za.pinterest.com

2. Как искупаться в Мертвом море и не нанести себе вред

Соленая вода благоприятно влияет на здоровье в целом, но опасна для слизистой / Фото: funart.pro

В Мертвом море невозможно утонуть, можно спокойно читать книгу / Фото: tutitam.ua

Нырять и кувыркаться в Мертвом море запрещено / Фото: yandex.ua

В некоторых местах концентрация соли превышает допустимые значения, поэтому купание ограничено / Фото: vk.com

В водоеме не рекомендуется проводить более трех часов / Фото: sozvezdie-tour.ru

На пляж приходить без обуви нельзя: можно поранить ноги о кристаллы соли / Фото: m.fishki.net"

3. Зачем заходить в Мертвое море именно вперед спиной

Входить в Мертвое море следует спиной, чтобы высококонцентрированная вода не попала на слизистые / Фото: mandria.ua

4. Акватория Мертвого моря – кладезь яда или есть и польза

Несмотря на все запреты и ограничения, купание в такой воде очень полезно / Фото: expatexplore.com