История бодипозитива и почему все внимание на себя перетянули толстушки?

Бледная кожа и рыжие волосы считались идеалом красоты в период античности.

Твигги стала олицетворением женской красоты эпохи. Увы, но идеал был не достижим для большинства.

Клаудия Шиффер - еще один недостижимый эталон, созданный модной индустрией.

История бодипозитива. Когда все началось и зачем

Эшли Грем - олицетворение бодипозитива и самая востребованная плюс сайз модель.

Вес Тесс Холидей более 130 кг. Это не мешает, а скорее помогает ей работать моделью.

Так все-таки, почему толстушки?

Женщины со всего мира начинают понимать, что их красота это не вес и не цвет волос.

Вряд ли карьера модели светила бы Винни Харлоу, работай она в прошлом столетии.

Как у нас в России

Отечественным пышкам все же далеко до зарубежных.

Анна Седакова недавно заявила, что не хочет быть худой и злой.