История бодипозитива и почему все внимание на себя перетянули толстушки?

Бодипозитив. Что это? Безусловная любовь и принятие свое тела и самого себя или нежелание следить за собственным здоровьем и хайп на нарочитой не эстетичности? Что сегодня подразумевается под этим движением, которое некогда зарождалось как свобода от рамок и навязанных стереотипов.
Во все времена имелись свои стандарты красоты, толстушек сменили худышки, брюнеток – блондинки, невысоких – статные дамы, неизменным остается лишь одно – желание женщин этим самым навязанным канонами соответствовать. Причем эти стандарты порой, а правильнее будет сказать, чаще всего, создавались по принципу труднодоступности. К примеру, в античности идеалом считалась белоснежная кожа, тогда как у гречанок и римлянок чаще всего была смуглая. И развлекали себя дамы всех сословий масками и ваннами из молока, чтобы хоть чуточку приблизиться к идеалу. В средневековье стал развит аскетизм, которые предъявлял свои требования и к человеческому телу. Например, считалась красивой небольшая женская грудь, для того чтобы достичь желаемого, женщины бинтовались. Затем и вовсе модной стала беременность, а поскольку постоянно беременной быть сложновато, на помощь приходили накладки.
Бледная кожа и рыжие волосы считались идеалом красоты в период античности.
Венера с картины Ботиччели – олицетворение образца женской красоты эпохи Возрождения, тонкая талия и пышные формы вместе со светлыми волосами гарантировали, что девушка будет считаться красавицей. В эпоху барокко и во времена индустриализации большее внимание уделяется одежде, прическе и другой атрибутике, нежели человеческому телу. Эта позиция укрепилась к началу 20 века – одежда стала способом самовыражения. Но еще никогда так быстро не менялась мода, а вместе с ней и требования к женскому телу.
Твигги стала олицетворением женской красоты эпохи. Увы, но идеал был не достижим для большинства.
• 20-е годы в моде мальчишеская фигура, выраженные угловатые плечи и узкие бедра.
• 50-е перевернули предыдущие каноны, выпустив на подиумы пышногрудых красавиц.
• 60-е снова популяризировали излишнюю худобу.
• 80-е повернулись к спорту, решив, что спортивное и сильное тело – это очень красиво.
• 90-е принесли пресловутые 90-60-90 и высокий рост.
Клаудия Шиффер - еще один недостижимый эталон, созданный модной индустрией.
Вместе со сменой века сменились и каноны красоты, однако выделить какую-то определенную тенденцию сложно, вполне возможно, что потомки будут выделять начало 21 века как период бодипозитива.
История бодипозитива. Когда все началось и зачем
Эшли Грем - олицетворение бодипозитива и самая востребованная плюс сайз модель.
Было бы странным, если бы рано или поздно женщинам это не надоело. Первые попытки выражения недовольства модой были еще в 19 веке, в пору, когда женщины носили жесткие корсеты и пышные платья. Феминисткам тех лет удалось добиться того, что жесткие корсеты, сдавливающие внутренние органы, перестали восприниматься модным аксессуаром. Другой этап, который можно назвать становлением бодипозитива – митинг в Нью-Йорке, направленный против оскорблений полных людей. На него, между прочим, пришло больше 500 людей. Этот протест стал отправной точкой, после которого начали появляться общественные движения, которые должны были помочь полным людям справляться с комплексами. Движение было популярным в США и некоторых странах Европы, но до России добралась только третья волна, когда стали популярны социальные сети и движение стали активно поддерживать не только простые люди, но и корпорации.
Вес Тесс Холидей более 130 кг. Это не мешает, а скорее помогает ей работать моделью.
Уже в начале 2000-ых глянец стал синонимом фотошопа, «ненастоящности» и многие издания, ранее гордившиеся своей «глянцевостью», все чаще стали избегать нарочитой ретуши и излишней идеальности.
Многие производители одежды начали сначала производить линейку «плюс сайз», а затем и просто расширили свою размерную сетку, для того чтобы девушка любого размера могла купить понравившуюся одежду, а не ту, которая адаптировано под ее «плюсность».
Так все-таки, почему толстушки?
Женщины со всего мира начинают понимать, что их красота это не вес и не цвет волос.
Бодипозитив, тесно связанный с феменизмом, часто воспринимается именно как пропаганда полного отказа ухода за собой, призыв любит себя такой какая есть, граничащий с безрассудством, ведь многие женщины, называющие себя феминистками, отказываются даже от элементарных уходовых процедур. Это делается ради привлечения внимания, а проще говоря, хайпа и вряд ли имеет отношение к феминизму как движению за свободу и независимость в широком смысле этого слова. К тому же движение бодипозитива началось именно с защиты интересов полных людей, а потому именно они с их лишним весом, все чаще и ассоциируются с бодипозитивом.
Так про что же на самом деле бодипозитив и зачем он нужен? Вероятно, люди с лишним весом на самом деле чувствовали себя крайне угнетенными все это время, либо же их просто больше, но ведь практически каждый взращивает в себе тот или иной физический недостаток. Веснушки, второй подбородок, не тот цвет волос, очки, кривые ноги, толстые руки, живот, оставшийся после родов, морщинки, лысина, широкие-узкие плечи-бедра, рост, слишком низкий или слишком высокий, не тот цвет кожи, голос, форма носа, ушей, цвет глаз … очевидно, что в списке возможных комплексов лишний вес совсем не единственная претензия к собственному телу. И если человека, и без того уверенного, что нос мог быть поменьше, а рост повыше, начинают еще и загонять в рамки, то уровень самооценки попросту скатится к нулевой отметке.
Вряд ли карьера модели светила бы Винни Харлоу, работай она в прошлом столетии.
Бренд Victoria’s Secret давно обвиняли в том, что его «ангелы» уж слишком худощавые даже по современным модельным рамкам, но даже когда начал бушевать бодипозитив, они не стали отдавать предпочтение плюс сайз моделям. Они продемонстрировали более глубокое понимание проблемы, пригласив на работу Винни Харлоу, девушку с витилиго (болезнь кожи, в результате которой она становится разной по цвету), она стала лицом новой компании. Но, увы, этот шаг не спас бренд от скандала, потому что толстушек уже было не остановить.
Как у нас в России
Отечественным пышкам все же далеко до зарубежных.
Наши соотечественники и все медиа-пространство России и стран СНГ к бодипозитиву относится с осторожностью, впрочем, как и ко многому другому, что пришло с Запада и пропагандирует свободу духа и тела. Прорыва не случилось и россияне не воспринимают на «Ура» проекты, направленные не просто на популяризацию бодипозитива, а на свободу от стереотипов.
Официально бодипозитив в России появился к 2013 году, хотя первое модельное агентство плюс сайз было основано еще раньше. На экранах стали появляться проекты, главная мысль которых в том, что полные люди тоже могут быть красивыми и модными. Однако ничего не мешает параллельно с ними же показывать шоу, в которых участники избавляются от лишнего веса.
Анна Седакова недавно заявила, что не хочет быть худой и злой.
Анна Семенович и Анфиса Чехова, сделавшие карьеру на том, что их фигура была пышнее, а формы аппетитнее, чем у большинства девушек из шоу-бизнеса, не делают громких заявлений и не стремятся облегчить жизнь полных людей. Хотя, к примеру, у Чеховой есть своя линейка одежды для людей с большим размером одежды.
Обобщая все вышесказанное, можно лишь напомнить, что бодипозитив – это не оправдание ожирения, как нас пытаются убедить, а лишь призыв перестать гнобить себя и свое тело за мнимые недостатки и полюбить свое тело в ответ. Актрисы с нестандартной красотой, сумевшие влюбить в себя миллионы зрителей, лишь доказывают тот факт, что красота это все-таки огонь, мерцающий в сосуде, а не сама емкость.
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