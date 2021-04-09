Почему фаворит Екатерины Великой потерял рассудок и другие интересные факты из жизни Григория Орлова

Когда вспоминают о фаворите российской императрицы Екатерины Великой, графе Григории Григорьевиче Орлове, представляется уверенный в себе, самодостаточный человек. Но не многие знают, что в жизни графа были две Екатерины, которых он безумно любил и из-за которых в конце жизни сошел с ума. Читайте о том, как развивались отношения Орлова с императрицей, кем была его настоящая жена и почему граф потерял рассудок и закончил жизнь в своей усадьбе, окруженный лекарями.
Бурные отношения Екатерины великой и Орлова, приведшие к депрессии графа после разрыва
Появление нового фаворита, Григория Потемкина, ввергло Орлова в депрессию. /Фото: cdn.iz.ru
Граф Орлов и императрица Екатерина II были крепко связаны политическими делами. Благодаря графу Екатерина смогла свергнуть с трона законного супруга Петра III и в результате занять его место. Но не одна лишь политика скрепляла отношения Екатерины и Орлова — они были любовниками и даже имели общего сына Алексея Бобринского. Отношения были бурными, страстными, и продлились 11 лет. За эти годы граф получил немало наград и должностей, различных сокровищ и званий. Когда же Екатерина охладела к фавориту, она завела нового, Потемкина. По странному совпадению он тоже носил имя Григорий.
Граф Орлов тяжело перенес разрыв. На фоне ущемленной гордости и самолюбия обострились старые боевые ранения. Были предприняты самые разные меры: от безумных кутежей до поездок за границу на лечение. Ничего не помогало он, и Орлов решил, что от жизни ждать больше нечего. Он впал в сильную депрессию. Однако произошло событие, которое встряхнуло графа и дало ему новые силы и эмоции. Это была новая любовь и по странному стечению обстоятельств ее тоже звали Екатерина.
Юная Екатерина Зиновьева – фрейлина и кузина Орлова, покорившая его сердце
Катенька Зиновьевы была невероятно хороша собой. /Фото: img.joinfo.ua
Красавица Екатерина Зиновьева, юная и трепетная, фрейлина при дворе Екатерины Великой. Поэты посвящали ей стихи, художники рисовали портреты. Отец Зиновьевой и мать графа Орлова были рождены одной женщиной, то есть Екатерина приходилось Орлову Кузиной. Их с детства связывали взаимная симпатия. В 1773 году произошла трагедия: родители Екатерины, которой тогда была 15 лет, скоропостижно скончались. В юном возрасте она стала полноправной владелицей имения Коньково. Кузин Григорий Орлов помогал ей в сложном деле управления. Им приходилось часто встречаться, общаться, обсуждать различные дела. Всё это стало основой для возникновения искренней любви.
Ходили слухи, что граф совратил свою сестру, когда она была еще совсем ребенком. Другие утверждали, что это была обоюдная связь, которую желали оба. Тем не менее через некоторое время при дворе стали шептаться, что Екатерина находилась на сносях и что она избавилась от младенца. Какой бы ни была истина, но после того как граф Орлов встречался с Зиновьевой, он словно по волшебству воплотился из дебошира и Казановы в ответственного серьёзного мужчину, который мечтал жениться на единственной и неповторимой даме сердца.
Незаконный близкородственный брак и великодушие Екатерины великой
Екатерина II не стала препятствовать браку Орлова. /Фото: images.inlearno.ru
Но, чтобы соединиться и вступить в брак, Екатерина и Григорий должны были стать нарушителями закона. Православная церковь не разрешала заключать близкородственные браки. Влюбленные решили, что счастье стоит нарушения правил и решили пожениться во чтобы то ни стало. В 1777 году, 5 июня, молодые повенчались в церкви Вознесения Христа. Делать пышную свадьбу не стали, а уехали в деревню, чтобы скрыться от глаз столичных сплетников. Конечно, о свадьбе всё равно все узнали — это было слишком грандиозное событие.
В Санкт-Петербург прилетела новость о том, что граф Орлов женился на своей сестре. Возмущенное руководство Сената и Синода посчитало, что венчание было нарушением всех норм. Императрице было направлено обращение, где требовалось немедленно разлучить нарушителей церковных законов и сослать их обоих в монастырь, подальше от Петербурга. Тем не менее Екатерина II повела себя достаточно лояльно. Она решила не препятствовать бывшему фавориту и его новой возлюбленной. Брак был не только был не расторгнут, но и поощрен: юной княгине было присвоено звание статс-дамы, она была награждена орденом Святой Екатерины. Тёзка императрицы получила массу приятных презентов и была совершенно счастлива.
Семейное счастье, медовый месяц в Швейцарии и болезнь Зиновьевой
Супруги надеялись, что климат Швейцарии поможет Екатерине поправиться. /Фото: artwall.ru
На медовый месяц Орловы решили уехать в Швейцарию. Он быстро пролетел, и пара вернулась в дождливый Санкт-Петербург. Граф был счастлив в обществе молодой жены (он был старше её на 24 года) в фамильном имении. Там они скрывались от любопытных и наслаждались друг другом. Детей у них не было. Вернее, они появлялись на свет, но, к сожалению, мёртвыми. Злые языки утверждали, что это Бог даёт наказание за грехи. Люди, близкие к семье Орловых, считали, что Екатерину просто подводило плохое здоровье.
В 1780 году у юной княгини лекари обнаружили первые симптомы чахотки. Орлов сильно переживал и мучился приступами мнительности. Надеясь, что заграничные врачи смогут вылечить Екатерину вылечиться и помогут выносить здорового ребенка, семья снова направилась в Швейцарию.
Сумасшествие Орлова, который не смог справиться с потерей жены
Граф Орлов был погребен в Георгиевском соборе Юрьева монастыря. /Фото: img-fotki.yandex.ru
В Швейцарии они прожили два года, которые были тяжелыми: Екатерина чувствовал себя плохо, но не хотела в это верить и строила разные планы. Справиться не удалось. 16 июня 1781 года княгиня умерла. Несчастный муж был раздавлен. Все это время он неотлучно сидел у кровати любимой жены. Когда она скончалась, разум покинул его. Братья Григория приехали на похороны княгини и были поражены тем, что увидели. Это был не взрослый и умный человек, а постоянно плачущий растерянный ребёнок. Родные забрали графа и помогли ему добраться до усадьбы Нескучное (в настоящее время это Нескучный сад).
Многие медицинские светила пытались справиться с проблемой и помочь графу вернуться в нормальное психическое состояние. Тем не менее Орлову становилось все хуже и хуже, разум страдал всё сильнее. Прошло полгода после того, как умерла горячо любимая Екатерина Орлова, и граф скончался. Его душа полетела на небеса к той, которую он так нежно любил.
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