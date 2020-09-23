Холодный чай опасен

Для тех, кому лень читать весь пост сообщу коротко: холодный чай таит в себе опасность и угрозу, для здоровья человека. Поэтому, просто научитесь, пить горячий чай даже когда хочется холодненького. Под катом вы узнаете почему холодный чай сравнивают с укусом змеи и почему он превращается в "яд" после 12 часов.
Информация относится не только к классическому чаю, но и всем остальным напиткам, которые готовятся по принципу чая. То есть, завариваются в кипятке. И будь то травяной чай или на листьях. Кстати от лиственного чая, особенно смородинового, появляется большая плёнка. И она очень вредна и опасна.
Но не будем забегать вперёд, всё по порядку.
Пожалуй не найдется человека на земле, который бы не знал, что такое чай, ведь этот напиток очень популярен во многих странах. Вот сегодня мы с вами поговорим про чай, вреден ли чай или полезен, и если да, то дадим ответ, когда же чай вреден, а когда полезен.
Чай – уникальный напиток, который в Китае именуют напитком от ста болезней. Такое название ему дали не случайно. Ведь он помогает предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы, защищает зубы от кариеса, укрепляет сосуды, выводит из организма токсины и шлаки, способен избавить от головной боли, от стресса. И это еще не полный список.
Спектр положительного воздействия чая на организм очень широк, этому можно посвятить даже отдельную книгу. Но сейчас мы будем говорить не о полезных свойствах чая. Речь пойдет о том, когда, в каких случаях чай может превратиться из лекаря в яд, ведь чай может быть и вреден. Не буду слишком запугивать и скажу, что такое перерождение возможно только лишь в случае не соблюдения определенных правил, которые очень просты. И если Вы приверженец здорового образа жизни, то их надо обязательно знать.
Чтобы чай не был вреден:
– Самое главное и первое правило – во всем должна быть мера! Нельзя пить чай без меры, поскольку слишком большое потребление чая приводит к увеличению воды в организме и в результате возрастает нагрузка на сердце и почки.
Хотелось бы обратить Ваше внимание на потребление зеленого чая в количественном отношении.
Запомните, что выпивать в день можно только 2-4 обычных или 10 маленьких чашек зеленого чая. Не больше! При превышении рекомендуемой дозы, вред чая проявляется в том, что в организме увеличивается количество полифенолов, а это негативно сказывается на работе печени. Если Вы не знаете, о каких маленьких чашечках идет речь, то не поленитесь найти в Вашем городе специальный чайный магазин, в котором можно не только увидеть, но и приобрести эти самые восточные чашки.
Надеюсь, Вы запомнили это простое правило. Теперь идем дальше.
– Важно! Никогда не заваривайте чай слишком долго. Для каждого вида есть свое время на приготовление, превышать которое не следует. Например, черный чай заваривают 5-8минут, зеленому требуется 3-4 минуты (хотя, это зависит от конкретного сорта). Поэтому следует строго придерживаться времени приготовления чая;
Теперь отвечаем на вопрос: «Почему нельзя долго заваривать?»
При длительном приготовлении в чае происходит самопроизвольное окисление чайного фенола, эфирных компонентов. Это приводит к тому, что вкусовые и полезные свойства чая теряются. Кроме того, при длительном настаивании, чай подвергается воздействию окружающей среды, что приводит к увеличению в нем микроорганизмов, а такой чай у же может принести вред организму. Поэтому, заварив чай, не забывайте про него. А то получается так, что чай на кухне уже 10 минут как готов и «ждет», когда им насладятся, а хозяина все нет и нет, видимо, просто он куда-то ушел по своим делам.
– Никогда не пейте вчерашний чай! Пока он стоял в течение суток, в нем успели неплохо обосноваться различные бактерии. Такой чай можно использовать только для наружного применения. Например, полоскать рот или протереть им глаза. В нем витамины и полезные вещества заменил гуанин, употребление которого в больших объемах вредно. Но при этом настоявшийся чай полезен для наружного применения, так как он способен заживлять раны, устранять инфекции и останавливать кровотечение. Об этом написано во многих источниках. Но противоречия на лицо. Если там образуются плесень и вредные бактерии то и для внешнего применения это должно быть опасно.
– Также откажитесь от привычки многократно заваривать чай. Зеленый, например, надо заваривать 3 раза и этого будет вполне достаточно. Черный чай вообще заваривают обычно 1 раз (исключение составляет чай Пу-Эр, его можно заливать водой до 6 раз). Если заваривать большее количество раз, то чайный лист выдаст Вам не только оставшиеся полезные вещества, которых, кстати, с каждым завариванием становиться все меньше, но и вредные вещества. И вместо пользы чай будет нести вред
– Запоминайте следующую рекомендацию: не пейте слишком крепкий чай. Это вредно для здоровья. И никогда не пейте крепко заваренный чай на ночь, иначе с Вами может поздороваться госпожа бессонница. Если Вы не можете обойтись без такого чая, то тогда уменьшите его потребление. Большое содержание кофеина и танина в нем может стать причиной головной боли и бессонницы. Крепкий чай вреден гипертоникам, а вот слабый наоборот помогает нормализовать давление;
– Не пейте обжигающий или холодный чай. Слишком горячий чай стимулирует горло, пищевод и желудок. При длительном потреблении такого чая, могут появиться различные болезни пищеварительной системы. Температура чая должна быть, примерно, 60 градусов. А если зубик болит, то тут уж точно горячий не попьешь, да и сильно холодный чай тоже будет не в тему. Хотя , если болят зубы то вам нужно в каталог стоматологических клиник – найдите ту, что к вам поближе и бегом к стоматологу. Холодный чай способствует скоплению мокроты.
– Те, кто ведет здоровый образ жизни, должны знать, что пить после еды нежелательно. Даже воду. И уж тем более чай. В чае есть компонент, носящий название танин, который может значительно ухудшить усвоение организмом протеина и железа. Поэтому постарайтесь не пить чай после еды. Пить чай перед едой и сразу же после нее нельзя, так как он разжижает желудочный сок и замедляет пищеварение. Пейте чай минут за 20-30 до трапезы и не раньше, чем через 15 минут после нее. Чем плотнее поели, тем больше времени должно пройти до чаепития. Кстати, это касается не только чая, но и всех напитков;
– Никогда не пытайтесь совместить лекарственные препараты с чаем. За счет чая, таблетка может дать осадок и в таком виде она уже будет очень плохо усваиваться организмом. Так как дубильные вещества, содержащиеся в этом напитке, нейтрализуют действие некоторых компонентов лекарств. Но в период болезни, особенно при интенсивном приеме лекарств полезно пить зеленый чай (через 1 час после приема препаратов), так как он помогает восстанавливать иммунитет организму;
– Никогда не стоит пить чай натощак. До сих пор не существует научно обоснованного подтверждения этому постулату, но это незыблемое правило употребления напитка у китайцев. Поэтому, давайте поверим им на слово;
– Не пить остывший чай. В остывшем при естественной температуре напитке (не при помощи льда) все полезные вещества исчезают и появляется мутность, которая указывает на то, что чайные полифенолы уже окислились, и он стал вредным для организма;
– Пить чай с алкоголем. Сочетание активных веществ содержащихся в этих напитках дает большую нагрузку на почки и сердце. Но при похмелье зеленый чай будет очень полезен!
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