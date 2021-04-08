Фотограф увековечил царя зверей в трех десятках ошеломляющих снимков, которые поразили весь мир

Британский фотограф Саймон Нидхэм открывает людям потрясающий мир дикой природы, и благодаря его снимкам любой желающий может полюбоваться этой красотой с близкого расстояния. Изюминкой его работ стали покорившие весь мир фотографии львов. Эти снимки внушают трепет и вызывают уважение к этим животным. Это не те львы, которых мы привыкли видеть за решеткой в зоопарке. Это истинные цари зверей. Увы, этих величественных животных на Земле становится все меньше и меньше….
Царь зверей глазами Нидхэма.
Африканские львы когда-то были королями джунглей, теперь же они исчезают, погибая от рук людей. Сейчас этих животных на жарком континенте вдвое меньше, чем еще каких-то 25 лет назад, и они попали в список видов, оказавшихся на грани вымирания. Теперь решить их судьбу и попытаться спасти многочисленную некогда популяцию способны лишь организации по охране дикой природы. Ну а Саймон наглядно показывает нам, как прекрасны эти звери, столь уязвимые при своем величии.
Фотограф борется за сохранение царственных зверей.
Недавно Нидхэм сделал невероятные снимки грациозного шестилетнего льва по имени Мойя, который продемонстрировал свою сказочную гриву редкого, белого окраса. Съемка проходила в южноафриканском заповеднике Глен-Гаррифф.
– Я люблю всех животных как таковых, но потрясающая шерсть Мойи поразила меня особенно. Когда я впервые увидел его, пришел в шок, – говорит Нидхэм.
Уникальный белогривый лев.
Мойя относится к белым львам. Они крайне редки в дикой природе, потому что их необычный окрас – результат генетической мутации: чтобы обычная для львов золотистая шерсть была белой, у детеныша должны присутствовать две копии рецессивного гена.
Нидхэму было крайне непросто приблизиться к Мойе, и он действительно не смог оценить истинную красоту льва, пока не увидел ее на готовом фото. Портрет белогривого красавица сначала стал вирусным в социальных сетях, а затем был подхвачен популярными мировыми СМИ.
Великолепная грива льва очаровала весь мир.
В своем посте в Instagram фотограф поделился, что счастлив быть частью кампании по сохранению редких животных, которую проводит организация GG Conservation Glen Garriff, опекающая 77 львов.
Фотографии призывают человечество сохранить этих царственных животных.
– Моя миссия состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к исчезающим видам, – сказал Нидхэм о своей коллекции фотографий львов.
Такой великий и такой уязвимый зверь.
Как Нидхэму удалось сделать такие уникальные и завораживающие кадры? По его словам, ключ к успеху в фотографии дикой природы – это колоссальное терпение (приходится часами ждать удачного кадра) и умение выбрать нужную точку, позволяющую безопасно сделать снимок.
Чтобы поймать уникальный кадр, требуется терпение.
– Безусловно, во время съёмки диких животных я очень сосредоточен и полон решимости сделать хороший кадр. То, что я в этот момент сконцентрирован именно на работе, а не на потенциальной опасности, прибавляет мне храбрости и увеличивает шансы на успех, – объясняет Саймон.
В таком ракурсе вы льва наверняка еще не видели.
Фотографировать дикую природу Нидхэм начал около пяти лет назад, и поначалу это было просто его хобби, помимо основного бизнеса.
Этот многозначительный взгляд.
Сейчас, помимо работы по охране природы и съемок животных, находящихся на грани исчезновения, Нидхэм продает свои гравюры и отдает 50% от всей своей прибыли в заповедники, в которых работает.
Лев на закате.
– Мой первый проект был сделан для GG conservation. Цель состояла в том, чтобы сфотографировать их прекрасных львов и предоставить им весь контент, чтобы они могли использовать его для продвижения своей благотворительной деятельности. Такую работу я выполняю бесплатно, поскольку я большой сторонник сохранения дикой природы, – говорит фотограф.
Охота на птичку.
В 2021 году Нидхэм планирует продолжать путешествовать по миру и делать отличный качественный визуальный контент и яркие изображения для благотворительных организаций, в то же время знакомясь с новыми для себя культурами.
Фото позволяют задуматься на тем, какие это уникальные животные.
Текст: Анна Белова, фото Саймон Нидхэм
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