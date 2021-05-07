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7 типичных ошибок в приготовлении картофеля, которые совершают неопытные хозяйки


Варить картофель без кожуры - одна из грубейших ошибок

Варить картофель без кожуры - одна из грубейших ошибок

Картофель составляет большую часть рациона множества людей. Это универсальный продукт, который можно варить, тушить, жарить, парить, запекать и получать неизменно отличный результат. На первый взгляд кажется, что испортить картофель просто невозможно. Однако даже небольшой нюанс в приготовлении может существенно повлиять на вкус и полезные свойства блюда. Мы собрали 7 распространенных ошибок, которые совершают практически неопытные хозяйки.

1. Не обрезать зеленые участки


Зеленые участки нужно обрезать, а лучше всего вообще не есть такой картофель / Фото: mrfilin.com

Зеленые участки нужно обрезать, а лучше всего вообще не есть такой картофель / Фото: mrfilin.com

 

Если видите на картофеле зеленую шкурку, ее нужно обрезать. Это не особенность сорта, а соланин - опаснейший яд, который синтезируется на плодах под воздействием солнца. Всю зеленую часть нужно удалить, насколько бы глубоко она не проникла. В идеале лучше такой продукт не есть. Хотя серьезной опасности для здоровья он не представляет, но проблемы с пищеварением вызвать может.

2. Не промывать порезанный картофель


Обязательно промывайте ломтики для картошки фри, а затем просушите их на бумажном полотенце / Фото: cdn.momsdish.com

Обязательно промывайте ломтики для картошки фри, а затем просушите их на бумажном полотенце / Фото: cdn.momsdish.com

 

Картошку нужно мыть не только перед приготовлением, но и после измельчения.
Промойте овощи лишний раз, чтобы смыть остатки крахмала. Особенно совет актуален, когда хотите сделать картофель фри. Если на поверхности продукта останется крахмал, не получится добиться идеальной хрустящей корочки. Именно поэтому промойте овощи через дуршлаг и просушите на бумажном полотенце, чтобы убрать излишки влаги.

3. Класть продукт в неразогретое масло


Прежде чем выкладывать картофель, разогрейте сковороду и масло / Фото: secretsfrommyapron.com

Прежде чем выкладывать картофель, разогрейте сковороду и масло / Фото: secretsfrommyapron.com

 

По правильной технологии нужно разогреть сковороду, налить масло, дождаться, пока оно хорошо нагреется, и только потом выкладывать картофель. Казалось бы, все очень просто, но многие люди пренебрегают этими шагами и не дают маслу дойти до нужного состояния. В таком случае картошка часто прилипает к сковородке. Другой неприятный момент - продукт может впитать слишком много масла и получиться чересчур жирным. А о хрустящей корочке придется только мечтать.

4. Заливать картошку горячей водой


Ошпаренная кипятком картошка внутри останется холодной и на ней образуются трещины / Фото: women365.ru

Ошпаренная кипятком картошка внутри останется холодной и на ней образуются трещины / Фото: women365.ru

 

Кажется, что способ очень действенный. Положил картошку в кастрюлю, залил кипятком. Вода тут же закипела, и минут через 20 продукт готов. Правда, есть один минус - картошка получается «лохматой». Кипяток ошпаривает кожуру, поэтому снаружи картофель проваривается быстро, а внутри долго остается холодным. К моменту, пока овощ полностью дойдет до готовности, его поверхность начнет трескаться и впитает много лишней воды. Из-за этого продукт часто меняется во вкусе.

5. Варить без кожуры


Если очистить кожуру, вы лишите картофель всех полезных свойств, которые только усиливаются при варке / Фото: legkovmeste.ru

Если очистить кожуру, вы лишите картофель всех полезных свойств, которые только усиливаются при варке / Фото: legkovmeste.ru

 

Как и во многих продуктах, все самое ценное содержится в кожуре. Когда перед отвариванием мы очищаем картофель, то срезаем все самое полезное. А ведь именно под воздействием высоких температур активизируются минералы и витамины. Отваренный в мундире картофель будет намного полезнее, чем «раздетый». А еще полезнее есть продукт вместе с кожурой.

6. Солить воду заранее


Если солить воду заранее, во время отваривания картофель вберет слишком много белого продукта / Фото: fb.ru

Если солить воду заранее, во время отваривания картофель вберет слишком много белого продукта / Фото: fb.ru

 

Подсоленная вода закипает быстрее - это факт, но в случае с картофелем нет смысла солить жидкость заранее. Добавляйте белый продукт только после закипания. В противном случае картофель вберет слишком много соли, и организм получит ударную дозу хлорида натрия. А ведь соль в больших количествах очень вредна.

7. Запекать без подготовки


Подготовьте картошку перед запеканием, чтобы она запеклась одновременно с курицей / Фото: st03.kakprosto.ru

Подготовьте картошку перед запеканием, чтобы она запеклась одновременно с курицей / Фото: st03.kakprosto.ru

 

Запеченная курица с картофелем - одно из популярных блюд, но готовится оно не так просто, как кажется. Если поставить продукты одновременно с нуля, то мясо будет готово минут через 30-40, а картошке понадобится времени, чтобы дойти «до кондиции». Предварительно нарежьте картофель на четвертинки или любым другим способом и окуните в кипяток на 3-5 минут. После такой процедуры выкладывайте продукты к курице, и они запекутся одновременно.

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7 типичных ошибок в приготовлении картофеля, которые совершают неопытные хозяйки

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