Портупея и кобура: почему у бывших атрибутов кавалериста столь по-разному сложилась история

Перевязь для меча быстро прижилась в обмундировании рыцарей. /Фото: topwar.ru

Обер-офицер и штаб-офицер лейб-гвардии Преображенского полка с 1700 по 1732 год. /Фото: wikipedia.org

Портупея оказалась отличным в практичности элементом формы. /Фото: youla.io

История кобуры короче, но оттого не менее интересна. /Фото: topwar.ru