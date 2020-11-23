Портупея и кобура: почему у бывших атрибутов кавалериста столь по-разному сложилась история

Когда представляешь солдата армии два-три столетия назад, невозможно вообразить его без формы, которая бы не пересекалась ремнями и удерживала меч или огнестрельное оружие. И действительно портупея и часто кобура были неизменной частью обмундирования в то время. А вот судьба их сложилась по-разному, ведь, несмотря на то, что пришли они из одного рода войск и практически одновременно, один атрибут и сегодня активно используется, зато второй отошел в историю, за исключением парадной формы.
Первой в обмундировании воинов появилась портупея. Причем этимология термина прямо указывает и на место, где его впервые применили: слово происходит от слияния двух французских слов porter — «носить» и épée — «меч». Это и неудивительно: своим появлением портупея обязана легендарным европейским всадникам без страха и упрека, а именно рыцарям - это они придумали носить перевязь для холодного оружия. А уже из Франции данный атрибут распространился по Европе.
Перевязь для меча быстро прижилась в обмундировании рыцарей. /Фото: topwar.ru
В России портупея появилась во времена Петра Великого, который, в частности, этот элемент амуниции был введен в так называемых «полках иноземного строя». Конечно, меч и раньше не в руках носили, но о портупее речь и не шла - она появилась у офицерского и унтер-офицерского состава примерно в 1705 году – в период активной фазы военных реформ Петра.
Обер-офицер и штаб-офицер лейб-гвардии Преображенского полка с 1700 по 1732 год. /Фото: wikipedia.org
Портупея использовалась для ношения шашки, сабли, шпаги, тесака или штыка. С появлением огнестрельного оружия в этот список добавились револьвер и пистолет. Русские гусары также могли носить так называемую ташку – небольшую кавалерийскую кожаную сумку, которая со временем трансформировалась в современный офицерский планшет.
Интересный факт: не все ремни на военной форме считаются портупеей. Так, например, в старое обмундирование входил кожаный пояс с двумя более тонкими ремешками, уходившими под погоны. Вот только эти перевязи нельзя назвать портупеей: на самом деле, это комплект походных ремней - к ним крепятся бинокль в чехле, фляга, а также подсумки разного вида.
Портупея оказалась отличным в практичности элементом формы. /Фото: youla.io
Что касается кобуры, то она также получила распространение из кавалерийских войск, однако термин на этот раз пришел с противоположного направления. Турецкое слово kubur означало кожаный чехол, который крепился у седла всадника спереди: в нем носили лук. Позднее, после появления огнестрельного оружия, кобура стала использоваться именно для револьверов и пистолетов.
А вот в Российской империи кобура появилась сравнительно недавно по отношению к другим государствам - в период правления императора Александра І, а закрепилась во время Отечественной войны 1812 года. Более того, далеко не все ее принялись носить: к примеру, пехотинцы продолжали носить короткоствольное оружие за поясом. Те же, кто использовал кобуру, называли ее по-разному - пистолетник, чушка, ружейное нагалище, а также «ольстра» или «ольстрядь».
История кобуры короче, но оттого не менее интересна. /Фото: topwar.ru
Кобура настолько прочно вошла в обмундирование воинов, что и по сей день активно используется в большинстве родов войск, а также заимела собственную классификацию. А вот портупея уже не настолько популярна: кое-где вона еще используется во время несения службы, однако в большинстве случаев применяется лишь как атрибут парадной формы.
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