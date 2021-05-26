Робот для поцелуев и подушка для обнимашек: 9 гаджетов для одиноких людей

1. Робот для поцелуев

И расстояния нипочем. /Фото: kurzweilai.net

2. Чехол в виде руки

Для тех, кто нуждается в прикосновениях. /Фото: pinterest.com

3. Подушка для обнимашек

/Фото: berkem.ru Удобный аксессуар для положительных эмоций./Фото: berkem.ru

4. Подушка в виде женских ног

Не забываем и о мужском одиночестве. /Фото: mirvokrug.net

5. Пальто-подружка

Для тех, кто и на улице не хочет быть одиноким. /Фото: elespectador.com

6. Жилет, обнимающий за лайк

Отличный гаджет для одиноких любителей соцсетей. /Фото: pcpress.rs

7. Подушка-телефон

Теперь говорить по телефону приятнее и комфортнее. /Фото: cablook.com

8. Робот для одиноких людей

Люди в возрасте не меньше других нуждаются в поддержке. \Фото: doctor.ru

9. Робот-тюлень

Не хуже настоящего питомца. /Фото: leonardo.osnova.io