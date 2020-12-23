25 перлов преподавателей с обалденным чувством юмора

С нами не соскучишься!

Вузовские преподаватели бывают настоящими весельчаками. Благодаря большому жизненному опыту и острому уму они без пошлостей и банальностей могут выступить в аудитории получше профессионального стендап-комика.















Тише! Давайте сделаем вид, что вам интересно.



To be taken. Знакомое слово? Тюбетейка.



Давайте так: я вам быстро расскажу тему, потом сделаю так (закрывает лицо руками секунды на две и открывает) и — «Ой, а где же студенты? Нет студентов!».





Уважаемые задние ряды, не стоит биться головой об парту. Все еще не так плохо.



Опоздавший студент заходит и не закрывает за собой дверь. 5-секундная тишина, затем:

— Простите, а вы там швейцара нашего не видели?

— Простите, а вы там швейцара нашего не видели?

Смысл образования в том, чтобы нахвататься умных слов и потом ими жонглировать.





— Валерий Александрович, а как вам моя аналитическая работа?

— Ну… Титул мне понравился.

— Ну… Титул мне понравился.

Я понимаю, если бы лекции были поганые… Но я же знаю, что хорошо читаю!



Мне не нравится, что вы там так смеетесь до слез… Это вызывает у меня приступы зависти.





Катанаева: «Как же вы будете решать контрольную работу?»

Студент: «Так же, как и сегодня, — интуитивно».

Катанаева: «Интуитивно в бухучете можно только сесть в тюрьму».

Студент: «Так же, как и сегодня, — интуитивно». Катанаева: «Интуитивно в бухучете можно только сесть в тюрьму».

Меч — первый хирургический инструмент. Раньше им проводили ампутации. Наиболее распространены были операции по отсечению головы. Иногда и других частей тела — как получится.

Раньше им проводили ампутации. Наиболее распространены были операции по отсечению головы. Иногда и других частей тела — как получится.

У вас будут проблемы. Это нормально. Где люди — там всегда проблемы.



Метеорология — наука точная. Бубен надо держать в левой руке.





Комплексные корни могут найти не только лишь все — мало кто может это сделать.



Очередная проверка контрольных работ заставляет еще раз убедиться, что некоторые студенты пытаются совершить переворот в истории государства и права.



Не очень понимаю эту систему с округлением оценок. В моей практике пол-литра никогда не округлялись до литра.





Преподаватель несколько секунд глядит на пенал студента, дальше вопрос:

— А чай можно хранить в этой штуке?

— А чай можно хранить в этой штуке?

Основным бомжевателем того времени был Конфуций.



Мир бесполезных вещей безграничен. И я горд, что рассказываю вам о самой красивой из них — о дифференциальной геометрии.



— Извините, а в чем заключалась теорема, которую мы доказали?

— Начнем сначала… Меня зовут Владимир Александрович.



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