25 перлов преподавателей с обалденным чувством юмора

Вузовские преподаватели бывают настоящими весельчаками. Благодаря большому жизненному опыту и острому уму они без пошлостей и банальностей могут выступить в аудитории получше профессионального стендап-комика.
- Тише! Давайте сделаем вид, что вам интересно.
- To be taken. Знакомое слово? Тюбетейка.
- Давайте так: я вам быстро расскажу тему, потом сделаю так (закрывает лицо руками секунды на две и открывает) и — «Ой, а где же студенты? Нет студентов!».
- Уважаемые задние ряды, не стоит биться головой об парту. Все еще не так плохо.
- Опоздавший студент заходит и не закрывает за собой дверь. 5-секундная тишина, затем:
— Простите, а вы там швейцара нашего не видели?
- Смысл образования в том, чтобы нахвататься умных слов и потом ими жонглировать.
- — Валерий Александрович, а как вам моя аналитическая работа?
— Ну… Титул мне понравился.
- Я понимаю, если бы лекции были поганые… Но я же знаю, что хорошо читаю!
- Мне не нравится, что вы там так смеетесь до слез… Это вызывает у меня приступы зависти.
- Катанаева: «Как же вы будете решать контрольную работу?»
Студент: «Так же, как и сегодня, — интуитивно».
Катанаева: «Интуитивно в бухучете можно только сесть в тюрьму».
- Меч — первый хирургический инструмент. Раньше им проводили ампутации. Наиболее распространены были операции по отсечению головы. Иногда и других частей тела — как получится.
- У вас будут проблемы. Это нормально. Где люди — там всегда проблемы.
- Метеорология — наука точная. Бубен надо держать в левой руке.
- Комплексные корни могут найти не только лишь все — мало кто может это сделать.
- Очередная проверка контрольных работ заставляет еще раз убедиться, что некоторые студенты пытаются совершить переворот в истории государства и права.
- Не очень понимаю эту систему с округлением оценок. В моей практике пол-литра никогда не округлялись до литра.
- Преподаватель несколько секунд глядит на пенал студента, дальше вопрос:
— А чай можно хранить в этой штуке?
- Основным бомжевателем того времени был Конфуций.
- Мир бесполезных вещей безграничен. И я горд, что рассказываю вам о самой красивой из них — о дифференциальной геометрии.
- — Извините, а в чем заключалась теорема, которую мы доказали?
— Начнем сначала… Меня зовут Владимир Александрович.
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