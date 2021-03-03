Фрида Кало в кино: Как Сальма Хайек обошла Мадонну и вернула Мексике ее героиню

Художница Фрида Кало и актриса Сальма Хайек, воплотившая ее образ в кино | Фото: fishki.net

Джули Тэймор и Сальма Хайек на съемках фильма *Фрида*, 2002 | Фото: tvkinoradio.ru

Сальма Хайек в фильме *Фрида* и прототип ее героини | Фото: rtp-news.com

Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: rg.ru

Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: tvkinoradio.ru

Сальма Хайек в роли Фриды, 2002 | Фото: 360tv.ru

Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: tvkinoradio.ru

Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: tvkinoradio.ru

Сальма Хайек в роли Фриды, 2002 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru

Сальма Хайек в роли Фриды, 2002 | Фото: 360tv.ru

Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru

Сальма Хайек в роли Фриды, 2002 | Фото: vogue.ru

Художница Фрида Кало и актриса Сальма Хайек, воплотившая ее образ в кино | Фото: liveinternet.ru

Сальма Хайек в фотосессии в образе Фриды Кало (*Автопортрет с обезьянкой*) | Фото: rubic.us