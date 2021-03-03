Фрида Кало в кино: Как Сальма Хайек обошла Мадонну и вернула Мексике ее героиню

Художница Фрида Кало и актриса Сальма Хайек, воплотившая ее образ в кино | Фото: fishki.net
66 лет назад, 13 июля 1954 г. ушла из жизни легендарная мексиканская художница Фрида Кало. Как это ни удивительно, но до того, как в 2002 г. Джули Тэймор сняла фильм «Фрида», имени этой художницы многие не знали, особенно у нее на родине. Именно по этой причине голливудские студии на протяжении 15 лет отказывались запускать этот проект, опасаясь провала. И только мексиканке Сальме Хайек удалось наконец его реализовать в качестве продюсера и исполнительницы главной роли. При этом ей пришлось конкурировать с самой Мадонной!
Джули Тэймор и Сальма Хайек на съемках фильма *Фрида*, 2002 | Фото: tvkinoradio.ru
Еще в 1980-х гг. у продюсера Нэнси Хардин возникла идея снять фильм о Фриде Кало, после того, как в 1983 г. вышла биографическая книга о ней Хейден Эрреры. Но на всех студиях в Голливуде ей отказывали, ведь даже соотечественники давно забыли имя этой художницы, и никто не верил в то, что фильм о ней заинтересует массовую аудиторию. На протяжении 1990-х гг. к этому проекту то возвращались, но снова его останавливали. Переговоры велись с режиссерами Педро Альмодоваром и Фрэнсисом Фордом Копполой, а на главную роль претендовала Мадонна, которая собрала большую коллекцию ее картин и давно мечтала сыграть ее в кино. Однако эта роль ей так и не досталась.
Сальма Хайек в фильме *Фрида* и прототип ее героини | Фото: rtp-news.com
Проект был осуществлен только после того, как за него взялась режиссер Джули Тэймор. По мнению продюсеров, только она могла воссоздать нужную атмосферу и передать дух национальной мексиканской культуры, для чего к работе привлекли и членов съемочной группы из Мексики. Но при этом кандидатура уроженки этой страны Сальмы Хайек на главную роль вызывала у продюсеров сомнения. На тот момент она уже 10 лет снималась в Голливуде, но больших главных ролей у нее еще не было, к тому же красота актрисы казалась создателям фильма слишком яркой и притягательной, ведь Фриду можно было назвать скорее харизматичной, чем привлекательной. Художникам по гриму пришлось изрядно потрудиться, чтобы приблизить образ актрисы к ее героине, но при этом не изуродовать его.
Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: rg.ru
Сальма Хайек была просто одержима этой ролью и смогла убедить продюсеров, что Фриду должна сыграть именно она. Позже актриса рассказывала: «В то время для мексиканской актрисы было немыслимо претендовать на место в Голливуде. И хотя я доказала, что это не так, я все равно была никем. Одной из сил, придававших мне решимости продолжать свою карьеру, была история Фриды Кало. В золотой век мексиканских муралистов она создавала маленькие интимные картины, на которые все смотрели свысока. У нее хватало смелости самовыражаться, несмотря на скептицизм. Моей величайшей целью стало рассказать ее историю. Изобразить жизнь этой необыкновенной художницы и показать мою родную Мексику так, чтобы побороть стереотипы». Именно Сальме Хайек удалось убедить Джули Тэймор взяться за этот проект, а сама она стала одним из продюсеров проекта и уговорила сняться в нем в эпизодических ролях Эдварда Нортона и Антонио Бандераса.
Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: tvkinoradio.ru
Сальма Хайек в роли Фриды, 2002 | Фото: 360tv.ru
Эту роль она считала своей миссией – до этого ее не устраивали те предложения, которые она получала. Сальма Хайек признавалась, что долгое время ей пришлось бороться с голливудскими стереотипами о том, что актрисы латиноамериканского происхождения ассоциируются исключительно с прислугой либо получают второплановые роли, эксплуатирующие их яркую внешность. Фрида стала для нее не только возможностью сыграть серьезную и сложную главную роль, но и сделать что-то для своей страны. Актриса не раз говорила о том, что всегда чувствовала связь с Мексикой и считает себя патриоткой.
Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: tvkinoradio.ru
Фильм «Фрида» получился очень ярким и красочным. Джули Тэймор удалось воссоздать неповторимый мексиканский колорит и передать трагизм жизни и творчества художницы. Натурные съемки велись в Мексике, на киностудии была сооружена точная копия «голубого дома», в котором жила Фрида (ее подлинный дом стал музеем, и съемки там запрещены). Использование ярких, насыщенных и контрастных цветов диктовала и сама мексиканская природа, и колорит полотен Фриды. В фильме были воссозданы «живые картины»: поскольку живопись художницы была автобиографична, Тэймор захотела отразить процесс создания картин и «оживить» некоторые из них («Две Фриды», «Разбитая колонна», «Автопортрет с обрезанными волосами»), в точности воссоздав с помощью интерьеров, костюмов и грима.
Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: tvkinoradio.ru
Несколько лет назад Сальма Хайек опубликовала статью под названием «Харви Вайнштейн и мой монстр тоже», в которой призналась в том, что подверглась его домогательствам во время съемок фильма «Фрида». Этим проектом занималась студия «Мирамакс», которой руководили братья Вайнштейны. Получив отказ, продюсер заявил, что отдаст эту роль другой актрисе. Тогда Сальма Хайек обратилась к адвокатам и отстояла свое право сниматься в этом фильме. Но Вайнштейн при этом поставил ей практически невыполнимые условия: переписать сценарий, найти дополнительное финансирование, убедить известных актеров сниматься в эпизодических ролях. С помощью Эдварда Нортона актриса справилась и с этими условиями. Но когда съемки и монтаж были завершены, Вайнштейн заявил, что не будет выпускать фильм в прокат. Сальма Хайек рассказывала: «В его глазах я не была актрисой, человеком. Ничем. Кроме тела… Хотя «Фрида» в конце концов выиграла два «Оскара», я до сих пор не видела у него никакой радости. Он никогда больше не предлагал мне главную роль в фильме».http://funhere.ru/?p=16567
Сальма Хайек в роли Фриды, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Хотя всплеск интереса к творчеству Фриды произошел еще в 1980-х гг., именно после выхода фильма в 2002 г. говорили, что в Мексику вновь вернулась ее героиня, ведь за рубежом о художнице было известно даже больше, чем на ее родине. Сальма Хайек рассказывала: «К своему стыду, я, мексиканка, не знала Фриду. Впервые услышала о ней от подруги, посмотрела альбом и подумала: какие страшные картины. Но меня поразили эти образы, я стала стараться проникнуть в них и со временем поняла, что это такое. Я поняла, что Фрида – абсолютно независимая и бесстрашная женщина. Она имела смелость быть самой собой. А это непросто, тем более в такой стране, как Мексика. Да еще во время расцвета мурализма – творчества таких гигантов, как Диего Ривера и Давид Сикейрос, если ограничиться только первыми фигурами. Ничего не стоило затеряться среди них, стать жалкой подражательницей. Но эта маленькая женщина никого не копировала и существовала совершенно отдельно, отнюдь не под влиянием этих могучих мужчин, хотя и в их тени. Фрида не может этим не восхищать. Даже у себя на родине Фрида долгое время была не так уж известна – во всяком случае, не так, как Сикейрос или Ривера. Только в конце 80-х о ней заговорили за границами Мексики. Сегодня о Фриде изданы сотни книг и альбомов, ее картины продаются за бешеные деньги. Она самая дорогая из всех латиноамериканских художников и из всех женщин-художниц мира независимо от национальности».
Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Сальма Хайек в роли Фриды, 2002 | Фото: 360tv.ru
Фильм «Фрида» был номинирован на «Оскар» в нескольких категориях и получил две статуэтки за лучший грим и лучшую оригинальную музыку к фильму. И хотя номинированная на премию как лучшая актриса Сальма Хайек все же не получила «Оскар», эту работу она считала своей победой, ведь «Фрида» в начале ХХ в. спровоцировала всплеск интереса не только к художнице, но и к ее стране, а саму актрису признали полноправной звездой Голливуда.
Кадр из фильма *Фрида*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Сальма Хайек в роли Фриды, 2002 | Фото: vogue.ru
Сальма Хайек говорила: «Сначала долго никто не хотел продюсировать фильм о мексиканских художниках-коммунистах. Даже Мадонна, много сделавшая для популяризации Фриды и мечтавшая ее сыграть, не смогла поднять этот проект. Зато теперь многие говорят: «Хотим поехать в эту диковинную страну». Феноменальная популярность работ Фриды в наше время даже получила свое название – калоизм.
Художница Фрида Кало и актриса Сальма Хайек, воплотившая ее образ в кино | Фото: liveinternet.ru
Сальма Хайек в фотосессии в образе Фриды Кало (*Автопортрет с обезьянкой*) | Фото: rubic.us
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