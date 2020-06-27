На каких автомобилях ездили Аль Капоне и Юрий Гагарин

С нами не соскучишься!





15 февраля аукционный дом «Литфонд» проводит аукцион редких автомобилей



Первый в мире автомобиль был сконструирован в 1885 году, но его настоящим днем рождения принято считать 29 января 1886 год, когда изобретатель Карл Бенц получил патент на свой первый Benz Patent-Motorwagen. Хотя официально бренд Mercedes-Benz появится лишь в 1926 году, историю компания ведет именно с 1886 года. В 1888 году Бенц начал массовый выпуск автомобилей для повседневного пользования, и это стало поворотным моментом для автопрома. Но несмотря на то, что с годами автомобили становились все более обыденным явлением, внимание публики и даже искренняя любовь к ним не ослабевала. Почитатели есть как у

ЗИЛ-111В

ЗИЛ-111В (1960 г.) — эпохальная модель в нашей автоистории. Ее изготавливали не на потоке, а штучно, для высших партийных чиновников СССР. Всего было выпущено 12 таких автомобилей. Доподлинно известно, что один из них Никита Хрущев подарил кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Как

Cadillac Eldorado

Образец автомобиля представительского класса своего времени — легендарный Cadillac Eldorado (1955 г.). Для американцев автомобили марки Cadillac превратились в предмет культа и стали частью поп-культуры. Последние 20 лет американские президенты перемещаются исключительно на Cadillac, на них ездят звезды кино и представители преступного мира, самый известный из которых — Аль Капоне. Именно автомобили марки Cadillac

Bentley S1

В 1955 году вышла в свет и получила звание «Автомобиль года» в Англии модель Bentley S1. Она была оснащена двигателем 4,9 литра, мощность достигала 177 л.с., и, не смотря на внушительные габариты и вес, могла развивать скорость до 191 км/ч. Всего было выпущено 3538 экземпляров. Самые известные обладатели —

Borgward Isabella Coupe

Германия прочно занимает лидирующие позиции на мировом авторынке. Многие

Citroen DS 19

Настоящую сенсацию на рынке автомобилестроения середины прошлого столетия произвела модель, сломавшая все каноны и устои, опередившая время минимум на пару десятков лет. Это легендарная Citroen DS 19 (1967 г.). Она была признана самым красивым автомобилем столетия. Такой концентрации изобретений и необычных технических решений в одном автомобиле никогда не было. После первого появления 5 октября 1955 года в 9 часов утра на Парижском автосалоне, уже через 45 минут машину заказали 749 посетителей, а к концу дня их

Ferrari 308 GTS Quattrovalvole

Старейший участник «Формулы-1», не пропустивший ни одного сезона с 1950 года, мультимиллиардная компания-гигант в мире спорта — Ferrari — много лет пользуется огромным успехом. С момента появления на мировом рынке Ferrari зарекомендовали себя как самые быстрые автомобили, завоевавшие 16 призов за инженерные достижения — больше, чем кто либо другой. На

Hispano — Suiza Ballot HS 26 JUNIOR

Еще один редчайший экземпляр — Hispano — Suiza Ballot HS 26 JUNIOR с кузовом Van Vooren и с 6-цилиндровым 4,6-литровым двигателем. До сих пор есть табличка Ballot. Номер шасси 20004 указывает, что это четвертый построенный экземпляр. Всего было произведено 124 автомобиля. На них ездили короли, цари, звезды кино и прочая элита, а именно Альфонсо XIII, король Швеции Густав V, король Румынии Карл II, король Египта Аббас II Хильми, король Афганистана, принц Монако Луи II, принц-консорт Великобритании, шах Персии (Ирана), лорд Маунтбаттен, а также Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Андре Ситроен, Ротшильд, Эдсел Форд, Рене Лакоста, Гуггенхайм, Вандербильт, главы фирмы Cartier, Bacardi, Cointreau, Tissot, Bulova. На единственном в СССР Hispano — Suiza ездил Вячеслав Рудольфович Менжинский, совнарком связи СССР.

Jaguar E-type Series 1

Первое место в списке сотни красивейших автомобилей всех времен и народов, икона стиля XX века. Впервые Jaguar E-type Series 1 появился на автосалоне в Женеве в 1961 году. Сам Энцо Феррари назвал модель E-Type одним из самых красивых автомобилей в мире. На аукционе представлена именно эта модель — Jaguar E-type Series 1 — с объемом двигателя 3,8 литра, разгоном 6,9 секунды до 100 км/ч и максимальной скоростью 241 км/ч. Автомобиль, выставленный на торги, с 1962 по

Rolls-Royce Silver Shadow II

Одним из первых покупателей Роллс-Ройса стал Нельсон Рокфеллер. От миллионеров не отставали и императоры: Rolls-Royce появились и в гараже Николая II. После Октябрьской революции царские авто перешли в распоряжение



15 февраля аукционный дом «Литфонд» проводит аукцион редких автомобилей . Forbes Life рассказывает про главные лоты — модели-артефакты с удивительной историейПервый в мире автомобиль был сконструирован в 1885 году, но его настоящим днем рождения принято считать 29 января 1886 год, когда изобретатель Карл Бенц получил патент на свой первый Benz Patent-Motorwagen. Хотя официально бренд Mercedes-Benz появится лишь в 1926 году, историю компания ведет именно с 1886 года. В 1888 году Бенц начал массовый выпуск автомобилей для повседневного пользования, и это стало поворотным моментом для автопрома. Но несмотря на то, что с годами автомобили становились все более обыденным явлением, внимание публики и даже искренняя любовь к ним не ослабевала. Почитатели есть как у ультрасовременных моделей, так и у старинных образцов — так называемых олдтаймеров. Раритеты, выпущенные на рынок в середине прошлого столетия, приравниваются к произведениям искусства, служат предметом коллекционирования. На московском аукционе представят единичные экземпляры, сохранившие полную аутентичность. ЗИЛ-111В (1960 г.) — эпохальная модель в нашей автоистории. Ее изготавливали не на потоке, а штучно, для высших партийных чиновников СССР.Всего было выпущено 12 таких автомобилей. Доподлинно известно, что один из них Никита Хрущев подарил кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Как минимум , еще один обслуживал главу ГДР Эриха Хонеккера. Но есть экземпляр, которому выпала особая почетная миссия: 14 апреля 1961 года из аэропорта Внуково в Кремль на нем был доставлен первый космонавт мира Юрий Гагарин. Именно этот автомобиль и выставлен на аукцион. Образец автомобиля представительского класса своего времени — легендарный Cadillac Eldorado (1955 г.). Для американцев автомобили марки Cadillac превратились в предмет культа и стали частью поп-культуры. Последние 20 лет американские президенты перемещаются исключительно на Cadillac, на них ездят звезды кино и представители преступного мира, самый известный из которых — Аль Капоне. Именно автомобили марки Cadillac составляли большую часть автопарка Элвиса Пресли из 1200 машин, а модель Eldorado была его любимой, он скупал все модификации.В 1955 году вышла в свет и получила звание «Автомобиль года» в Англии модель Bentley S1. Она была оснащена двигателем 4,9 литра, мощность достигала 177 л.с., и, не смотря на внушительные габариты и вес, могла развивать скорость до 191 км/ч. Всего было выпущено 3538 экземпляров. Самые известные обладатели — королева Елизавета II и Джон Леннон. На аукционе представлен автомобиль Bentley S1 1958 года выпуска в отличном состоянии, ни разу не эксплуатировавшийся в России. Германия прочно занимает лидирующие позиции на мировом авторынке. Многие компании , основанные в конце XIX – начале XX века, успешно существуют и по сей день. Borgward Isabella Coupe (1959 г.) — автомобиль в свое время широко известной марки, существование которой прекратилось осенью 1961 года, когда с заводского конвейера последней сошла именно эта модель. Ее украсили черной лентой со словами: «Прощай, Изабелла, ты была слишком хороша для этого мира...». Всего было произведено около 200 000 таких автомобилей. На этих машинах с удовольствием ездили Марчелло Мастрояни и Пол Ньюман.Настоящую сенсацию на рынке автомобилестроения середины прошлого столетия произвела модель, сломавшая все каноны и устои, опередившая время минимум на пару десятков лет. Это легендарная Citroen DS 19 (1967 г.). Она была признана самым красивым автомобилем столетия. Такой концентрации изобретений и необычных технических решений в одном автомобиле никогда не было. После первого появления 5 октября 1955 года в 9 часов утра на Парижском автосалоне, уже через 45 минут машину заказали 749 посетителей, а к концу дня их число превысило 12 000. Всего же за неделю поступило 80 тысяч заказов. Citroen DS 19 стал самым сложным и совершенным автомобилем своего времени. Впервые в автомобилестроении были использованы стеклопластик (крыша) и алюминий (капот и багажник), дисковые тормоза, поворотные фары ближнего света, которые синхронизировались с рулевым управлением, крутились вслед за поворотом руля. Впервые использовалась полуавтоматическая четырехступенчатая коробка передач, где отсутствовала педаль сцепления, а выбор передач осуществлялся подрулевым рычагом. Дефлекторы обдува, казалось бы привычная нам деталь интерьера, также появилась впервые именно на Citroen DS 19. Но главная, сломавшая мозг автомобильному обывателю, особенность Citroen DS 19 — это гибкая гидропневматическая подвеска с корректором клиренса до 25 см, поддерживающая кузов на постоянной высоте выше земли, вне зависимости от нагрузки. Менять дорожный просвет можно было в зависимости от того, мчитесь ли вы по шоссе или покоряете сельские трассы. Специально оборудованные, в том числе бронированные, Citroen DS использовались президентом Шарль Де Голлем и руководителями многих французских компаний. Citroen DS стал официальным автомобилем самого первого кинофестиваля в Каннах. Старейший участник «Формулы-1», не пропустивший ни одного сезона с 1950 года, мультимиллиардная компания-гигант в мире спорта — Ferrari — много лет пользуется огромным успехом. С момента появления на мировом рынке Ferrari зарекомендовали себя как самые быстрые автомобили, завоевавшие 16 призов за инженерные достижения — больше, чем кто либо другой. На аукцион выставлена одна из самых популярных моделей этой марки — Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1983 года выпуска с пробегом 17500 миль, у которой был всего один голландский владелец. Это была первая Ferrari, которая использовала 4 клапана в цилиндре, что отражено в названии (Quattro valvole). Дебют Ferrari 308 Quattrovalvole состоялся на парижском автосалоне в октябре 1982 года. Спорткар получил двигатель V8, мощность которого составила 240 л.с. С 1982 по 1985 таких автомобилей было собрано 6068 штук. В 2004 году компания Ferrari подарила 400-й и последний автомобиль Enzo с 6-литровым V12-образным двигателем Ватикану для Папы римского, Иоанна II. Но Папа выставил автомобиль на аукцион, а вырученные деньги были направлены на помощь жертвам цунами 2004 года в Индонезии. Еще один редчайший экземпляр — Hispano — Suiza Ballot HS 26 JUNIOR с кузовом Van Vooren и с 6-цилиндровым 4,6-литровым двигателем. До сих пор есть табличка Ballot. Номер шасси 20004 указывает, что это четвертый построенный экземпляр. Всего было произведено 124 автомобиля. На них ездили короли, цари, звезды кино и прочая элита, а именно Альфонсо XIII, король Швеции Густав V, король Румынии Карл II, король Египта Аббас II Хильми, король Афганистана, принц Монако Луи II, принц-консорт Великобритании, шах Персии (Ирана), лорд Маунтбаттен, а также Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Андре Ситроен, Ротшильд, Эдсел Форд, Рене Лакоста, Гуггенхайм, Вандербильт, главы фирмы Cartier, Bacardi, Cointreau, Tissot, Bulova. На единственном в СССР Hispano — Suiza ездил Вячеслав Рудольфович Менжинский, совнарком связи СССР. Первое место в списке сотни красивейших автомобилей всех времен и народов, икона стиля XX века. Впервые Jaguar E-type Series 1 появился на автосалоне в Женеве в 1961 году. Сам Энцо Феррари назвал модель E-Type одним из самых красивых автомобилей в мире. На аукционе представлена именно эта модель — Jaguar E-type Series 1 — с объемом двигателя 3,8 литра, разгоном 6,9 секунды до 100 км/ч и максимальной скоростью 241 км/ч. Автомобиль, выставленный на торги, с 1962 по 1990 находился в Калифорнии, в собственности в семье банкира. Затем автомобиль купил коллекционер раритетных авто из Италии. Среди знаменитых владельцев этой модели были Фрэнк Синатра, Стив МакКуин и Бриджит Бардо, а греческий король Константин отдавал предпочтение спортивным автомобилям Jaguar E-type. Среди современных представителей мира кино и музыки особой любовью к автомобилям Jaguar E-type выделяются Николас Кейдж, Элтон Джон и Стинг.Одним из первых покупателей Роллс-Ройса стал Нельсон Рокфеллер. От миллионеров не отставали и императоры: Rolls-Royce появились и в гараже Николая II. После Октябрьской революции царские авто перешли в распоряжение новой власти. Три из них забрал себе Ленин, не чуждый идеи роскоши. По одному получили Лев Троцкий и председатель Совнаркома Украины Христиан Раковский. А в 1921 году в гараже Совнаркома было уже 13 автомобилей этого бренда. Л.И. Брежнев тоже питал слабость к Rolls-Royce. Их у него было три. Один из них, а именно Rolls-Royce Silver Shadow II, Брежневу подарила королева Елизавета II, которая сама обладает сразу пятью такими автомобилями.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: