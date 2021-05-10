«Соловьиный пол»: для чего в старинных японских домах делали скрипучие половицы

Для того, чтобы красивое выражение «мой дом – моя крепость» хотя бы частично себя оправдывало, приходится принимать самые разнообразные меры. Например, можно повесить добротный замок и поставить тяжелую дверь. Еще можно нанять сторожа, поставить высоченный забор или даже стену, выкопать рвы и наделать вокруг жилища волчих ям, поставив сотню-другую предупредительных табличек. Но дальше всех в этой области пошли японцы, придумав «соловьиный пол».
Сначала замок - потом дворец. |Фото: incomartour.com.ua.
Каждый, кто хотя бы раз сталкивался с деревянным полом, прекрасно осведомлен о том, какой раздражающий скрип и скрежет способно издавать данное покрытие при неправильном уходе или отсутствии ремонта на протяжении длительного периода времени. Нашему брату будет достаточно сложно объяснить, что в мире есть места, где скрипящие доски под ногами – это «не баг, а фича». Достаточно вспомнить знаменитый японский «Соловьиный пол», название которого говорит само за себя.
Огромный комплекс. |Фото: yandex.uz.
На сегодняшний день до нас дошел всего один единственный «Соловьиный пол», и сложно сказать, делался ли он еще где-то. Увидеть или скорее услышать скрипящего «соловья» можно в Японии в замке Нидзё, расположенном в городе Киото. Строго говоря, Нидзё – это не один замок, а целый комплекс площадью 275 тысяч кв.м. При этом непосредственно строения всех видов и мастей на территории комплекса занимают всего 8 тысяч кв. м. (впрочем, и это очень много!).
Построен при Токугаве. |Фото: yandex.com.
Каждый замок состоит из нескольких обводов стен, башен, цитадели и одного или двух рвов с водой. Строился Нидзё в XVII веке по приказу сёгуна Токугавы Иэясу. Строительство замка было закончено в 1626 году. Большая часть комплекса была построена из дерева и погибла в пожарах 1788 и 1791 года. После падения режима Токугавы Нидзё перешел во владение императорской семьи и был переименовал во дворец, став одной из резиденций правителя Японии. Сегодня он причислен в фонд всемирного населения ЮНЕСКО.
Секрет в металлических скобах. |Фото: ribalych.ru.
Собственно, «соловьиный пол» сохранился в резиденции до сих пор. Как уже можно было догадаться, главная его особенность в том, что он скрипит весьма характерным образом, когда на него наступает человек. Сделано это специально и нужно по двум причинам. Во-первых, во времена Токугавы подобное дизайнерское решение считалось весьма экзотичным. Считалось, что пол издает красивые звуки, похожие на пение птицы, за что и получил свое прозвище. Во-вторых, скрип выполнял защитную функцию. Пройти по соловьиному полу к покоям, кабинету или приемному залу сегуна без шума было просто невозможно. Таким образом, пол работал еще и специфической сигнализацией.
Срабатывает при нажимании. ¦Фото: fishki.net.
Достигался подобный эффект благодаря специальной конструкции. Половицы укладывались на балки, которые в свою очередь ставились на металлические шипы и крепились на специальные скобы длиной 15 см. Когда нога ступала на половицу, скобы приходили в движение, создавали трение между металлическими шипами и производили звук, напоминающий пение соловьев. Примечательно, что скрип усиливался, если человек ступал на половицы на носках.
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