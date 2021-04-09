Для чего татаро-монголы увозили русских женщин и как можно было вернуть обратно узниц Золотой Орды

Русские невольницы, зачем их увозили в таком количестве

Большинство угнанных попадали на рынок рабов.

Люди практически были частью дани.

Гендерное разделение по татаро-монгольскому принципу

После татаро-монгольского ига положение русской женщины в обществе сильно изменилось.

Вернуться обратно шансы были, но очень низкие.

Выкуп пленных как государственная задача

Деньгами можно было решить и этот вопрос.

Караван Хотунского

Внеся определенную плату можно было вернуть человека из плена.

Угнанные возвращались, а родства своего и не помнили.

Женщины, увезенные силой, нередко возвращались обратно уже с детьми.

Каждый набег заканчивался угоном мирного населения.