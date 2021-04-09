Для чего татаро-монголы увозили русских женщин и как можно было вернуть обратно узниц Золотой Орды

Как и во время любой войны победителям достаются земли, деньги и женщины. Если такой принцип действует и по сей день, то чего уж говорить о периоде Золотой Орды, когда завоеватели чувствовали себя полноценными хозяевами, и не было никаких международных соглашений и конвенций, которые бы контролировали соблюдение «военной этики». Татары-монголы угоняли людей как скот, особенно любили увозить русских женщин и девочек. Однако даже современные русские женщины часто страдают от отголосков татаро-монгольского ига. В чем же было главное негативное влияние Золотой Орды на гендерное отношение на Руси, а теперь и в России?
Распад Древнерусского государства на отдельные княжества, случившееся в 12 веке, сделал русские земли слишком легкой добычей, потому захват татаро-монголами можно назвать вполне закономерным. Столь же закономерным было и то, что два века под влиянием чужой, принципиально различной культуры, не могли не отразиться на всех сферах жизни. Особенно сильно изменилось положение женщин в русском обществе. Многие из них погибали во время захватнических боев, становились жертвами насилия, овдовели, потеряли детей, жилье. А многие еще и свободу.
В этом снова сыграло свою роль отсутствие единства, мелкие княжества не могли выполнять государственную роль и защитить свое население даже не от захватчиков, а в плане соблюдения прав тех или иных категорий населения. Больше всего в правах потеряли женщины. Да и до прав ли было, когда на плечи всего народа неподъемным бременем легла дань, теперь каждая семья должна была отдавать около 10% своих доходов Золотой Орде и это помимо тех феодальных повинностей, которые существовали до этого.
Русские невольницы, зачем их увозили в таком количестве
Пожалуй, самым тяжелым обстоятельством для русских женщин была потеря права на свободу. Их угоняли массово, в последующем продавая на невольничьих рынках. Причем женщин там покупали куда охотнее, чем мужчин. Учитывая, что чаще всего угоняли молодых женщин и даже совсем юных девочек, не сложно догадаться ради каких целей увозили русских девушек.
В 13 веке центром работорговли становится Кафа (Феодосия), он находился под игом золотоордынцев и они привозили сюда рабов, среди которых было очень много женщин. Этот рынок работал вплоть до 15 века, по подсчетам историков через него прошли 6,5 млн человек, большинство из них девочки и девушки 8-24 лет.
Найти след увезенных девушек было практически невозможно, они могли так и умереть в неволе. Но девушки из знатных родов стали выкупаться за большие суммы. В последующем это даже было введено в практику и стало частью сбора, мол, если не хотите чтобы вашу дочь-жену-сноху увезли и продали в рабство, будьте любезны за это заплатить. Но, впрочем, и это не могло гарантировать неприкосновенности, если девушка приглянулась кому-то из захватчиков.
Большинство угнанных попадали на рынок рабов.
Кочевники практиковали захват заложников повсеместно, однако в таком количестве как это произошло с русскими, это не происходило больше нигде. Только хан Батый за год своего нашествия угнал до 90 тысяч человек. Все последующие военные операции сопровождались захватом заложников. Если учитывать, что за вторую половину 16 века татаро-монголы совершили 48 набегов и каждый из них оканчивался угоном десятков тысяч человек, то общее количество узников просто зашкаливает. Многие историки сходятся во мнении о том, что угнано было в общей сложности до трех миллионов человек.
Стоит заметить, что узник был узнику рознь. Золотая Орда активно развивалась, и им очень нужны были мастера, которые бы знали свое дело. Им не просто сохраняли жизнь, но и берегли их здоровье, обеспечивая охрану. Русские женщины, для татаро-монголов, обладающие достаточно экзотичной внешностью, тоже высоко ценились. Их увозили не только в качестве рабынь, но и в качестве товара, понимая, что продадут их дорого.
Именно спасаясь от плена многие, особенно богатые семьи, уезжали на Север, труднодоступные районы обеспечивали им укрытие, захватчики предпочитали не углубляться настолько.
Люди практически были частью дани.
Положение угнанных рабов было плачевным, в Золотой Орде они жили впроголодь, очень много работали и зависели только от своих господ, которые могли обращаться с ними так, как душе угодно. Учитывая особое отношение к мастерам, со временем происходит расслоение среди русских пленников. Мастера имеют возможность купить или построить дома, то время как те, кто не обладал полезными навыками, остаются бесправными.
Большинство пленников использовалось для строительства кораблей, городов. Работа была тяжелой, а питание скудным, для большинства это было губительным. Женщины часто работали при гаремах в качестве служанок, либо увозились дальше, чаще в Среднюю Азию или в Египет.
Многое изменилось, после того как в Золотой Орде ислам стал государственно религией. Русские пленники могли получить свободу, если соглашались принять ислам, с другой стороны те, кто не соглашался на это, подвергались дополнительным гонениям. Тем временем на Руси активно пытаются вернуть своих пленников, пытаясь их выкупить. Чаще, конечно же, речь шла о представителях знати, но и многие простолюдины смогли вернуться домой.
Для этого, уже после того как Золотая Орда распалась, был введен дополнительный налог, он предназначался для выкупа пленников и воинов. Однако к этому времени, по мере того как крепла Москва и возвращалось единение, отношения русских и татаро-монгол стали больше походить на сотрудничество, особенно в межличностных отношениях. Уже никто не удивлялся тому, что некоторые возвращаются с женами, привезенными из Золотой Орды, которые к тому же принимали христианство.
Гендерное разделение по татаро-монгольскому принципу
После татаро-монгольского ига положение русской женщины в обществе сильно изменилось.
Однако, влияние татаро-монгольского нашествия оказалось куда более разрушительным для русского сообщества, нежели угон пленниц. Поменялись обычаи, устои, роль женщины в обществе. Перенялся восточный менталитет и отношение к женщине как к существу низшего порядка. К тому же, у кочевников всегда была самая жесткая форма патриархата, мужчина единолично владел всем своим имуществом, куда входили и женщины.
Больше всего это влияние заметно по высшим представителям знати, именно князья и прочая аристократия были вынуждены наиболее тесно общаться с захватчиками, а значит и перенимать их обычаи и нравы.
Ордынцы придумали принцип, который практически разрушал до основания русскую культуру. Например, любой князь должен был получить ярлык – документ, который позволял ему править в своем княжестве. А чтобы тот был лояльнее, у него забирали детей. Фактически это был живой залог, несмотря на то, что юные княжья не содержались как рабы, а даже получали образование, о них заботились, приезжали на родину они уже чужими людьми, носителями чужой культуры. Являясь преемниками своего отца они правили на местах в последующем, способствуя распространению именно такой культуры и менталитета.
Вернуться обратно шансы были, но очень низкие.
Именно поэтому в высшие сословия глубоко проникло восточное отношение к женщинам, это не могло не сказаться на правоприменительной практике, несмотря на то, что свод законов и правил продолжал действовать, фактически женщины не получали никакой защиты. Причем ранее они имели позиции равные с мужчинами. К тому же, мелкие князья были и законом, и правдой на своих местах, потому трактовали свод как им угодно, чаще всего не в пользу женщин.
Церковь, которая являлась еще одной силой, даже не предпринимала попыток отстоять интересы верующих женщин. Согласно православным догмам они были покорны судьбе и властям. Но была и более прагматичная причина. Завоеватели дали широкие возможности церкви, понимая ее большое влияние на население. Никто не покушался на церковные земли и владения, золото, деньги, здания – все осталось в целостности. К тому же, эта система была освобождена от дани и налогов. Ну и с чего бы им роптать и жаловаться?
Исходя из этого можно сказать, что татаро-монгольское иго наиболее существенно отразилось на положении русских женщин, они потеряли права, свободу на многие последующие годы, ведь речь идет о том, что изменился менталитет. Глубинный патриархат, о котором принято говорить в контексте царской Руси имеет именно татаро-монгольские корни. С приходом татаро-монгол женщин стали прятать в темницах, причем зачастую не потому что так были принято по традициям, а для того чтобы их не угнали в плен.
Выкуп пленных как государственная задача
Деньгами можно было решить и этот вопрос.
Чести ради русских княжеств стоит заметить, что со своей стороны они искали самые различные способы для того чтобы вызволить своих узников. Первое упоминание о выкупе пленных и порядке проведения процедуры встречается еще в 911 году, это соглашение было подписано между Киевской Русью и Византией.
Что касается ордынского плена, то он финансировался из казны, причем забирали всех, кого татары готовы были продать, будь то великий князь или простой селянин. Однако это влияло на цену, захватчики старались максимально эффективно продать любого. В 16 веке цена колебалась от 40 до 600 рублей. Исходя из этого же назначалась примерная цена, которая выделялась с бюджетных денег на эти цели.
Нет точных данных, сколько пленников удалось выкупить обратно за периоды тюркских набегов и как работала система определения и доставки выкупленных пленников. К тому же, очень многое зависело от того куда уже попал угнанный раб. Если славянская девушка приглянулась кому-то из знатных мужчин, то ее совершенно точно не возвращали обратно, свои дни она оканчивала в гареме в качестве наложницы. Впрочем, это была не самая плохая участь. Ведь продажа могла быть и в страну, с которой у русской стороны нет никаких торговых отношений, а значит и вероятность того, что удастся вернуться на родину - ничтожно мала.
Караван Хотунского
Внеся определенную плату можно было вернуть человека из плена.
В 1949 году посланник Тимофей Хотунский привез больше тысячи пленных или как их тогда называли полоняников с Крыма. В списке больше 850 имен, но он сохранился не полностью, видно, что в нем были еще имена и, что это лишь половина списка. Хотунский смог вывезти столь обширную группу, поскольку имел дипломатический статус, его до московской границы сопровождал крымская охрана. Поэтому все, кто был в этом караване, находились в относительной безопасности. Это было весьма кстати, ведь в списке было огромное количество женщин и детей.
В списке есть некоторые биографические данные о тех, возвращался домой. К примеру, девушка Анна, боярова дочь, имени отца и города своего не помнит, полных 20 лет. Как на основании этих данных искать родных девушки – не понятно, но такое количество информации было примерно у всех бывших пленников. Иванов, которые не помнили ни имен отца, ни города, ни своего возраста было огромное количество.
Угнанные возвращались, а родства своего и не помнили.
Однако те, кто пробыл в плену относительно недолго, тоже терялись, особенно это касалось детей. Например, в списке есть упоминание об Онтошке, шести лет от роду, имени отца не помнит. Большинство детей из-за переживаний забывали даже ту информацию, которую знали до этого и единственным шансом найти их родителей была возможность увидеть их лично. Случаи, когда ребенок мог вернуться к своему роду – единичны, остальные начинали новую жизнь.
В списках было огромное количество женщин, которые были с детьми, но они не значатся в списках, у них нет имен, лишь указано происхождение, мол, прижит в татарах. А значит, русское государство разрешало возвращение пленниц вместе с детьми, чьи отцы являлись захватчиками и мусульманами. Впрочем, это же означает, что это позволила и противоположная сторона, допустив вывоз своих детей.
Однако выкуп пленников был половиной дела, теперь перед государством стояла новая задача – создание нового социального статуса. Если с теми, кого угнали относительно недавно не было особых проблем и они просто вернулись к своей прежней жизни, то те, кто пробыл в плену несколько десятилетий, были совершенно одиноки. Большинство из них не помнили своего родства, либо уже были одиноки, ведь на самой Руси жизнь тоже была не сахар.
Женщины, увезенные силой, нередко возвращались обратно уже с детьми.
Предстояло каждого полоняника привязать к новой социальной группе, городу и уезду, озаботиться поисками его родных, если таковые остались. Иван Грозный приказал, чтобы пленники жили «в покое и без слез», в этой короткой и емкой фразе были определены основные направления социальной политики применительно к пленникам. Основных целей было две: им должны были выплачивать определенное довольствие, для того чтобы поддержать их, причем с учетом их изначального социального статуса. Без этих мер многие бы и не выжили, ведь куда должна была пойти мать с малолетним ребенком на руках?
Во-вторых, нужно было определиться с социальным статусом – подтвердить прежний или присвоить новый. Эти меры могли привести к появлению новой социальной группы, которая бы могла рассчитывать на более ощутимую государственную поддержку и защиту.
Возвращение пленников становилось причиной разборок, скандалов и даже покушений. Так, Савва Гоголев вернулся из плена в 1620 году, где пробыл шесть лет. К этому моменту его супруга Маврица уже успела выйти замуж за другого. Это было, кстати, не запрещено, но следовало дождаться пяти лет с момента взятия в плен, чтобы повторно связать себя узами брака. Маврица же успела выскочить замуж спустя год. Савва кстати пришел не с пустыми руками, а можно сказать даже разбогател.
Каждый набег заканчивался угоном мирного населения.
Савва не особенно оскорбился тем, что супруга его не дождалась, а просто забрал ее и детей обратно. Причем речь шла обо всех детях, даже тех, что были нажиты во втором браке. Возможно, на этом бы история и закончилась, если бы все углы треугольника не встретились на пиру. К концу празднования нашелся труп Саввы, убийцей оказался второй супруг.
Законодательство того периода никак не регулировало подобные ситуации и отдавало все на откуп местным властям. Изначально предлагалось и вовсе запретить супругам пленников заключать повторные браки, но, в конце концов, сошлись на пяти годах ожидания. Это ограничение давало возможность требовать свою жену или мужа назад, если вернувшийся из плена узнавал, что пять лет ожидания не были соблюдены.
Причем это, как правило, было мужской прерогативой. Именно мужчины требовали возвращения жен, скандалили с ее нынешним супругом и устраивали разборки. Тогда как женщины этим правом не пользовались. Это не дает возможности проверить гипотезу об отношении к бывшим пленницам Золотой Орды как к обесчещенным и падшим женщинам.
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