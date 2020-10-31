Фаршированная тыква по–иному

Я взяла две тыквы, одной на троих мало.

Духовку следует заранее разогреть приблизительно до 200 градусов



С тыкв срезать верхушки, вытащить семечки, по возможности срезать какое–то количество мякоти со стенок. Когда это делаю, думаю о таком инструменте, как ложка с заточенными краями, вот пригодилась бы.



Первый слой — грибы лисички, в основном, лисички ворончатые, но среди них встречаются и обыкновенные. Предварительно пожарила грибы с зелёным луком и чесноком.

Второй слой — сыр, нарезанный кубиками. У меня гауда. Думаю, можно взять сыр и получше.

Третий слой — белые сухарики.

Четвёртый слой — стручковая фасоль. Предварительно пожарила её с молотым красным перцем, сладким и жгучим. И зелени к ней добавила.

Пятый, финальный слой — сметана.



Между фасолью и сметаной ещё тёртого сыра насыпала, другого.



Накрываем тыквы крышками и ставим в духовку, выпекаем до готовности. Готовность можно определить, тыкая в тыкву деревянной палочкой, готовая тыква легко протыкается.