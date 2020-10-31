С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Фаршированная тыква по–иному

Фаршированная тыква по–иному

Я взяла две тыквы, одной на троих мало.
Духовку следует заранее разогреть приблизительно до 200 градусов

С тыкв срезать верхушки, вытащить семечки, по возможности срезать какое–то количество мякоти со стенок. Когда это делаю, думаю о таком инструменте, как ложка с заточенными краями, вот пригодилась бы.

Первый слой — грибы лисички, в основном, лисички ворончатые, но среди них встречаются и обыкновенные. Предварительно пожарила грибы с зелёным луком и чесноком.
Второй слой — сыр, нарезанный кубиками. У меня гауда. Думаю, можно взять сыр и получше.
Третий слой — белые сухарики.
Четвёртый слой — стручковая фасоль. Предварительно пожарила её с молотым красным перцем, сладким и жгучим. И зелени к ней добавила.
Пятый, финальный слой — сметана.

Между фасолью и сметаной ещё тёртого сыра насыпала, другого.

Накрываем тыквы крышками и ставим в духовку, выпекаем до готовности. Готовность можно определить, тыкая в тыкву деревянной палочкой, готовая тыква легко протыкается.
Фаршированная тыква по–иному
Фаршированная тыква по–иному
Фаршированная тыква по–иному
Фаршированная тыква по–иному
Фаршированная тыква по–иному
Фаршированная тыква по–иному
Фаршированная тыква по–иному
Фаршированная тыква по–иному

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх