Фаршированная тыква по–иному

Я взяла две тыквы, одной на троих мало.
Духовку следует заранее разогреть приблизительно до 200 градусов
С тыкв срезать верхушки, вытащить семечки, по возможности срезать какое–то количество мякоти со стенок. Когда это делаю, думаю о таком инструменте, как ложка с заточенными краями, вот пригодилась бы.
Первый слой — грибы лисички, в основном, лисички ворончатые, но среди них встречаются и обыкновенные. Предварительно пожарила грибы с зелёным луком и чесноком.
Второй слой — сыр, нарезанный кубиками. У меня гауда. Думаю, можно взять сыр и получше.
Третий слой — белые сухарики.
Четвёртый слой — стручковая фасоль. Предварительно пожарила её с молотым красным перцем, сладким и жгучим. И зелени к ней добавила.
Пятый, финальный слой — сметана.
Между фасолью и сметаной ещё тёртого сыра насыпала, другого.
Накрываем тыквы крышками и ставим в духовку, выпекаем до готовности. Готовность можно определить, тыкая в тыкву деревянной палочкой, готовая тыква легко протыкается.
Духовку следует заранее разогреть приблизительно до 200 градусов
С тыкв срезать верхушки, вытащить семечки, по возможности срезать какое–то количество мякоти со стенок. Когда это делаю, думаю о таком инструменте, как ложка с заточенными краями, вот пригодилась бы.
Первый слой — грибы лисички, в основном, лисички ворончатые, но среди них встречаются и обыкновенные. Предварительно пожарила грибы с зелёным луком и чесноком.
Второй слой — сыр, нарезанный кубиками. У меня гауда. Думаю, можно взять сыр и получше.
Третий слой — белые сухарики.
Четвёртый слой — стручковая фасоль. Предварительно пожарила её с молотым красным перцем, сладким и жгучим. И зелени к ней добавила.
Пятый, финальный слой — сметана.
Между фасолью и сметаной ещё тёртого сыра насыпала, другого.
Накрываем тыквы крышками и ставим в духовку, выпекаем до готовности. Готовность можно определить, тыкая в тыкву деревянной палочкой, готовая тыква легко протыкается.
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