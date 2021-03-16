Как можно отремонтировать взбухшую столешницу из ДСП своими силами

Каждому хозяину или хозяйке хотя бы раз приходилось сталкиваться с таким неприятным явлением, как вздутие дерева. Например, такое часто случается с различными полками и столешницами, на которые была пролита вода, которая смогла попасть под защитное покрытие. Кроме того, вздутие материала очень часто случается тогда, когда установка столешницы была произведена неправильно.
Вырезаем порченное дерево. /Фото: obustroeno.com.
Древесно-стружечная плита – это материал достаточно доступный, но в то же время и весьма прихотливый. В незащищенном виде он быстро впитывает в себя влагу в большом количестве. Профиль ДСП, который не был защищен на кухне ламинированным покрытием, обречен на вздутие. Кроме того, негативная реакция может накрыть изделие в том случае, если защитный покров был поврежден или неправильно сделан еще на стадии производства. Также некоторые мастера забывают о том, что все незащищенные стороны профиля ДСП необходимо покрыть герметиком во время работы. Чаще всего неправильно выполненная столешница на кухне набухает именно в местах стыков.
Заливаем клей ПВА и опилки. /Фото: youtube.com.
Ремонт изделий из ДСП, особенно кухонной мебели, может влететь хозяину в серьезную копеечку. А ведь можно попытаться устранить вздутие материала своими руками. Для работы прежде всего понадобится фен. Справится с задачей может даже обычный бытовой. С его помощью необходимо хорошенько просушить материал, удалив тем самым из него всю влагу. Сушить следует около 10 минут. Однако в запущенных случаях просушка может потребовать и срок более одного часа.
Прижимаем на несколько часов. /Фото: jimnysuzuki.ru.
Как только влага будет удалена из материала, можно приступать к удалению неровностей. Для этого необходимо осуществить частичное вырезание и высверливание материала из внутренней части столешницы. По результату работы внутри ДСП должны образоваться пустоты. В них заливается заблаговременно приготовленная смесь древесных опилок и клея ПВА - «жидкое дерево».
Наносим защитный состав. /Фото: viyar.by.
Как только пустоты будет заполнены, сверху и снизу столешницы необходимо закрепить две пластины. Лучше всего – деревянные или металлические. Они сдавливаются между собой через реставрируемую доску при помощи зажимов-фиксаторов. В таком положении вся конструкция остается стоять в состоянии покоя минимум на 2-3 часа. Заключительным этапом работы станет покрытие незащищенных частей профиля ДСП герметиком. Также рекомендуем приобрести на строительном рынке металлические или пластиковые пластины и уголки для защиты столешниц. Они садятся на обычные шурупы.
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