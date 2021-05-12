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Добавка, от которой перец даёт обильный урожай

Перец любит некислую почву, питательную, с достаточным количеством питательных элементов, в особенности — молибдена. Именно этот компонент в больших количествах содержится в одной секретной добавке.
Добавка в лунку, от которой перец даёт обильный урожай
Перед посадкой перца, в лунку должны быть добавлены диатомит, биогумус и… перо. Его можно взять даже из простой, старой перьевой подушки.
Добавка в лунку, от которой перец даёт обильный урожай
В лунку добавьте немного пера, прикопайте землей.
Добавка в лунку, от которой перец даёт обильный урожай
Пролейте водой с фитоспорином (профилактика заболеваний перца).
Добавка в лунку, от которой перец даёт обильный урожай
Высадите подросшую рассаду перца.
Добавка в лунку, от которой перец даёт обильный урожай
Не заглубляйте рассаду! После такой добавки в лунку, перец будет давать обильный урожай весь сезон.

Добавка в лунку, от которой перец даёт обильный урожай
Подробнее о добавке пера в лунку для перца смотрите в видео ниже:


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добавкаПерец
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