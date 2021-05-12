Добавка, от которой перец даёт обильный урожай

Перец любит некислую почву, питательную, с достаточным количеством питательных элементов, в особенности — молибдена. Именно этот компонент в больших количествах содержится в одной секретной добавке.



Перед посадкой перца, в лунку должны быть добавлены диатомит, биогумус и… перо. Его можно взять даже из простой, старой перьевой подушки.



В лунку добавьте немного пера, прикопайте землей.



Пролейте водой с фитоспорином (профилактика заболеваний перца).



Высадите подросшую рассаду перца.



Не заглубляйте рассаду! После такой добавки в лунку, перец будет давать обильный урожай весь сезон.





Подробнее о добавке пера в лунку для перца смотрите в видео ниже:

