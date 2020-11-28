Жизнь и Творчество Сальвадора Дали

После смерти жены Дали переживает глубокую депрессию.Сами его картины упрощаются, и на них долгое время преобладает мотив скорби (вариации на тему «Пьета»).Болезнь Паркинсона также мешает Дали рисовать.Его самые последние работы («Петушиные бои») представляют собой простые закорючки, в которых угадываются тела персонажей — последние попытки самовыражения несчастного больного человека.Ухаживать за больным и обезумевшим стариком было трудно, он бросался в медсестёр тем, что подворачивалось под руку, кричал, кусался.После смерти Галы Сальвадор переезжает в Пуболь, но в 1984 году в замке произошёл пожар. Парализованный старик безуспешно звонил в колокольчик, пытаясь позвать на помощь. В конце концов он превозмог немощь, свалился с кровати и пополз к выходу, но потерял сознание у двери. С тяжёлыми ожогами Дали был доставлен в больницу, но выжил. До этого случая, возможно, Сальвадор планировал, чтоб его похоронили рядом с Галой, и даже приготовил место в склепе в замке. Однако после пожара он покинул замок и переехал в театр-музей, где он оставался до конца своих дней.Больной, немощный, Дали скончался 23 января 1989 года от сердечного приступа.Единственная разборчивая фраза, которую он произнёс за годы болезни, была «Мой друг Лорка»: художнику припомнились годы счастливой, здоровой молодости, когда он дружил с поэтом Федерико Гарси́а Лорка.Художник завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в пол в одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигéрас.