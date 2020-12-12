Секреты, которые помогут сберечь деньги в кошельке

Наверное, чтобы сделать все существующие бьюти-процедуры в салонах и дома, не хватит и целой жизни. Ведь лицо можно не только почистить ультразвуком, но и отшлифовать лазером. Уколы в кожу головы улучшают рост волос, с помощью огня избавляются от секущихся кончиков, а патчи есть не только на глаза, но и на губы.

Но подобные процедуры и средства, как правило, требуют больших денежных затрат. А красивыми хочется быть, даже если нет внушительных сумм на карте.

Мы выяснили, как не тратить много на уход за собой, при этом не экономя на своей красоте.



Самодельные патчи

Мокрый спонж — экономия тональника

Коллагеновый порошок как маска

Профессиональная чистка лица вместо дешевых скрабов

Очевидные способы ухода за волосами, о которых мы забываем

Сода вместо сухого шампуня

Мини-духи своими руками

Бюджетный уход за ногами

Солнцезащитный и тональный крем «2 в 1»

Из-за удобства патчи используют в самолетах, носят их на прогулку и в магазин. Идея маски под глазами в форме полумесяца в том, чтобы полезные вещества максимально эффективно впитались в нежную кожу под глазами. Но таких помощников можно не только купить, но и сделать самому.Вот один из рецептов самодельных патчей:Половину огурца с кожурой взбейте в блендере и смешайте с половиной чашки зеленого чая. Разрежьте ватные диски пополам, пропитайте их полученной смесью в течение нескольких минут, положите в пакеты и заморозьте. Достаньте 2 патча и положите под глаза на 20 минут. Остальные храните в морозилке.А вот рецепт кофейных патчей:1/4 чашки свежезаваренного черного кофе и 0,5 ст.л. агар-агара (либо желатина) подогреть на среднем огне, затем вылить на плоскую поверхность и дать остыть.Кстати, в последнее время заговорили про парниковый эффект, который создают гидрогелевые патчи. Оказалось, что если следовать инструкции и не превышать время использования, то негативного воздействия на кожу нет.Если вы наносите тональное средство спонжем, то нужно знать 2 вещи: стоит обязательно мыть губки для макияжа и мочить их перед использованием. Смоченный спонж не впитает много тонального средства, следовательно, расход будет меньше. Кстати, нанесение средства влажной губкой дает более легкое покрытие и поможет избежать эффекта маски.Если не мыть спонж, то старая засохшая косметика помешает тону лечь ровно. Для его мытья можно смешать гель для мытья посуды и оливковое масло. Такую очистку стоит проводить раз в неделю.Реклама активно кричит о пользе средств, содержащих коллаген (маски, патчи, пищевые добавки, кремы), но учеными пока не до конца изучен эффект от него. Сейчас можно приобрести эту добавку в порошке или в таблетках. Если вы купили сухое вещество, то из него можно приготовить маску для лица. Однако стоит понимать, что она не сможет полностью возместить нехватку коллагена в коже и не остановит процесс его разрушения. Пока не найден способ это сделать, а значит, и избежать появления морщин не удастся. Но уход может улучшить регенерацию кожи, ее эластичность, гладкость и временно изменить ее состояние.Сделать можно такую маску:Понадобится алоэ вера, 1 ч. л. оливкового масла, 1 мерная ложка морского коллагена, 1 ст. л. простого греческого йогурта. Все ингредиенты смешать и нанести на хорошо очищенное лицо на 10–20 минут, избегая области вокруг глаз.Как правило, экономия на красоте для некоторых ассоциируется с тем, как можно заменить салонные процедуры домашними. Но иногда бывает наоборот. Человек может наносить множество полезных косметических средств, натуральных и синтетических, но они не будут работать. Ведь вещества не впитываются, потому что просто не могут проникнуть в кожу, например из-за ее загрязнения.Иногда лучше потратить деньги на профессиональную чистку, а не выбрасывать их на ветер, приобретая тонны дешевых скрабов и кремов, которые не работают на загрязненной коже.Ученые выяснили, что ультразвуковая чистка лица способна поддерживать защитные функции кожи, ее увлажнение. При такой чистке удаляются не только загрязнения, но и подкожный жир.Многие не отказались бы мыть голову реже: меньше тратить шампуня, кондиционера, масок, несмываемых средств. А следовательно, и денег. Это возможно, если просто чаще мыть расческу. Дело в том, что на ней собирается не только пыль, но и мертвые частички кожи, масла для волос и другие средства по уходу. Поэтому мытье расчески должно быть еженедельным ритуалом или проводиться хотя бы раз в 2–3 недели.Вместо дорогих масок для волос можно попробовать сохранить красоту локонов, не потратив ни копейки. Если заплетать волосы на ночь в косички или собирать их другим способом, то наутро расчесывание будет менее агрессивным, а ночью волоски не будут портиться. Следовательно, качество волос будет улучшаться. Также можно использовать для сна шелковые резинки и не спать с мокрыми волосами. Ведь часто наши волосы травмируются именно в момент, когда мы спим.Раньше я собирала волосы в пучок, но на прошлой неделе начала плести косы, и локоны теперь так легко расчесывать! Длина прядей у меня примерно 55–60 см, и они довольно сухие, потому что были осветленыНо стоит помнить, что косы не должны быть слишком тугими. Ведь чрезмерное давление на фолликулы может стать причиной выпадения волос.Когда с утра нет времени на мытье головы, лучшим другом становится сухой шампунь. Эти средства расходуются довольно быстро, при этом не всегда стоят дешево.Пищевая сода подобно сухому шампуню удалит излишки жира, добавляя объема волосам, и способна поглотить запахи. Соду можно смешать, например, с кукурузным крахмалом.Пользователи сети делятся своими советами насчет самодельного сухого шампуня. Например, для его приготовления можно использовать старый контейнер от свечи, проделав в нем дыры.Кстати, соду еще используют вместо шампуня, а также она поможет очистить расческу от грязи и жира.Как правило, чем больше объем туалетной или парфюмированной воды, тем выгоднее выходит покупка. При этом маленькие флаконы хочется иметь, чтобы положить их в сумку и освежать аромат по мере необходимости в течение дня.Вместо покупки духов в миниатюрной упаковке можно сделать мини-духи самому. Для этого нужно побрызгать ватную палочку своими духами и хорошо замотать пищевой пленкой либо положить в пакет с застежкой. Аромат сохранится, и будет возможность нанести парфюм вне дома.Хозяйственное мыло обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. А также оно отлично смягчает. Поэтому его можно натереть на терке и растворить в горячей воде — получится отличная ванночка для ног. Некоторые пользователи сети, кто уже испробовал такой лайфхак, советуют добавлять также щепотку соды. Это поможет сэкономить на кремах против трещин и на патчах для пяток. Да, такие тоже есть.Дегтярное мыло — еще одно дешевое средство по уходу за ногами. Оно поможет сэкономить деньги на покупке дезодорантов для ног.В балетках, кроссовках, сапогах после трудового дня ужасно пахли ноги. Я чем только не мазала, носила с собой спреи, покупала мази в аптеках. Не помогало НИЧЕГО. Всегда было стыдно снимать обувь в гостях, старалась домой убежать скорее. Пока не попробовала обычное дегтярное мыло. Мою 1 раз в неделю — и запаха нет.Наша кожа нуждается в защите от солнечных лучей. В основном под вредное воздействие попадает лицо. Чтобы не тратить деньги на солнцезащитный крем, можно купить тональный крем с SPF.