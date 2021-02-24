6 практических советов для создания сада в бутылке

Мини-сад — красивое решение для украшения любой комнаты.

1. Стиль «сада в бутылке»

Главная прелесть и особенность сада в бутылке — его стиль. /Фото: i.pinimg.com

Красивый орхидариум. /Фото: cdn.mapme.club

2. Разновидности форм флорариума

Форма у мини-сада может быть самой разнообразной, как простой, так и замысловатой. /Фото: s3.eu-central-1.amazonaws.com

Необычный выбор сосуда для высадки мини-сада. /Фото: i.pinimg.com

3. Выбор подходящих растений для сада в бутылке

Красивый сад с определенной тематикой. /Фото: i.pinimg.com

Сад с настоящей композицией. /Фото: naturework.com

Открытый сад — это тоже очень красиво. /Фото: i.pinimg.com

Мини-сад с необычной емкостью. /Фото: nano.eba.ufrj.br

4. Список необходимых составляющих для создания и ухода

Пример размещения композиции в интерьере. /Фото: 4.bp.blogspot.com

Маленький водоем в саду. /Фото: i.pinimg.com

Много зелени — очень красиво. /Фото: thebusyweekend.com

5. Создание маленькой композиции

Имитация полупустыни. /Фото: img1.etsystatic.com

Использование в композиции дерева. /Фото: i.pinimg.com

Оригинальная композиция с разными растениями. /Фото: i.pinimg.com

6. Правильный уход за садом в бутылке

Мини-сад способствует умиротворению. /Фото: i.pinimg.com