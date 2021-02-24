6 практических советов для создания сада в бутылке

Мини-сад — красивое решение для украшения любой комнаты.
Современный мир становится все более урбанистическим. Именно поэтому новые тенденции дизайна стремятся окружить нас большим количеством естественных и натуральных украшений. Живые растения с этой ролью справляются лучше всего. Однако простые горшки на окнах и подставках — это уже не модно. Сад в бутылке — не только увлекательное занятие, но и шанс своими руками воплотить в жизнь уникальную композицию необычной формы и оформления. Это может быть настоящий горный ручей, кусочек загадочного леса, необычная мексиканская местность или миниатюрная засушливая пустыня. С советами от Novate.ru воплотить любую задумку в жизнь будет совсем легко.
1. Стиль «сада в бутылке»
Главная прелесть и особенность сада в бутылке — его стиль. /Фото: i.pinimg.com
Главное правило для создания миниатюрного сада — его схожесть с естественным ландшафтом. В качестве основной идеи может быть взят лес, крошечное озеро, пустыня или кусочек горной местности со скудной растительностью. Чтобы максимально точно передать ощущения выбранной местности, следует внимательно и ответственно подойти к выбору растений, камней, насыпи, цветовой гаммы и других элементов. Еще одним вариантом создания мини-ландшафта в бутылке является ботанический флорариум. Это когда в емкость высаживаются не разные растения, а только одна разновидность. Тогда, например, сад в бутылке с орхидеями будет называться орхидариумом.
Красивый орхидариум. /Фото: cdn.mapme.club
2. Разновидности форм флорариума
Форма у мини-сада может быть самой разнообразной, как простой, так и замысловатой. /Фото: s3.eu-central-1.amazonaws.com
Выбор подходящей емкости для высаживания растений — одно из самых важных решений. Довольно популярный вариант — использовать бутылку необычной формы или красивой фактуры. Однако для оформления зеленого уголка дома вовсе не обязательно брать именно бутылку. Это вполне может быть ваза, графин, прозрачная посуда, неиспользуемый по прямому назначению аквариум любой формы, специально заказанная геометрическая фигура из стекла, поднос, химическая колба или использованная лампочка. Если сказать проще, то стать основой для сада может практически любая стеклянная емкость. Главное, чтобы ее размеры и стиль сочетались с окружающим интерьером. Стоит проникнуться атмосферой и дать волю своей фантазии.
Необычный выбор сосуда для высадки мини-сада. /Фото: i.pinimg.com
3. Выбор подходящих растений для сада в бутылке
Красивый сад с определенной тематикой. /Фото: i.pinimg.com
В первую очередь выбранные растения должны хорошо сочетаться друг с другом и не мешать расти. Они долгое время будут расти вместе и должны хорошо взаимодействовать. Наиболее популярный выбор для флорариума — растения, которые имеют привлекательные листья необычных оттенков. Особенно хороши для интерьеров броские сочетания растений с белесыми, желтоватыми, красными или темно-зелеными листьями. Эффектно также смотрятся листья в крапинку или полоску.
Сад с настоящей композицией. /Фото: naturework.com
Главное правило выбора растений для небольшой емкости состоит в том, что корневая система должна быть маленькой, а листья должны расти постепенно и медленно, иначе им попросту некуда будет развиваться. Помимо этого, хоть стекло и прозрачное, внутрь сосуда обычно проникает немного света, поэтому растения должны хорошо переносить тень.
Открытый сад — это тоже очень красиво. /Фото: i.pinimg.com
Полезная информация: Многие комнатные растения плохо справляются с сухостью воздуха в квартирах с батареями. Однако в случае с мини-композицией в прозрачном сосуде эта проблема будет решена. При этом бутылка или другая посуда могут быть и закрытыми. Растения будут чувствовать будто в тропических лесах и все свои потребности восполнять самостоятельно благодаря постоянной циркуляции углеводорода и кислорода, которые они выделяют и поглощают.
Мини-сад с необычной емкостью. /Фото: nano.eba.ufrj.br
4. Список необходимых составляющих для создания и ухода
Пример размещения композиции в интерьере. /Фото: 4.bp.blogspot.com
После того, как растения выбраны, им обеспечивается соответствующая почва. Также обязательно понадобится дренаж. В его роли может выступать керамзит, песок, мелкие камешки, галька. Для поддержания здоровой микрофлоры необходим древесный уголь и мох-сфагнум. Посадка и забота о растениях осуществляется с помощью специального ножа для подрезания побегов, пульверизатора и небольшого совка. Важной составляющей красивого мини-ландшафта в стекле является дополнительный декор, выбранный в соответствии со стилем. Для этого отлично подойдут красивые тематические фигурки людей, животных или мебели, построек, морская галька, декоративные камешки, ракушки, небольшие корни и веточки, песок.
Маленький водоем в саду. /Фото: i.pinimg.com
Важная информация: Если для оформления был выбран сосуд с длинным или узким горлышком, то все инструменты потребуется удлинить. Для этого их можно закрепить на спицы или палочки.
Много зелени — очень красиво. /Фото: thebusyweekend.com
5. Создание маленькой композиции
Имитация полупустыни. /Фото: img1.etsystatic.com
Для начала в выбранную емкость насыпается 2-3 см дренажа. После этого нужен 1 см древесного угля. Этот компонент требуется для того, чтобы при избытке влаги избавить сосуд от распространения гнили, вредных микроорганизмов и затхлого запаха. Затем настает очередь 3-4 см подходящей почвы, которая перед тем как ее насыпать обильно поливается водой, так она осядет и поможет лучше сформировать уровень земли в мини-садике. Теперь ответственное дело — высадка растений. Чтобы не испортить их и не пересаживать с места на место по несколько раз, композицию сада нужно продумать заранее.
Использование в композиции дерева. /Фото: i.pinimg.com
Сначала заполняются области по краям емкости, затем очередь доходит до центра. После того как все растения высажены, земля слегка утрамбовывается и разравнивается, а сверху заполняется корой и мхом. За этим этапом наступает очередь эксклюзивного декора и очищения стекла губкой. Чтобы растения лучше прижились, их следует опрыснуть из пульверизатора.
Оригинальная композиция с разными растениями. /Фото: i.pinimg.com
6. Правильный уход за садом в бутылке
Мини-сад способствует умиротворению. /Фото: i.pinimg.com
Важный аспект правильного ухода за мини-садом — подобрать оптимальный уровень влажности. Для этого сначала нужно провести небольшой эксперимент. После высадки растений пробка бутылки закрывается на несколько дней. Если на стенках своеобразного горшка появляется запотевание — это естественно. Но конденсат должен пропасть за два дня. Если этого не происходит, то увлажнение избыточное. Нужно открыть бутылку на сутки и дать лишней влаге выйти наружу. Если после очередного закрытия пробки конденсат не появляется, то пора сбрызнуть почву и растения теплой водой. Эти шаги следует повторять постоянно. В регулярном поливе растения не нуждаются, так как внутри стеклянного сосуда образуются импровизированные тропики.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии