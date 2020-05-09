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Счастливые советское детство

Счастливые советское детство Детство — это мир радости, неожиданностей и ежедневных маленьких побед. Это время для большинства людей было наполнено множеством событий. А в те не столь далекие годы, когда не было мобильных телефонов, планшетов, миниатюрных музыкальных плееров и прочих супергаджетов, мы находили приключения на каждом шагу.

Вылазка в балку за домами, марш-бросок в булочную на школьной перемене, последний билет на фильм в кинотеатре, искрящаяся струя из колонки возле частных домов и вкуснейший пломбир, тающий в руках. Да разве все перечислишь! Давайте просто немного повспоминаем. Счастливые советское детство Поехали наперегонки! Счастливые советское детство Снимок в фотоателье — большое событие. Счастливые советское детство Мечта всех девчонок и мальчишек. Счастливые советское детство Все мальчишки хотели быть моряками, капитанами и космонавтами. Счастливые советское детство

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