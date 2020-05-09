Детство — это мир радости, неожиданностей и ежедневных маленьких побед. Это время для большинства людей было наполнено множеством событий. А в те не столь далекие годы, когда не было мобильных телефонов, планшетов, миниатюрных музыкальных плееров и прочих супергаджетов, мы находили приключения на каждом шагу.
Вылазка в балку за домами, марш-бросок в булочную на школьной перемене, последний билет на фильм в кинотеатре, искрящаяся струя из колонки возле частных домов и вкуснейший пломбир, тающий в руках. Да разве все перечислишь! Давайте просто немного повспоминаем. Поехали наперегонки! Снимок в фотоателье — большое событие. Мечта всех девчонок и мальчишек. Все мальчишки хотели быть моряками, капитанами и космонавтами.
В автоматах можно было купить газировку и сок. Помните, как собирали по 3 копейки? А через дорогу переходили дружной цепочкой. Походы с вожатым по местам боевой славы. Билет на елку в Кремле получали только лучшие ученики. А какой вкусный был пломбир! А когда-то малышей в таких колясках возили. Вода из колодца! Ледяная и кристально чистая! Парадная форма: белые передники, выглаженные пионерские галстуки. Ежедневный ритуал. Позвонить маме на работу за 2 копейки. Снежные зимы. Запуск корабликов. У кого самый классный? Школьные спектакли — возможность проявить себя… а еще пропустить уроки из-за репетиций Все ребята во дворе — лучшие футболисты. Ворота можно сделать за минуту. Главное, отстоять! Уколы и прививки… Проверка на храбрость. Поездка на дачу — целое приключение. Летние каникулы! Лучше не бывает!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Счастливые советское детство
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии