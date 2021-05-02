Современные принцы и принцессы, покорившие подиум

1. Сара Фергюсон

Герцогиня Йоркская на шоу Fashion For Relief.

2. Леди Амелия Виндзор

Показ Dolce & Gabbana FW 2017-18 гг.\ Шоу Dolce & Gabbana Secret Show SS 2018 год.

Леди Амелия Виндзор в кампании Dolce&Gabbana FW 2017 год.

3. Принцесса Мария-Олимпия

Мария-Олимпия на показе Dolce & Gabbana SS 2018 год. \ Принцесса Греции и Дании в рекламной съёмке Dolce & Gabbana FW 2017 год.

4. Его Королевское Высочество Савай Падманабх Сингх

Падманаб Сингх на весенне-летнем показе Dolce & Gabbana 2019 год. \ Правитель Джайпура на шоу Dolce & Gabbana 2019 год.

5. Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер на показе Dolce & Gabbana FW 2017 год. \ Китти на показе на Dolce & Gabbana Secret & Diamond Show в 2018 году.

Китти Спенсер в кампании Dolce & Gabbana SS18. \ Фото: Рекламная кампания Bulgari с участием леди Китти Спенсер.

6. Принц Николай Датский

Принц Датский на показе Burberry FW 2018 год. \ Принц Датский на шоу Dior Homme SS 2019 год.

Николай, принц Датский.

7. Принцесса Кейша Омилана

Кейша Омилана на показе Code Purple в 2012 году. \ Кейша Омилана с мужем Кунле Омилана в 2009 году.

8. Сёстры Маннерс

Сёстры Маннерс.

9. Шарлотта Казигари

Шарлотта Казигари в рекламной кампании Gucci.

10. Принцесса Элизабет Тарн-н-Такси

Принцесса Элизабет перед шоу Dior.