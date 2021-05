Современные принцы и принцессы, покорившие подиум

1. Сара Фергюсон

Герцогиня Йоркская на шоу Fashion For Relief.

2. Леди Амелия Виндзор

Показ Dolce & Gabbana FW 2017-18 гг.\ Шоу Dolce & Gabbana Secret Show SS 2018 год.

Леди Амелия Виндзор в кампании Dolce&Gabbana FW 2017 год.

3. Принцесса Мария-Олимпия

Мария-Олимпия на показе Dolce & Gabbana SS 2018 год. \ Принцесса Греции и Дании в рекламной съёмке Dolce & Gabbana FW 2017 год.

4. Его Королевское Высочество Савай Падманабх Сингх

Падманаб Сингх на весенне-летнем показе Dolce & Gabbana 2019 год. \ Правитель Джайпура на шоу Dolce & Gabbana 2019 год.

5. Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер на показе Dolce & Gabbana FW 2017 год. \ Китти на показе на Dolce & Gabbana Secret & Diamond Show в 2018 году.

Китти Спенсер в кампании Dolce & Gabbana SS18. \ Фото: Рекламная кампания Bulgari с участием леди Китти Спенсер.

6. Принц Николай Датский

Принц Датский на показе Burberry FW 2018 год. \ Принц Датский на шоу Dior Homme SS 2019 год.

Николай, принц Датский.

7. Принцесса Кейша Омилана

Кейша Омилана на показе Code Purple в 2012 году. \ Кейша Омилана с мужем Кунле Омилана в 2009 году.

8. Сёстры Маннерс

Сёстры Маннерс.

9. Шарлотта Казигари

Шарлотта Казигари в рекламной кампании Gucci.

10. Принцесса Элизабет Тарн-н-Такси

Принцесса Элизабет перед шоу Dior.

Много было сказано о том, как дети знаменитостей, да и сами звёзды завладевают модельным бизнесом, вознося на Олимп свои имена. Исключением не стали и наследники королевских семей, которые прочно и благополучно выходят на подиумы именитых брендов, завоевывая славу и всеобщее признание . В 2015 году Сара Фергюсон пришла на лондонское шоу Fashion For Relief в потрясающем чёрном платье длиной до пола. Присоединившись к Наоми Кэмпбелл и Кэти Прайс, Герцогиня Йоркская приняла участие в модном показе, чтобы помочь собрать деньги для жертв Эболы. Стоит также упомянуть о том, что Сара впервые побывала на подиуме с Наоми Кэмпбелл Fashion for Relief в 2010 году в Нью-Йорке, когда они собирали средства для Гаити.В сентябре 2017 года Леди Амелия Виндзор, которая является тридцать восьмой в очереди на британский трон, заняла центральное место на подиуме Dolce and Gabbana «Millenial». К ней присоединились Анаис Галлахер, Эмбер Ле Бон и Леди Китти Спенсер . Ключевым моментом данного показала стали не только великолепные наряды, а и поистине роскошная диадема, украшавшая голову наследницы голубых кровей.Помимо всего этого, Амелия провела достаточно много времени за кулисами, стажируясь в Chanel и Azzedine Alaïa, а также сотрудничала с британским брендом Penelope Chilvers.Принцесса Мария-Олимпия появилась на показе Dolce&Gabbana Alta Moda в 2017 году, а затем снова чуть позже в том же году вышла на подиум для показа мужской одежды лейбла. Она одна из самых модных членов королевской семьи, поэтому неудивительно, что именитый бренд не единожды попросил принцессу Олимпию из Греции пройтись по их подиуму. А совсем недавно она открыла выставку Saks Potts Spring 2019 на Неделе моды в Копенгагене.Махараджа Джайпура, Падманабх Сингх, который является крестником принца Чарльза, имеет впечатляющее резюме: занесённый в список Forbes 30 Under 30 Asia, он также чемпион по поло и сопровождал Аву Филиппу на бал дебютанток в Париже. Кроме того, он является студентом Нью-Йоркского университета и моделью . Его Королевское Высочество Савай Падманабх Сингх из Джайпура появился на показе мужской одежды Dolce&Gabbana 2019 в Милане.Племянница принцессы Дианы, Леди Китти Спенсер появилась в роскошном наряде на подиуме Dolce&Gabbana в 2017 году. И с того самого мента, отношения начинающей модели стали лишь крепче и перспективнее. Ей не только предложили стать лицом кампании Весна/Лето 2018, а и контракт с именитым брендом.Принц Николай Датский дебютировал в качестве модели для Burberry на Лондонской Неделе моды Fall 2018 в феврале того же года, появившись на подиуме в тренчкоте – фирменном предмете одежды именитого бренда. А несколько месяцев спустя он открыл выставку мужской одежды Dior. И судя по всему, в скором времени он может стать претендентом на подписание контракта с одним из ведущих модельных агентств в своей родной стране.Принцесса Кейша Омилана на самом деле встретила своего мужа, принца Адекунле Адебайо Омилана, работая в качестве профессиональной модели. Она снималась в рекламных роликах Pantene, L'Oreal и Maybelline, а также, подписав контракт с Ford Models, частенько появлялась на показах, щеголяя по подиумах.Дочери герцога Ратленда, сёстры Маннерс у местных жителей в первую очередь ассоциируются с сёстрами Кардашьян, хотя по правде говоря, у них нет ничего общего. Но с другой стороны… Не так давно , леди Элис, Вайолет и Элиза ходили по подиуму на показе Дольче Габбанна, не являясь при этом профессиональными моделями. И тем не менее, эти девушки завоевали зрительские симпатии, произведя неизгладимое впечатление и на модный дом. Интересным моментом является то, что все трое так или иначе связаны с миром моды. Элис ведёт колонку для популярного издания The Sunday Telegraph, а у Вайолет есть своё ивэнт-агенство, а ещё, она была главной ответственной за организацию шоу Dior во дворце Бленхейм в 2016 году.Внучка Грейс Келли, Шарлотта Казигари является восьмой в очереди на трон Монако. В 2012 году девушка стала лицом Гуччи, которые сшили для неё персональный эксклюзивный костюм для верховой езды, в котором она появилась на международных соревнованиях по конному спорту. И несмотря на то, что её контракт подошел к концу, она до сих пор является почётным гостем первого ряда показов легендарного бренда.Немецкая принцесса Элизабет Тарн-н-Такси начинала свою карьеру в качестве журналиста, ведя блог The Princess Diaries, посвящённый трудностям, с которыми сталкиваются современные аристократы в повседневной жизни. И несмотря на то, что эта девушка не появилась на подиуме, тем не менее, она как никто другой связана с миром моды. Являясь внештатным редактором моды американского Вог, она охотно рассказывает о своих буднях принцессы, делясь различными подробностями и обсуждениями того или иного момента.