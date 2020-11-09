Секрет защиты водосточной системы, чтобы она не забивалась листьями

Если ты являешься счастливым обладателем частного дома, то прими наши поздравления. Однако «с большой силой приходит большая ответственность», а также лишняя работа по дому. Например, монтаж водосточной системы на крыше, и что самое занудное, ее защита от листьев и снега.





Большинство из нас мирится с обстоятельствами и просто выходит на улицу со щеткой. Потом, собравшись с мыслями, вычищает мусор, листья или снег со льдом с водостока и спокойно бежит по своим делам, немного опаздывая. Но есть умельцы, которые не желают тратить драгоценное время и ручной труд на такие мелочи.



МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Как защитить водосточную систему от грязи

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

В этой статье мы хотим уделить внимание именно защите водосточной системы от загрязнений, поэтому будем считать, что сама система у тебя уже установлена.Предохранить водосточку от листьев, грязи и снега можно различными способами. Во-первых, сразу же обратиться к профессионалам, которые подберут решение под любой кошелек. Из минусов: даже самый «дешевый» заказ ударит по кошельку. Кроме того, гарантия на такой вариант, как правило, дается на срок не более полугода-год.Другой вариант, конечно же, сделать всё самому. На самом деле, уже придумано множество вариантов подобной защиты.От самых дешевых до более дорогих, но надежных. Работы что там, что там, немного. Поэтому, если ты знаешь, что такое саморез и как им пользоваться, для тебя такая работа не составит особого труда.Кованая сетка из нержавейки толщиной 1,2 мм. По секрету, наш любимый способ. Сперва нужно размотать рулон с сеткой, порезать саму сетку на полоски нужной толщины (у водостоков размеры индивидуальные) и установить над водостоком. Не забудь согнуть сетку немного внутрь над самим желобом. Сейчас расскажем для чего.Для начала воспользуйся саморезами и качественно всё зафиксируй. Тебе пригодится стремянка и инструмент. Зачем делать изгиб? Дело в том, что без него дождевая вода будет скатываться по крыше и по инерции течь дальше, на участок. С изгибом она будет попадать точно в водосточку и дальше течь по своим делам.Сетка, как ты сам понимаешь, надежная и выдержит даже снег и лёд. Что касается мелкого мусора, например, хвои или березовых «сережек» — они могут попадать в середину желоба. Но там-то их дождевая вода и будет смывать. Отличный недорогой и простой вариант.Сетка от листвы, сделанная в гараже. Представляет собой тонкую ленту из нержавейки или алюминия, утыканную отверстиями одинакового диаметра и расположения. По сути, такой себе дуршлаг. Так как универсального размера у водосточной системы нет, саму сетку придется «подгонять».Не самый лучший вариант из-за количества проделанной работы, но он доступен, если есть возможность что-то делать своими руками в гараже или мастерской. Если правильно установить, даже не придется использовать саморезы или другие крепежи. Пазовый замок максимум, стяжка и никаких проблем.Самое простое решение проблемы. Сетка для листьев и прочего мусора продается в любом строительном магазине. Сделай из нее рулон подходящего для желоба диаметра и прикрепи стяжками. Обрати внимание на качество стяжек, если хочешь, чтобы зимой они не лопнули.Сверху будут падать листья и оставаться на рулоне, а вода просочится вниз. Достань рулон, вытряхни листья и поставь обратно. Дешево, сердито и надежно. Если мучает внутренний эстет, просто покрась рулон в цвет водосточки. А если найдешь дешевую пластиковую сетку, будет еще лучше!Вот так ты можешь решить еще одну проблему в своем частном доме. Особых денежных затрат это не принесет. Да и труда, если честно, тоже. Нужно просто немножко включить фантазию и посмотреть на проблему с другой стороны. Самое простое решение придет к тебе само. Ставь цель, думай, преодолевай, а мы желаем тебе удачи!