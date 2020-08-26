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Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Крошечные квартиры становятся массовым явлением, причем даже в самых благополучных странах, особенно это касается мегаполисов. На этом фоне жалобы многих наших соотечественников, живущих в малогабаритных квартирах от 30 кв. м., уже неактуальны, ведь большая часть людей обживает куда меньшие «хоромы», создавая вполне приличные мини-квартиры. Как, например, это сделал американский актер из Манхэттена, превративший крошечную квартиру-студию площадью 14 «квадратов» в полнофункциональный дом.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Американский актер Энтони Триоло показал, как на 14 кв. м. можно обустроить полноценное жилье. | Фото: aol.com/ © AOL.COM EDITORS. Один из самых привлекательных мегаполисов мира Нью-Йорк известен не только многочисленными достопримечательностями, модой и Уолл-стрит, но и своими поистине дикими ценами на рынке недвижимости. Невозможность приобретения собственного жилья толкает приезжих (и не только) на поиски альтернативных вариантов организации жизни и быта.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

В одном из переделанных под мини-жилье особняке удалось снять квартиру-студию площадью 14 кв. м. и Энтони Триоло (Верхний Вест-Сайд, Манхэттен). | Фото: instagram.com/ © anthony_triolo. Иногда полученный результат раздвигает границы возможного, являя миру оригинальные проекты, которые заслуживают особого внимания.
Так, например, преображенная квартира актера Энтони Триоло (Anthony Triolo) является одним из ярких примеров того, как при рациональном использовании площади в 14 кв. метров можно организовать многофункциональное жилье. Интересный факт: Энтони Триоло стал известным среди молодежи благодаря съемке в романтическом фильме «В активном поиске», где сыграл одну из главных ролей.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Благодаря высокому потолку удалось создать второй ярус. | Фото: instagram.com/ © anthony_triolo. Как известно, Манхэттен – один из самых крутых районов Нью-Йорка, давно имеет славу «столицы» квартир размером со шкаф, которые предпочитают создавать застройщики, экономя земельные ресурсы. Кое-где даже можно встретить роскошные особняки, переделанные предприимчивыми владельцами под множество микро-квартир для сдачи в аренду. Естественно, в таких минималистских реалиях тем, кто желает в них поселиться, приходится изощряться, чтобы обустроить свои мини-апартаменты.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Чтобы получилась полноценная квартира, пришлось делать перепланировку. | Фото: instagram.com/ © anthony_triolo. Учитывая посильную арендную плату, в такие крошечные квартиры очень сложно попасть. Поэтому Энтони считает себя везунчиком, когда 8 лет назад ему удалось найти реальную квартиру-студию в Верхнем Вест-Сайде и даже подписать арендный договор. Как признается сам молодой человек: «Это первое найденное мной на Craigslist жилье, которое не было аферой. Ставка арендной платы была низкой, плюс оно было чистым, а в санузле сделан хороший ремонт».

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Как было в крошечной квартире при заселении, и как выглядит квартира сейчас. | Фото: oglobo.globo.com. Поначалу начинающий актер думал, что это временное пристанище и ему будет достаточно того, что уже есть в его микро-квартире, но потом он решил, что пора усовершенствовать пространство и сделать более рациональное перераспределение жилых зон.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Преображение жилой зоны крошечной квартиры-студии благодаря стараниям Anthony Triolo. | Фото: instagram.com/ © anthony_triolo. Энтони Триоло по основному образованию архитектор, поэтому сделать проект реконструкции для него не составило труда. Он прекрасно знал все тонкости и хитрости этого дела.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Открытые шкафы не так «съедают» пространство, но постоянно нужно поддерживать порядок. | Фото: jutarnji.hr. Как правило, подобные квартирки имеют высокие потолки и соответственно большие окна, что является главный козырем в переоборудовании пространства без потери доступа к солнечному свету. Высота квартиры использовалась для создания полноценного спального места на втором ярусе, на которое ведет узкая лестница.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

На втором уровне получилась спальня и мини-гардеробная в виде полок с контейнерами. | Фото: jutarnji.hr. Там поместился большой ортопедический матрас, а у изножья молодой человек сделал импровизированную гардеробную с помощью открытых полок и черных пластиковых контейнеров одинакового размера. Именно в них сложены личные вещи актера, которые не нужно вешать.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Вот такая компактная зона кухни, столовой и кабинета в одном лице получилась у Энтони. | Фото: instagram.com/ © anthony_triolo. Всю напольная площадь под «спальней» занимает кухня, трансформирующаяся в кабинет. Несмотря на ограниченность пространства, в кухонной зоне удалось пристроить самый минимум предметов и техники, которые необходимы для одинокого молодого человека, привыкшего питаться вне дома. Ему оказалось достаточно места, чтобы расположить стандартную мраморную столешницу с небольшой раковиной, микроволновую печь, миниатюрный холодильник, который установил под рабочей поверхностью.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Открытые полки и пластиковые контейнеры одинакового размера позволили более рационально организовать пространство кухни и спрятать нужные вещи. | Фото: aol.com/ © AOL.COM EDITORS.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Иногда рабочее место может быть и в уютном кресле. | Фото: instagram.com/ © anthony_triolo. Чтобы не загромождать вертикальные площади громоздкими шкафами, он решил повесить открытые полки, а кухонную утварь и столовые приборы спрятать в контейнеры, чтобы не было ощущения захламленности. В итоге после завершения установки кухонного гарнитура поверхность столешницы выполняет сразу три функции – рабочей зоны во время приготовления пищи, обеденного стола и кабинета.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

В совсем миниатюрном санузле тоже есть системы хранения. | Фото: aol.com/ © AOL.COM EDITORS. Без того крошеный санузел с душевой кабиной, расположенный между входом и кухней, креативный владелец еще больше уменьшил, чтобы получилась гардеробная. Единственное, что добавил изобретательный молодой человек – открытую полку над дверью, чтобы каждый сантиметр имеющейся площади приносил пользу. Он также поменял рукомойник – стеклянный ему импонировал больше.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Полки и вешалки занимают всю свободную вертикальную площадь. | Фото: aol.com/ © AOL.COM EDITORS. Энтони Триоло как специалист, который не просто теоретически знает азы проектирования и рационального размещения нужных предметов и вещей, рекомендует всем владельцам миниатюрных апартаментов закреплять полки или вешалки везде, где есть хоть малейшая возможность. Такое уплотнение позволит каждой вещи иметь свое место без нагромождений и вечных поисков нужного предмета среди завалов. Максимальное использование вертикальных площадей стен, перегородок и даже дверей, позволило молодому человеку аккуратно развесить верхнюю одежду, галстуки, ремни, а также пристроить сезонную обувь и дорожную сумку.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Гардеробная комната в крошечной квартире-студии. | Фото: aol.com/ © AOL.COM EDITORS. Чтобы не устанавливать шкаф, который бы попросту не вошел в его апартаменты, он смог выкроить небольшое пространство, где установил перегородку и теперь у него есть полноценная гардеробная, где можно повесить костюмы, рубашки и все то, что нельзя складывать в ящики/контейнеры или на полки. Правда, чтобы достать нужную вещь, висящую в глубине гардеробной, приходится боком пробираться внутрь, но это мелочи, по сравнению с тем, если бы это добро валялось где ни попадя.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

В прихожей, плавно переходящей в гостиную, во время рождественских праздников помещается даже елка. | Фото: instagram.com/ © anthony_triolo.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Мелочи на открытых полках лучше хранить в закрытых коробках. | Фото: instagram.com/ © anthony_triolo. Также молодой человек облагородил зону прихожей. Здесь он установил открытый стеллаж, на полках которого расставил обувь, положил объемные вещи и несколько закрытых ящиков для мелочей. Как ни странно, но в миниатюрной квартире хватило места и для обустройства гостиной.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Диван-малютка и гигантский пуф – прекрасное решение для организации зоны отдыха. | Фото: instagram.com/ © anthony_triolo. Диван-малютка с подушками в сложенном виде служит уютным вместительным креслом, а необычная деталь, в виде большого мягкого пуфа под ноги, может использовать и по назначению, и в виде журнального столика. Если же установить его рядом с диваном, то нагрянувший гость будет обеспечен дополнительным спальным местом.

Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

Даже в совсем миниатюрной квартире можно организовать комфорт и уют. | Фото: instagram.com/ © anthony_triolo.

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Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жилье

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Американский актер показал, как на 14 кв.м. можно обустроить полноценное жильеПодписаться на мой Instagram
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