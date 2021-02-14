Зачем на Руси по улицам водили медведей, и Почему эту забаву запретил император

Образ медведя в языческой мифологии

Медведь, по мнению древних славян, олицетворял силу, семью и богатство. /Фото: im.kommersant.ru

Почему крестьяне любили смотреть на медведей и приглашали их к себе во двор

Медведей водили по дворам, также они участвовали в праздновании Масленицы, Святок. /Фото: cont.ws

Какими были «медвежьи представления-потехи»

Медведи были и остаются талантливыми артистами. /Фото: studio-prazdnik.ru

Указ АлександраII о запрещении вождения медведей

В середине 19 века вождение медведей было запрещено указом императора Александра II. /Фото: im.kommersant.ru