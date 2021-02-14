Зачем на Руси по улицам водили медведей, и Почему эту забаву запретил император

Сегодня человек с собакой на улице удивления не вызывает. Но если бы на поводке шел не симпатичный пес, а косматый медведь, пожалуй, это вызвало бы панику. Если только это не съемки какого-то фильма или передачи о животных. А вот в старой Руси вплоть до 60-х годов 19 века в городах и селах очень часто можно было увидеть косолапого, которого вели по дороге. Дети и взрослые с восторгом наблюдали, как мишка выполнял различные трюки. Эта забава была очень распространена и популярна. Откуда же произошла эта традиция?
Образ медведя в языческой мифологии
Медведь, по мнению древних славян, олицетворял силу, семью и богатство. /Фото: im.kommersant.ru
В дохристианские времена на Руси медведя считали божественным существом. Его никогда не называли животным, а находили иные имена: Топтыгин, Михайло Потапыч, существо, «место меда ведующее». Сегодня не многие знают такие прозвища, как «тюх-тюхня» или «мав-мавта». Более простые варианты «косолапый», «бурый» известны и по сей день.
В древности считалось, что человек имеет общее с ним происхождение, так как ступни мишки, его пальцы и глаза очень похожи на человеческие. Кстати, привычка бурого сосать лапу в христианской России связывалась с соблюдением людьми Рождественского поста.
Мощное, опасное животное, олицетворяющее отличное, богатырское здоровье и силу, способное защитить свое потомство. Не зря на старинной русской свадьбе молодых называли медведицей и медведем, а для первой брачной ночи стелили медвежью шкуру. Прекрасный семьянин, строгий хозяин и царь леса – вот какие качества приписывались этому животному. Он считался и охранником, и покровителем пастухов, и даже будто бы был способен снять порчу с животного.
Вот сколько удивительных качеств. Потому очень часто медведя водили вокруг деревень и сел. Сопровождаемый толпой зевак, косолапый совершал прогулку, одновременно гарантируя богатый урожай и защищая от сглаза домашних животных.
Почему крестьяне любили смотреть на медведей и приглашали их к себе во двор
Медведей водили по дворам, также они участвовали в праздновании Масленицы, Святок. /Фото: cont.ws
Пользуясь тем, что крестьяне приписывали медведю невероятные способности, предприимчивые люди водили животное по деревням. Использовалась толстая прочная цепь, которая крепилась за мочку носа питомца с помощью кольца. Крестьяне хотели, чтобы мишка оберегал скот и изгонял злых духов из хлева. Понятно, что четвероногий не мог этого сделать, но незаметный рывок за кольцо в носу заставлял его рычать.
Хозяева верили, что медведь таким образом показывает, что нечистая сила рядом и старается ее изгнать. За это они щедро платили. Владелец медведя подливал масла в огонь, читая непонятные заклинания и осторожно почесывая медвежье ухо. Зверь успокаивался, его морда становилась довольной, а крестьяне считали, что злые духи изгнаны.
Нередко дельцов просили определить пол младенца, который должен был родиться. Как это происходило: медведю предлагалось угощение, и в том случае если он поедал его без рыка и с удовольствием, говорили, что родится мальчик. В ином случае – девочка. Вот такая древнерусская ультразвуковая диагностика.
С течением времени ритуал по вождению медведя превратился в обычную деревенскую или городскую забаву, что, кстати, не одобрялось церковью.
Какими были «медвежьи представления-потехи»
Медведи были и остаются талантливыми артистами. /Фото: studio-prazdnik.ru
Постепенно из священного ритуала вождение медведя превратилось в своеобразное цирковое представление. Эти удивительные животные обладали различными талантами: могли танцевать, изображать марширующего солдата, вставать на передние лапы и даже пить брагу. Все это приносило хозяевам неплохую прибыль, и они старались обучить питомца как можно большему количеству трюков, ведь от этого зависел доход.
Достаточно вспомнить современный цирк, где мишки катаются на велосипедах, и станет понятно, какими увлекательными бывали представления. Более того, медведи обладают хорошей памятью, они сообразительны и очень ловки, несмотря на неуклюжую внешность. Прекрасно дрессируются, запоминают команды.
Широко процветал бизнес по выращиванию и обучению мохнатых артистов. Были созданы зверинцы, предлагающие медведей для выступлений, самыми известными городами, где можно было купить животное, были Пошехонь и Сморгонь.
Указ АлександраII о запрещении вождения медведей
В середине 19 века вождение медведей было запрещено указом императора Александра II. /Фото: im.kommersant.ru
Если простой люд с удовольствием глазел на медведей, то церковнослужители и любители животных были против. Последние даже образовали общество защиты этих животных (это произошло в 1865 году). В его состав вошло пятьдесят активных участников. Основные требования: запретить медвежьи представления на территории Российской империи как несовместимые с понятием милосердие. Конечно, они были правы, так как чтобы сделать из медведя послушного артиста, очень часто хозяева использовали побои и иные жестокие методы.
Результат был достигнут. В 1866 году император АлександрII издал указ, которым запретил вождение медведей с любой целью.
Все было бы прекрасно, но вот только последствия возникли неприятные. Спрос на косолапых артистов упал, они уже не приносили легкие деньги владельцам, и животных просто стали уничтожать. Некоторым медведям повезло – их оставили в живых. Дрессированных медведей теперь разрешалось держать только в цирках.
Но память оставалась. Во время празднования Святок и Масленицы некоторые из участников традиционных обрядов наряжались в медвежью шкуру. Лохматые колядовщики на цепи вместе с толпой празднующих бродили по дворам, выполняли фокусы, танцевали, то есть продолжали веселить народ вместо запрещенных животных.
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