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Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день

Высокими грядками называют огороженные грядки, как бы приподнятые над землей с помощью различных конструкций. Сделать такие грядки легко своими руками, например, из досок, шифера, ящиков, тонких ветвей деревьев, строительных брусков, брёвен и даже пластиковых бутылок!
Суть высоких грядок заключается в том, что почва в них более прогрета, что позволяет высадить рассаду и не бояться периодических понижений температуры весной и сильных дождей. Кроме того, грядки выглядят очень аккуратно и опрятно на огороде, в них редко заводятся вредители и сорняки. В основу грядки можно сложить картон и ветки, которые, перепревая, дадут также и тепло корням растений, а заодно обогатят почву питательными веществами. Далее, слоями идут опилки/солома и опавшие листья. Заключительным этапом является засыпание плодородной почвы. Готовить такую грядку желательно ещё с осени, чтобы она стала максимально богатой питательными веществами к весне. Если вы хотите сделать такую грядку своими руками, то оцените 30 идей ниже:

Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день

Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день

Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день

Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день

Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
Идеи высоких грядок, которые вы можете сделать за один день
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идеиГрядки
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