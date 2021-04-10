Как отбелить белое и светлое белье с помощью аспирина? Полезный лайфхак для хозяек

Аспирин, весьма популярный фармацевтический препарат, применение которого далеко не ограничивается одной лишь медициной. В ней он уже давно занял свою нишу, успешно борясь со многими заболеваниями. Между тем, опытные хозяйки успешно используют его в быту. С его помощью, например, можно отбелить белое и светлое бельё от желтизны и серого цвета. Он способен избавить белые вещи от грязных пятен без кипячения. Все эти задачи аспирин может решать даже в процессе автоматической стирки. Для этого его достаточно просто бросить в барабан стиральной машины.

Отбеливание белья с помощью аспирина. Что и как нужно делать?

Если у вас закончился отбеливатель или по каким-либо причинам вы предпочитаете его не использовать, заменить отбеливатель можно аспирином. Он справляется с той же задачей порой ничуть ни хуже дорогой бытовой химии.

За счёт чего аспирин отбеливает бельё?

Основной часть аспирина, как известно, является салициловая кислота. Именно она и обладает хорошими отбеливающими свойствами. Это свойство аспирина мы и используем, когда добавляем его в воду при стирке белья.

Аспирин, растворённый в воде, отлично справляется с желтизной на одежде и убирает с неё грязные пятна. В результате ткань снова становится белоснежной.

Как использовать аспирин для отбеливания белья?

Этот медицинский препарат является одновременно и отличным отбеливателем и пятновыводителем.

5 таблеток препарата можно просто бросить непосредственно внутрь барабана стиральной машинки при стирке былого и светлого белья.

Важный момент – аспирин должен хорошо раствориться в воде, иначе он не выполнит свою работу в полном объёме. Чтобы облегчить полное растворение таблеток в воде, их можно раскрошить, после чего бросить в барабан.

Как улучшить отбеливающий эффект аспирина?

Хотите гарантировано получить белоснежное бельё после стирки? Замочите сначала серую или пожелтевшую одежду с аспирином. Налейте в тазик горячую воду (примерно 2 литра), раскрошите в неё 5 таблеток аспирина, размешайте таблетки и замочите бельё на ночь. И с утра вам достаточно будет постирать бельё, как вы обычно это делаете в стиральной машинке.

И смотрим видео, где вам расскажут каким образом аспирин борется с пятнами и как его использовать при стирке.