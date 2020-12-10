Что делали канадцы во Владивостоке во время Гражданской войны

Восемь месяцев провели канадские войска в России, прибыв во Владивосток, когда в нем уже располагались американские, французские, британские и японские части. По сути, интервенты из Канады больше походили на праздных туристов: они никогда не принимали участие в боях Гражданской войны, занимаясь в чужой стране лишь патрулированием улиц и поиском развлечений. По воспоминаниям иностранных солдат, период нахождения во Владивостоке запомнился большинству, как светлое и лёгкое время.
Как канадцев отправляли в Россию
Владивосток в 1918 году. /Фото: soldiersofuxbridge.files.wordpress.com
После октябрьской революции 1917 года, в России началась Гражданская война. Чтобы помочь своим союзникам по Антанте, ряд зарубежных государств решили ввести на территорию бывшей империи части воинских формирований. В числе таких стран оказалась и Канада, которая из-за неимения добровольцев для отправки в Россию объявила принудительный призыв.
Первая мировая война унесла жизнь около 45,5 тысячи канадских граждан, и естественно, что обязательный призыв не вызвал воодушевления населения. По этой причине некоторые новоиспечённые солдаты устраивали бунт: так, например, сделали призывники в канадской Виктории. Двадцать первого декабря 1918 года, когда происходила погрузка на корабль военнослужащих 259-го экспедиционного батальона, часть солдат отказалась подниматься на борт, протестуя против отправки в Россию.
Мятежники были поддержаны двумя ротами других призывников, однако, несмотря на это, недовольных довольно быстро усмирили. Выстрелами и хлыстами из ремней, офицеры с помощью лояльных солдат загнали бунтовщиков на судно, где заковали их в кандалы на все время 3-недельного плаванья до Владивостока.
С какой целью и сколько канадцев прибыло во Владивосток
Марш канадского корпуса. /Фото: cdni.rbth.com
Канадский экспедиционный корпус входил в число самых крупных воинских формирований, находившихся в России. Только во Владивостоке базировалось более 4 000 человек, ещё 600 солдат и офицеров располагалось в Архангельске и 500 насчитывалось в Мурманске.
Первое канадское формирование прибыло на Дальний Восток осенью 1918 года; через три месяца, в январе 1919 года в бухту Золотой Рог вошла основная часть экспедиционных сил. Призванные помогать Белой армии в Гражданской войне, размещённые в пригороде Владивостока солдаты практически не покидали зону месторасположения. Они устраивали разнообразные спортивные соревнования, учили русский язык, просматривали водевили, посещая порой с этой целью городские кинотеатры и даже издавали свои газеты.
Исключением стали лишь 200 канадских военнослужащих, которых отправляли совместно с японцами, французами, итальянцами и чехами подавлять активность партизан под предводительством Гаврилы Шевченко. После успешной операции, проведённой весной 1919 года в окрестностях села Шкотова, вытеснив неприятеля из стратегически важной зоны, канадцы возвратились во Владивосток.
Одновременно с решением политических задач, канадские власти старались организовать продвижение экономических вопросов. Для этого в период зимы 1918-1919 гг. они способствовали открытию в России отделения банка своей страны. Тогда же во Владивосток прибыли и торговые представители в количестве пяти человек: в их обязанность входило создание офиса и налаживание работы Канадской экономической комиссии в Сибири. Однако по причине хаоса, возникшего ходе гражданской войны, деятельность коммерческих образований не увенчалась успехом.
Как встречали канадцев во Владивостоке, и чем поразил город иностранцев
Марш канадского корпуса. /Фото: cdni.rbth.com
Вид города, открывавшийся с борта корабля, всегда поражал иностранцев, первый раз посещавших Владивосток. Военврач Эрик Элкингтон вспоминал: «Это было по-настоящему красивое зрелище – на фоне заснеженных холмов, освещённых утренним солнцем, вдоль бухты полумесяцем располагался город. Отдельные строения, которые можно было различить невооружённым взглядом, обычно представляли собой греческие церкви: их купола, отражая восходящие солнечные лучи, сверкали ярким золотым светом».
Население встретило канадцев довольно пассивно, проявив заметное недовольство, лишь тогда, когда в городском Пушкинском театре разместилась ставка командования иностранцев. Впрочем, после заверения насчёт временности меры общественность успокоилась и в будущем не проявляло заметного негодования.
В то время Владивосток представлял собой довольно пеструю картину. Горожане, на треть состоявшие из китайцев, корейцев и японцев, вели обычную законопослушную жизнь: ходили на работу, посещали театры, устраивали семейные праздники. И одновременно в городе царил разгул преступности. Познакомившись ближе с местной обстановкой, вышеупомянутый Элкингтон писал: «Зимой просто страшно было выходить на улицу – постоянно слышалась стрельба, постоянно кого-то грабили, убивали».
Кроме высокой преступности, иностранцев поражало обилие во Владивостоке голодающих. Умирающих, в буквальном смысле, от голода людей, особенно много собиралось на Транссибирском железнодорожном вокзале Владивостока. В массе своей это были беженцы – представители старорежимного класса, которые не смогли примириться с властью большевиков. Уехав с насиженных мест с зону «белого» контроля, они надеялись наладить новую жизнь, но «проев» личные ценности, погибали в нужде от голода.
Чем завершилась миссия канадцев во Владивостоке и как проходила дорога домой
Канадские солдаты отплывают из Владивостока. /Фото: cdni.rbth.com
Несмотря на начальное равнодушие к канадцам, со временем местное население начало раздражать постоянное присутствие иностранцев в городе. К тому же в самой Канаде активизировались силы, выступавшие против нахождения экспедиционного корпуса в России. Чтобы не нагнетать обстановку сразу в двух государствах, канадские власти весной 1919 года решили вывести своих военнослужащих с российской территории.
К июню 1919 года все воинские формирования на четырёх кораблях отплыли на родину, официально закончив участвовать в чуждой им военной компании. Потери канадцев за все время нахождение во Владивостоке составили 14 человек, из них: один покончил с собой, другие скончались от болезней. В память о соотечественниках, перед возвращением домой военные установили на Морском кладбище города мемориальный камень с поминальной надписью.
А вообще этот регион нечасто становился ареной противостояния между странами. Больше всего сражений на Тихом океане произошло во время Второй мировой войны. Тогда, к ужасу простых американцев, японцы совершили самую крупную банзай-атаку, вторгнувшись на Аляску.
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