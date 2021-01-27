Иностранные слова, которые для перевода на русский требуют целого предложения

Иностранцам бывает нелегко объяснить, что такое «субботник», а фраза «ничего себе!» вообще ставит их в тупик. Так же и в других языках можно найти слова, для точного перевода которых требуется достаточно долгое объяснение. Многие из таких понятий являются настоящим национальным достоянием – по ним можно судить о менталитете и характере того или иного народа.
«Чабудо» - китайский «авось»
Удивительно, но в китайской речи очень распространено понятие, которое на русский можно перевести: «и так сойдет» или «почти не хуже». Работнички из поднебесной так часто его используют, что даже придумали отдельное слово, которым это сложное ощущение передается. Чабудо – это работа, выполненная на три с минусом, т.е. кое-как, лишь бы не развалилось, пока проверяют. Люди, пожившие в этой стране достаточно долго, встречаются с подобным отношением достаточно часто. Причем, если ремонт, сделанный на уровне «чабудо», просто доставит потом хлопоты при эксплуатации, то строительство здания, например, может привести и к печальным последствиям. При этом понятие имеет и более глубокий смысл, ведь оно подразумевает, что вкладывать больше времени или усилий в работу — это колоссальная глупость. Так что в этом отношении китайцы гораздо ближе к нам, чем, например, к японцам, для которых подобное отношение к обязанностям в большинстве случаев просто недопустимо.
Милые «Сацзяо» и «Эгё»
«Сацзяо» - еще одно достаточно сложное китайское понятие, которое можно дословно перевести так: «вести себя как ребенок, подчеркивая собственную беспомощность». Интересно, что этим словом описывается чаще всего не просто стиль поведения, а громкая публичная истерика, которую взрослый закатывает другому взрослому, имитируя ребенка. Ну, к примеру, устроить образцово-показательное Сацзяо обязана женщина, которой ее спутник отказался покупать новое платье (потому что еще старое не сносила). Великовозрастный «Маленький император» может при этом надувать губки, громко выражать негодование и даже стукнуть разок обидчика слабым кулачком. Роль мужчины после этого заключается в том, чтобы, смирившись с женским очарованием, скупить для любимой весь магазин. Это соответствует национальному китайскому понятию о чести сильного пола, который должен не просто баловать, а обязан «портить» свою избранницу чрезмерной заботой и снисходительным отношением к ее небольшим слабостям.
Девочка с веером. Китайская открытка. 1906 год
Интересно, что в корейской культуре есть близкое по смыслу понятие «Эгё», которое тоже переводится как «искусство быть по-детски милой», но с менее бурным контекстом. Это означает просто стиль поведения, при котором девушка ведет себя как хрупкий и непосредственный ребенок. Описан даже ряд приемов, позволяющих добиться подобного эффекта: растягивание гласных в конце слова, милое коверканье речи и особый стиль разговора – мимически и интонационно активный. Интересно, что Эгё сегодня широко используется в поп-культуре и, кстати, приходится по душе не только корейцам, но и мужчинам из других стран, уставших, вероятно, от слишком активных и доминирующих женщин. Так, например, отголосок Эгё – складывание пальцев в виде сердечка, вообще стало не так давно общемировым трендом для выражения настроения и создания душевных фотографий.
Корейский стиль Эгё покоряет мир
Политика по-итальянски
Итальянцы оказались мастерами придумывать образные термины для обозначения простых людей в политике. Так, например, словечко «Trinariciuto» дословно переводится как «человек с тремя ноздрями». Не удивляйтесь, если увидите подобное изображение на каком-либо плакате. Данное понятие означает не генетическую мутацию, а всего лишь «обывателя с промытыми мозгами, который воспринял близко к сердцу какую-либо политическую идею». Такой идеалист следует в первую очередь указаниям партии, а не совести и здравому смыслу, ведь через третью ноздрю, как считается, его собственный мозг улетучился. Словечко появилось в послевоенный период, когда жаркие дебаты о будущей судьбе Италии и первые выборы привлекли к политике внимание обычных людей.
Карикатура Джованнино Гуарески из журнала Candido от 19 апреля 1959 года изображает коммунистов как «Trinariciuto»
Совершенно противоположный смысл вкладывается в словечко «Qualunquista». Оно определяет «человека, совершенно потерявшего интерес к политической борьбе, потому что он убежден, что от него все равно ничего не зависит». Людей, подвергшихся приступу политической апатии стали так называть после тех же 40-х годов, когда комедиограф Гульельмо Джаннини основал сначала газету L’Uomo qualunque («Просто какой-то человек»), а затем и движение с таким же названием. «Обычные люди» не просто не хотят приходить на очередные выборы, они недовольны существующим строем, но ничего не предпринимают, так как это все равно бесполезно. При этом никто не мешает им заниматься обсуждением проблем и критикой власти.
«Utepils» - весенний отдых по-норвежски
Группа художников на веранде, ок. 1893 года
Последнее понятие из этой подборки, как никогда, актуально в первые дни мая. Именно в это время в Норвегии наступает время для «Utepils». Дословно это прекрасное слово переводится как «Пиво, которое пьют на уличной веранде, потому что теплая погода позволяет». Точной даты для начала Utepils нет – оно наступает, в зависимости от погоды, но является достаточно дружным мероприятием. Люди, объединенные общим настроением, начинают «летний уличный сезон», а теперь еще и делятся фотографиями этого счастливого события в соцсетях.
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