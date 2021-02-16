11 «умных» фантастических фильмов, в которые готовы поверить даже учёные

Фантастические фильмы давно и прочно заняли одно из лидирующих мест по популярности у зрителей. Но в последнее время куда больше чистых фантазий создателей люди ценят «умную фантастику», с хорошо продуманным сюжетом без особо грубых нарушений общеизвестных законов физики. В нашем сегодняшнем обзоре предлагаем узнать, как учёные относятся к фантастическим фильмам, и какие представители жанра заслуживают самого пристального внимания.
«День, когда остановилась Земля», США, 1951 год и «День независимости», США, 1996 год
По мнению астронома Филиппа Плэйта историю о прибывшем на Землю инопланетянине должны непременно посмотреть все любители научной фантастики. Учёный называет этот фильм лучшей
истории о морали в кинематографе.
А картину «День независимости» автор книги «Плохая астрономия» называет динамичным и забавным, но абсолютно смешным с научной точки зрения.
К счастью, учёный не оценивает фильмы только с профессиональной точки зрения, что позволяет ему получать удовольствие, абстрагируясь от науки.
«Терминатор», США, 1984 год и «Матрица», США, 1999
Астрофизик и директор планетария Нил Деграсс Тайсон считает фильм с участием Арнольда Шварценеггера пугающе правдоподобным и увлекательным благодаря прекрасному сюжету, в который мастерски
вплетены разумные машины, путешествия во времени и множество мелких, но очень важных для восприятия деталей.
«Матрицу» учёный называет своим самым любимым фильмом, который он смотрит, не отвлекаясь ни на секунду с того самого момента, когда начинают показывать вступительные титры.
Несмотря на то, что Нил Деграсс Тайсон
осознаёт фантастичность представленного мира, по его мнению, авторам удалось создать такую атмосферу, что каждый зритель чувствует себя частью происходящего.
«Человек, который упал на Землю», Великобритания, 1976 год
Профессор Манчестерского университета, физик Брайан Кокс считает фильм Николаса Роуга с участием Дэвида Боуи настоящим вызовом всему нашему обществу. И даже готов вместо спасения человечества
снова и снова получать удовольствие от просмотра этой картины.
«Война миров», США, 1953 год
Старший астроном по поиску внеземных цивилизаций Сет Шостак говорит о том, что идея о появлении жизни, развивающейся в другом мире и других условиях, кажется ему весьма интересной и имеющей право на существование.
«Бегущий по лезвию», США, Гонконг, Великобритания, 1982 год
По мнению лондонского учёного, биолога по стволовым клеткам Стивена Мингера, фильм Ридли Скотта по праву
можно назвать лучшим во всех отношениях. К достоинствам картины учёный относит, в первую очередь, правильно поставленные вопросы и считает экранизацию рассказа Филиппа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» опередившей время и историю.
«Чужой», США, 1979 год
Космический физиолог Кевин Фонг относится к фильму Ридли Скотта, как к хорошему примеру того, что ждёт людей, живущих и работающих
в космосе, на самом деле. И речь идёт вовсе не о вселении «чужих» в тело человека, а о том, как могут жить астронавты во время длительных полётов. Неизменны пот и грязь, приступы клаустрофобии и длительные периоды безделья, сменяющиеся моментами самого настоящего животного ужаса.
«Интерстеллар», США, 2014 год
Профессор Колумбийского университета, физик-теоретик Брайан Грин с лёгкой иронией признает, что путешествия в будущее не противоречат законам физики
, но на самом деле являются слишком трудно осуществимыми. И поиски «червоточины», позволяющей попасть в прошлое, как представлено в фильме, кажется ему процессом, обратным путешествию в будущее. Впрочем, фильм учёному просто нравится своими нестандартными идеями.
«Фантастическая четвёрка», США, Германия, Великобритания, 2015 год и «Запретная планета», США, 1956 год
Ведущий документальных программ и физик-теоретик Митио Каку, несмотря на негативные отзывы о фильме Джоша Транка,
считает картину основанной на более чем реальной науке. Просто квантовая физика ещё не слишком изучена, но возможности её почти безграничны. При этом учёный добавляет, что «Фантастическая четвёрка» - это хорошее напоминание о том, что грань между наукой и фантастикой часто оказывается более тонкой, чем можно себе представить.
Одним же из самых любимых своих фильмов Митио Каку называет «Запретную планету» Фреда М. Уилкокса. Учёный старается не обращать внимание на нарушение создателями
картины законов физики, а главным достоинством её считает возможность задуматься о цивилизации, опережающей нашу на целый миллион лет.источник
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