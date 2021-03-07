Необычное применение лимонных корок

Зачем нужно мякоть и цедра лимона, нам всем более или менее известно. Но вот корка… с ней-то что делать? Между тем, в кожуре цитруса содержится в 10 раз больше витаминов, минералов и клетчатки, чем в соке – применение таким полезным свойствам точно найдется.
Для отбеливания кожи
Лимонная кислота обладает отбеливающими и очищающими свойствами. Используйте лимонные корки с остатками мякоти, чтобы осветлить кожу на руках и размягчить огрубевшие участки на локтях и пятках.
Для аромата
Залейте лимонные корки, палочки корицы и несколько соцветий гвоздики водой и прокипятите их в течение 15-20 минут, не накрывая кастрюлю крышкой. Ваш дом наполнится приятными пряными ароматами без всякой «химии».
Для удаления пятен
С помощью лимонных корок можно быстро очистить кофейник от стойких темных пятен. Положите кожуру внутрь и залейте горячей водой. Оставьте ее на несколько часов, а затем протрите стенки посуды чистой тряпочкой – пятна исчезнут без следа.
Для уборки
Наполните стеклянную банку нарезанными лимонными корками и залейте их столовым уксусом. Прикройте емкость плотной крышкой и храните ее в темном месте в течение двух недель. Затем процедите настой и разбавьте его водой в соотношении 1:1.
Лимонный уксус – эффективное чистящее средство для кухни, прекрасно справляющееся с застарелыми пятна от жира и накипи и при этом совершенно безопасное для здоровья.
Для борьбы с неприятными запахами
Если из холодильника доносятся неприятные запахи, то его пора помыть. Но если времени категорически не хватает, воспользуйтесь временным решением – разложите по полкам свежие лимонные корки, желательно с мякотью.
Для чистки микроволновой печи
Поставьте в микроволновку стеклянную емкость с водой и несколькими корочками лимона. Включите прибор на полную мощность на 5 минут — так, чтобы вода закипела и наполнила паром камеру печи. Выключите прибор, подождите еще 5-7 минут, а затем протрите внутренние поверхности микроволновки влажной тряпочкой.
Для полировки металла
Обмакните кожуру лимона с остатками мякоти в соль или пищевую соду и потрите ей потемневшую посуду из меди, латуни или нержавеющей стали. Лимонная кислота вернет металлу первоначальный цвет и блеск.
Для удаления накипи
Чтобы удалить накипь от жесткой воды со стенок чайника, наполните его водой и положите внутрь мелко нарезанную кожуру лимона. Прокипятите жидкость в течение 5 минут, затем снимите чайник с огня и оставьте его на один час. Потрите стенки губкой с жидкостью для мытья посуды и промойте под проточной водой.
Для защиты от муравьев
Если муравьи ходят к вам в гости как к себе домой, попробуйте избавиться от них с помощью лимона – запах цитруса они просто не выносят! Разложите небольшие кусочки кожура у порога, на подоконниках и в других местах, через которые муравьи проникают в ваш дом.
С помощью лимонных корок можно выгнать из дома и других «непрошенных гостей» — тараканов и блох.
Для дезинфекции
Самый простой способ продезинфицировать разделочные доски – натереть их лимонными корками, оставить на несколько минут, а затем промыть чистой водой.
Для хранения сахара
Чтобы коричневый сахар не слипался в комки, положите в него лимонные корки. Но прежде удалите с них всю мякоть и немного подсушите в духовке.
Для очищения тела
Смешайте полстакана сахара и мелко нарезанную лимонную кожуру. Разбавьте смесь оливковым маслом до консистенция пасты. Нанесите скраб на влажную кожу, аккуратно потрите массажными движениями и смойте водой.
Для отбеливания ногтей
Чтобы убрать неприятные желтые следы от лака с ногтей, потрите их лимонной коркой.
Для чистки терки
Если вы вовремя не помыли терку, и на лезвия налипли сухие остатки пищи, попробуйте удалить их, потерев поверхность мягкой стороной лимонной кожуры.
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