Необычное применение лимонных корок

Зачем нужно мякоть и цедра лимона, нам всем более или менее известно. Но вот корка… с ней-то что делать? Между тем, в кожуре цитруса содержится в 10 раз больше витаминов, минералов и клетчатки, чем в соке – применение таким полезным свойствам точно найдется.







Для отбеливания кожи

Для аромата

Для удаления пятен

Для уборки

Для борьбы с неприятными запахами

Для чистки микроволновой печи

Для полировки металла

Для удаления накипи

Для защиты от муравьев

Для дезинфекции

Для хранения сахара

Для очищения тела

Для отбеливания ногтей

Для чистки терки

Лимонная кислота обладает отбеливающими и очищающими свойствами. Используйте лимонные корки с остатками мякоти, чтобы осветлить кожу на руках и размягчить огрубевшие участки на локтях и пятках.Залейте лимонные корки, палочки корицы и несколько соцветий гвоздики водой и прокипятите их в течение 15-20 минут, не накрывая кастрюлю крышкой. Ваш дом наполнится приятными пряными ароматами без всякой «химии».С помощью лимонных корок можно быстро очистить кофейник от стойких темных пятен. Положите кожуру внутрь и залейте горячей водой. Оставьте ее на несколько часов, а затем протрите стенки посуды чистой тряпочкой – пятна исчезнут без следа.Наполните стеклянную банку нарезанными лимонными корками и залейте их столовым уксусом. Прикройте емкость плотной крышкой и храните ее в темном месте в течение двух недель. Затем процедите настой и разбавьте его водой в соотношении 1:1.Лимонный уксус – эффективное чистящее средство для кухни, прекрасно справляющееся с застарелыми пятна от жира и накипи и при этом совершенно безопасное для здоровья.Если из холодильника доносятся неприятные запахи, то его пора помыть. Но если времени категорически не хватает, воспользуйтесь временным решением – разложите по полкам свежие лимонные корки, желательно с мякотью.Поставьте в микроволновку стеклянную емкость с водой и несколькими корочками лимона. Включите прибор на полную мощность на 5 минут — так, чтобы вода закипела и наполнила паром камеру печи. Выключите прибор, подождите еще 5-7 минут, а затем протрите внутренние поверхности микроволновки влажной тряпочкой.Обмакните кожуру лимона с остатками мякоти в соль или пищевую соду и потрите ей потемневшую посуду из меди, латуни или нержавеющей стали. Лимонная кислота вернет металлу первоначальный цвет и блеск.Чтобы удалить накипь от жесткой воды со стенок чайника, наполните его водой и положите внутрь мелко нарезанную кожуру лимона. Прокипятите жидкость в течение 5 минут, затем снимите чайник с огня и оставьте его на один час. Потрите стенки губкой с жидкостью для мытья посуды и промойте под проточной водой.Если муравьи ходят к вам в гости как к себе домой, попробуйте избавиться от них с помощью лимона – запах цитруса они просто не выносят! Разложите небольшие кусочки кожура у порога, на подоконниках и в других местах, через которые муравьи проникают в ваш дом.С помощью лимонных корок можно выгнать из дома и других «непрошенных гостей» — тараканов и блох.Самый простой способ продезинфицировать разделочные доски – натереть их лимонными корками, оставить на несколько минут, а затем промыть чистой водой.Чтобы коричневый сахар не слипался в комки, положите в него лимонные корки. Но прежде удалите с них всю мякоть и немного подсушите в духовке.Смешайте полстакана сахара и мелко нарезанную лимонную кожуру. Разбавьте смесь оливковым маслом до консистенция пасты. Нанесите скраб на влажную кожу, аккуратно потрите массажными движениями и смойте водой.Чтобы убрать неприятные желтые следы от лака с ногтей, потрите их лимонной коркой.Если вы вовремя не помыли терку, и на лезвия налипли сухие остатки пищи, попробуйте удалить их, потерев поверхность мягкой стороной лимонной кожуры.