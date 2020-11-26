Что хранилось в тайнике заключенных, который нашли в одной из печей Освенцима

Освенцим был самым худшим, самым страшным из всех концлагерей, построенных нацистами. Этот подлинный ад на Земле, созданный руками человека, нельзя забыть, простить и исправить. Сейчас на территории этого кошмарного места работает музей. Люди должны помнить о происходивших здесь ужасах, чтобы никогда не повторять. Недавно рабочие проводили реконструкцию одной из печей Освенцима и нашли в дымоходе тайник, в котором были разные инструменты. Кто и с какой целью припрятал там все эти предметы?
Музей Освенцима существует в память о тех, кто там умер и тех, кто там выжил. По различным оценкам экспертов число жертв этого концлагеря оценивается цифрой от 1,1 до 1,5 миллиона человек. Это была настоящая фабрика смерти.
Здания уже старые, требуется кое-где ремонт, кое-где реконструкция. Национальный фонд жертв национал-социализма решил провести ремонт 17 блока. Во время плановых строительных работ печи в 17 блоке лагеря, рабочие наткнулись на тайник. Среди предметов, которые там нашли, были вилки, ложки, ножницы, ножи, сапожные инструменты. Все предметы были скрупулёзно задокументированы строителями, после чего они передали их Музею Освенцима.
Въезд в Освенцим.
Найденные предметы и инструменты сейчас изучаются историками и экспертами.
В 17 блоке находились заключённые, которые занимались ремонтом обуви и одежды. Это поразительное открытие историки и эксперты ещё не изучили досконально, чтобы дать абсолютно точные ответы на все вопросы. По их предположениям эти предметы спрятали либо для реализации побега, либо для обмена с другими заключёнными. Иногда узники менялись друг с другом на предметы питания или какие-то необходимые вещи.
Печи Освенцима.
Конечно, пока это только теории, но именно такие объяснения наиболее близки к истине, как считают эксперты. Место тайника вполне объясняется тем, что среди рабочих 17 блока были трубочисты. Спрятать инструменты в дымоходе не очень похоже на случайность.
Главные ворота концлагеря Освенцим.
Работы по ремонту зданий в лагере начались осенью 2019 года. Время, погодные условия, приводят к постепенному разрушению. Некоторые строения были снесены по указанию руководства Государственного музея Польши. Те, что остались, нуждаются в реставрации.
Все работы производятся в тесном сотрудничестве с историками и реставраторами. Специалисты контролируют, чтобы во время ремонта ничего не повредили и не нарушили.
Все найденные инструменты тщательно собраны, очищены и хранятся в музее для дальнейшего изучения. В будущем эти вещи станут частью выставки в Освенциме.
Раскопки в 17 блоке.
Освенцим-Биркенау был освобождён 27 января 1945 года Советской Армией. Еле живые узники не могли поверить, что они на самом деле свободны. Солдаты же, в свою очередь, просто отказывались верить в то, что увидели там.
Освобождение Освенцима.
В январе этого года в Освенциме праздновали 75-ю годовщину его освобождения. Некоторые ещё живые бывшие узники этого концлагеря присутствовали там.
Мариан Турски, которому сейчас 93 года, он один из немногих оставшихся в живых, сказал: « Освенцим — это не случайность, он не упал с небес. Это было создано людьми. Это может повториться». Когда его спросили, что было там для него самым страшным, рассудив, Турски ответил, что унижение. «Унижение - это то, о чем люди всегда помнят».
Бывший заключённый призвал мир обратить пристальное внимание на тех, кто лжёт о нацизме, пытается переписать историю. Турски считает, что с ними нужно бороться. Благодаря тем, кто заботится о сохранности музея Освенцима, мы вряд ли забудем то, что там произошло. Возможно эти воспоминания избавят нас от повторения чего-либо подобного.
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