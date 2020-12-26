Самые свежие фото снежного человека, или Что за существо разгуливает по дому в Калифорнии

Немного юмора не помешает

Снежный человек чувствует себя как дома.

Йога в уединенном месте.

Йети даже умеет готовить печенье.

Снежный человек освоил гаджеты.

От желающих увидеть этот дом уже нет отбоя.

«Домик для йети» посреди леса

Дом расположен посреди густого живописного леса .

Дом стоит почти миллион долларов.

Отличный рекламный ход в период пандемии.

Костюм ля Хэллоуина

Йети из Огайо тоже рекламирует дом.

Образ йети оказался весьма удачной фишкой и для риелтора из Огайо.