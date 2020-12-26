Самые свежие фото снежного человека, или Что за существо разгуливает по дому в Калифорнии

Фото снежного человека опубликованы на просторах интернета. Кадры сделаны в одном из частных домов, куда каким-то невероятным образом забрел йети. Шутка? И да и нет. В период пандемии многие из тех, кто планировал купить квартиру или дом, по разным причинам оставили эту идею до лучших времен. Риелторы во всем мире ломают головы над тем, как заинтересовать покупателей, и вот один из них, желая привлечь всеобщее внимание к выставленному на продажу дому, «поселил» в него снежного человека.
Немного юмора не помешает
Но сначала – о фотографиях. В доме, расположенном в лесах Калифорнии, волосатое существо или, говоря научным языком, реликтовый гоминид ведет себя вполне по-хозяйски: печет печенье, валяется на диване, садовничает, занимается йогой и даже общается с кем-то по видеочату. А на одном из снимков он даже ходит в защитной маске, демонстрируя, что, соблюдает меры предосторожности в период пандемии.
Снежный человек чувствует себя как дома.
Йога в уединенном месте.
Очень долго пользователи интернет не могли понять: это настоящий снежный человек или гениальный маркетинг? Уж больно реалистично выглядит йети на этих фотографиях.
Йети даже умеет готовить печенье.
Ответ оказался прост. Идею со снежным человеком придумал агент по недвижимости Даниэль Остер. Риелтор предложил этот маркетинговый ход продавцам дома, который собирался выставлять на продажу, и те идею подержали.
– Мы решили, что немного легкомыслия и юмора в период пандемии людям не помешает. Многие сейчас находятся под большим стрессом, и мы надеялись таким образом заставить людей улыбаться. И в то же время понимали, что с помощью забавного йети о доме узнают как можно больше потенциальных покупателей.
Снежный человек освоил гаджеты.
Риелтор не прогадал: фото снежного человека действительно вызвали огромный интерес у интернет-пользователей, что принесло популярность и дому: Остер получил уже немало звонков от желающих посмотреть дом.
От желающих увидеть этот дом уже нет отбоя.
«Домик для йети» посреди леса
Коттедж, о котором идет речь, имеет пять спален и три ванные комнаты (его площадь – 174 квадратных метра). Дом расположен в густом лесу, так что он отлично подойдет любителям уединенной жизни на природе. Ну а стоит «дом с йети» 999 тысяч долларов.
Дом расположен посреди густого живописного леса.
Дом стоит почти миллион долларов.
Кстати, этот дом построен в далеком 1939 году, однако по его виду этого не скажешь: он полностью отремонтирован и модернизирован. К тому же, коттедж экологичен и уютен: в нем много деревянных деталей, помещения наполнены светом, а стены окрашены в мягкие тона. Ну чем не жилище для снежного человека!
Отличный рекламный ход в период пандемии.
Костюм ля Хэллоуина
Кстати, это уже не первый случай, когда риелторы используют образ мохнатого йети для привлечения покупателей. Например, снежный человек появлялся в конце прошлого года в рекламе дома в американском штате Огайо и, надо сказать, дом был успешно продан.
Йети из Огайо тоже рекламирует дом.
Риелтор по имени Шона Бейли купила костюм снежного человека на Хэллоуин и намеревалась использовать его, чтобы привлечь некоторое внимание к земельным участкам, которые продает. Владельцы домов, интересы которых она представляла, пришли от идеи в восторг и попросили ее использовать костюм снежного человека при рекламе и их недвижимости тоже. Образ йети принес риелтору успех.
Образ йети оказался весьма удачной фишкой и для риелтора из Огайо.
Текст: Анна Белова, фото: zillow.com, cleveland19.com
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