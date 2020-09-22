Чем закончились планы Черчилля по нападению на СССР

Не успела закончиться Вторая мировая война, как в британском Объединённом штабе планирования военного кабинета началась разработка плана к очередной войне – на сей раз с Советским Союзом. Приказ на подготовку операции по захвату территории ничего не подозревающего союзника был отдан в апреле 1945 года Уинстоном Черчиллем. Английский премьер-министр был убеждён – после ухода американских войск русские захватят всю Европу, установив в ней свою коммунистическую власть.









С какой целью был разработан и что предусматривал план Unthinkable («Немыслимое»)







План под кодовым названием Unthinkable («Немыслимое») разрабатывался как наступательная операция Великобритании с привлечением Соединённых Штатов против СССР. Цель агрессии состояла: сначала в силовом вытеснении советской армии с освобождённых ею польских земель, а затем во вторжении на территорию союзника. Для внезапного блицкрига, позаимствованного у немецко-фашистских теоретиков, планировалось привлечь не только англо-американские войска, но и польские, венгерские, и даже нерасформированные немецкие дивизии, сохранившиеся в западной части Европы. Разрабатывался план в условиях строгой секретности на фоне показного дружелюбия в отношении к советской стороне.

«Русские не пойдут на компромисс, им нужна вся Европа»: или как США и Британия готовились напасть на СССР

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К двадцать второму мая 1945 года разработка Unthinkable была завершена – буквально за считанные недели план обрёл окончательную форму. Вместе с целями операции, в нем давался расклад текущей обстановки, перечислялись привлекаемые силы, прогнозировались вероятные результаты после конкретных ударов западных и американских союзнических войск. Здесь же имелось и приложение с дополнительной информацией. Оно содержало картографический материал, а также данные о расположении западных войск и частей «русской армии» (именно такой термин использовался в английских документах вместо названия Красная Армия). Основная общеполитическая цель операции состояла в силовом навязывании Советскому Союзу воли Великобритании и США в отношении будущего Польши. При этом разработчики операции не исключали, что зона конфликта будет выходить за пределы обозначенной территории – вплоть до Архангельска и Сталинграда, куда стремился поверженный Гитлер, воплощая план «Барбаросса». Предполагалось, что сухопутная компания начнётся с двухстороннего нападения: по северной линии Штеттин, Шнейдемюль, Быдгощ; и южной – Лейпциг, Коттбус, Познань, Бреслау. Вместе с фактором внезапности, ставка делались на массированные танковые атаки и поддержку их бомбовыми ударами авиации. Что касается состава войск, то в операции англичане планировали задействовать около 83 дивизий, общая численность которых превышала миллион бойцов.

Кто передал в Москву информацию об операции «Немыслимое»







Согласно недавно рассекреченным документам из архива Главного разведуправления, о замыслах Черчилля Иосиф Сталин узнал 18 мая: именно в этот день Кремль получил телеграмму с грифами «Сверхмолния» и «Совершенно секретно». Строго конфиденциальные и срочные сведения, которые передал в Центр из Британии военный атташе генерал-майор Скляров, были добыты секретным агентом с кодовым именем Х. По информации агента, чьи подлинные данные до сих пор находятся под строгим секретом, в Великобритании началась подготовка к войне с Советским Союзом. Для этих целей, по указанию премьер-министра, военными специалистами – генералами Пиком и Томпсоном, полковником Танджи, заместителем начальника отдела планирования полковников Барри и прочими авторитетными сотрудниками, – ведётся ускоренная разработка плана «Немыслимое». Важные сообщения, связанные с операцией нападения на СССР, не являлись единственными донесениями агента Х. Известно, что за время войны сверхсекретный агент передал множество других, не менее ценных сведений.

Почему не был реализован план Черчилля







Готовый план должны были утвердить высокопоставленные военные; восьмого июня 1945 года они вынесли своё, неутешительное для Черчилля заключение. По мнению высших штабистов, для сухопутной операции нападения требовалось куда более сил, чем имелось в наличие. Так, американские и западные войска могли противопоставить 264 советским дивизиям только 103 равноценных по численности части, а 11 742 самолётам СССР только 8 798 единиц западной воздушной техники, – пусть даже и с двойным превосходством в плане стратегической авиации. Неоспоримое, но в данном случае бесполезное преимущество, англо-американцы имели только на море. На основе оценки расстановки сил, британское командование сделало два вывода: о невозможности быстрого завершения войны и о нехватке военных сил в случае её длительного ведения. Кроме того, тотальная война потребовала бы немало средств и непоколебимой надёжности союзников. Американцы же в это время имели проблемы с японцами, и считали первоочередной задачей добиться успеха именно в тихоокеанском направлении. Кстати сами американцы не проявляли желание втягиваться в войну с СССР на данном этапе. Они занимались испытанием ядерной бомбы, которая обещала им небывалое военное превосходство, и плясать под британскую дудку уже не позволяли амбиции. К тому же предстояло разбить Квантунскую армию и им требовалась помощь советских вооружённых сил. В итоге Черчилль согласился с доводами своих и американских военных, но не отказался от самой идеи: он поручил переработать план, сделав его в оборонительном варианте. По мнению сэра Уинстона, после ухода американцев из Европы, русские могли продвинуться к Северному морю и Атлантике, с последующей целью захвата Британских островов. Впрочем, сам Черчилль вряд ли был уверен в таком развитии событий – распоряжаясь доработать план, он заявил: «Оставив операции прежнее кодовое название, мы понимаем, что новая версия плана является предварительным наброском к тому, что скорее относится лишь к гипотетической вероятности…».



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