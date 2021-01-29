Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Если вы когда-нибудь задавались вопросом о том, где мультипликаторы черпают вдохновение, то эта подборка ответит на ваш вопрос. 15 самых людей, невероятно похожих на персонажей популярных мультфильмов в нашей сегодняшней подборке.







Ленивец Блиц из Зоотопии.







Карл. Мультфильм Вверх.







Лингвини. Рататуй.







Бабушка из Looney Tunes.







Мистер Бернс из Симпсонов.







Картман из Южного Парка.







Грю. Гадкий Я.







Эльза. Холодное сердце.







Продавец комиксов из Симпсонов.







Милхаус из Симпсонов.







Мерида. Храбрая сердцем.







Юбаба. Унесенные призраками.







Марио.







Рассел. Вверх.







Питер Гриффин.



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