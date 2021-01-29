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Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Если вы когда-нибудь задавались вопросом о том, где мультипликаторы черпают вдохновение, то эта подборка ответит на ваш вопрос. 15 самых людей, невероятно похожих на персонажей популярных мультфильмов в нашей сегодняшней подборке.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Ленивец Блиц из Зоотопии.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Карл. Мультфильм Вверх.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Лингвини. Рататуй.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Бабушка из Looney Tunes.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Мистер Бернс из Симпсонов.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Картман из Южного Парка.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Грю. Гадкий Я.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Эльза. Холодное сердце.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Продавец комиксов из Симпсонов.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Милхаус из Симпсонов.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Мерида. Храбрая сердцем.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Юбаба. Унесенные призраками.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Марио.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Рассел. Вверх.

Персонажи мультфильмов и их двойники в реальной жизни

Питер Гриффин.

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