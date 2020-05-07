7 секретов богатого урожая корневого сельдерея

Даже те, кому неизвестно, в чем именно заключается польза сельдерея, наверняка знают, что он полезен. В этом овоще содержится целая «палитра» витаминов и минералов, необходимых организму для здоровья и нормальной работы.

Вот только с выращиванием растения иногда возникают проблемы.

Как и любой культуре, корневому сельдерею нужны определенные условия выращивания, и если их нарушить, то он не сможет порадовать богатым урожаем. Если в двух словах, то нужно в точности соблюдать конкретные правила агротехники. А теперь о некоторых секретах более подробно.



Секрет № 1. Проращивание семян

Секрет № 2. Уход за всходами

Секрет № 3. Время и способ пикировки

Секрет № 4. Почва и место высадки

Секрет № 5. Схема высадки

Секрет № 6. Точка роста

Секрет № 7. Уход в открытом грунте

Есть мнение о том, что рассаду корневого сельдерея проще купить, чем вырастить самому. И оно вполне обоснованно. Дело в том, что семена этой овощной культуры мелкие и не отличаются быстрой всхожестью.В южных регионах сеять корневой сельдерей можно в конце апреля прямо в открытый грунт: такие условия он вполне перенесет. А вот в средней полосе и других регионах его нужно выращивать через рассаду.Для того чтобы ускорить прорастание семян, мешочек с ними на полчаса погружают в воду температурой 50°С, а затем еще два дня выдерживают в воде температурой 25-30°С. При этом воду в емкости меняют 5-7 раз в день.Для того чтобы семена сельдерея быстрее наклюнулись, лучше проращивать их при температуре 20-25°С. Неделю выдержите всходы при 10-12°С днем и 8-10°С ночью. Затем можете повысить температуру, но не выше 16-20°С в ясные дни и 14-16°С – в пасмурные.Оптимальная температура ночью – 10-12°С.Наклюнувшиеся семена высевают в плоский ящик с универсальным грунтом на расстоянии 2 см друг от друга в углубления около 0,5 см. Сверху семена корневого сельдерея присыпают грунтом на 0,5 см и накрывают емкость пленкой или пакетом.Если вам не жаль грунта и емкостей, можно посеять проросшие семена и по отдельности, предусмотрев для каждого из них его собственный стаканчик.Для полноценного развития за сеянцами корневого сельдерея нужно тщательно ухаживать, обеспечив им правильный полив, температурный режим и освещение. Вначале ящик или стаканчики с будущими растениями оставляют в помещении с температурой 18-22°С. Пленку ежедневно на некоторое время снимают, проветривая емкость и увлажняя грунт из пульверизатора. Примерно через две недели, после появления всходов, рассаду освобождают от пленочного укрытия и переносят в светлое место с температурой 16-18°С.Еще через две недели можно продолжить закалять сеянцы корневого сельдерея и выставить емкости с ними в посещение с температурой не ниже 10°С, например, на застекленный балкон. Главное в этом деле – не переохладить рассаду, иначе это приведет к цветушности всходов.К пикировке можно приступать, когда на растении разовьется два полноценных листа. Опытные огородники не рекомендуют затягивать с этим, иначе рассада вытянется.Сельдерей относится к тем культурам, которые плохо переносят пикировку. Поэтому во время процедуры нужно использовать исключительно метод перевалки, аккуратно перемещая сеянец вместе с земляным комом на новое временное место его обитания, т.е. в отдельный горшочек. Последний должен быть примерно 8 см в диаметре и глубиной не менее 10 см. При пересадке особенно важно не повредить стержневой корень растения: именно из него формируется корнеплод.Если вам не удается пикировка, а изначально высевать каждое семя в отдельный горшочек для вас расточительно, попробуйте помещать туда по 2-3 семени на некотором расстоянии друг от друга. При появлении ростков оцените их вид: самый крепкий оставьте в горшочке, а остальные удалите либо попробуйте пересадить в отдельные емкости методом перевалки. Также этапа пикировки можно избежать во время посева, поместив семена на расстоянии 4-5 см друг от друга. В этом случае глубина общей емкости должна быть от 10 см.После пикировки сельдерей поливают по мере подсыхания грунта, раз в месяц по инструкции подкармливают комплексным органоминеральным удобрением для рассады, а ближе к высадке постепенно снижают температуру, готовя к постоянным условиям содержания. Но уже после пересадки в грунт при ночных заморозках культуру нужно прикрывать спанбондом.Прежде чем высаживать сельдерей на постоянное место, хорошо изучите землю, в которой планируете его выращивать. Эта культура категорически не любит кислую почву, а хорошо растет исключительно в плодородном грунте. Поэтому уровень кислотности лучше всего довести до нейтрального – pH 6-7, либо до слабощелочного – pH 7-8. Место должно быть открытым и солнечным.Еще один важный момент – культуры, растущие по соседству. Особенно это касается смешанных посадок. Лучше всего сельдерей чувствует себя рядом с капустой, огурцами, репой, свеклой, фасолью и томатами, но плохо уживается с картофелем, морковью и салатом-латук.По правилам севооборота сельдерей не стоит высаживать в почву, где до этого произрастали другие растения того же семейства – морковь, петрушка, укроп или пастернак. Лучше всего он будет расти в земле, доставшейся ему «в наследство» от капустных. А еще он хорошо растет после тыкв, огурцов, пасленовых и свеклы.Для того чтобы корнеплодам сельдерея хватало света, нужно придерживаться определенной схемы его посадки. С этим расчетом высаживать рассаду нужно на расстоянии не менее 20 см (а лучше – 25-30 см) друг от друга, чтобы по мере разрастания вершки не затеняли «корешков». Такое же расстояние должно быть и между рядами. Если отдельной гряды для корневого сельдерея не предусмотрено, его вполне можно вырастить в междурядьях тех культур, с которыми он неплохо уживается, соблюдая вышеописанную схему посадки. Опытные огородники утверждают, что запах сельдерея отпугивает многих вредителей этих культур.При посадке корневой сельдерей ни в коем случае нельзя заглублять, поскольку для его успешного развития точка роста растения всегда должна оставаться на поверхности. Раз в неделю нужно рыхлить землю и отгребать ее от основания растения.Если вдруг обнаружится, что корнеплод недостаточно выступает из земли, нужно отгребать землю более эффективно. При этом маленькие корешки аккуратно срезать небольшим ножом, а срезы обрабатывать золой, одновременно отламывая несколько крайних листьев, которые отклонились от вертикального роста. В результате этого размер корнеплода увеличится и он не разделится на множество небольших корешков.Корневой сельдерей нуждается в обильном поливе не менее одного раза в неделю (в жаркую и засушливую погоду – еще чаще). Если увлажнение будет неравномерным, корнеплоды или растрескаются, или дадут дополнительные корни, а мякоть станет рыхлой и потеряет вкус. Решить эту проблему поможет система капельного полива, которую можно организовать разными способами.Растению категорически противопоказан свежий навоз. По этой причине землю под гряды перекапывают заранее, еще ранней весной, внося на 1 кв.м гряды по 0,5 ведра перегноя и 30-50 г нитрофоски. Далее культуру подкармливают еще трижды. Через две недели после высадки в грунт – нитрофоской, Растворином, Кемирой или другим комплексным удобрением из расчета 20 г на каждый погонный метр гряды. Затем еще дважды с интервалом в месяц – сочетанием 30 г сернокислого калия и 15 г двойного суперфосфата на каждый погонный метр гряды.Вот основные секреты получения хорошего урожая корневого сельдерея. Более подробно о выращивании этой культуры, в том числе и ее черешкового вида, можно прочесть и в других наших статьях.