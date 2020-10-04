Лучшие российские научно-фантастические фильмы, которые вам НЕОБХОДИМО посмотреть

Советский Союз издавна был очарован научной фантастикой. В 1920-х годах такие произведения искусства, как роман Евгения Замятина «Мы» и первый в истории научно-фантастический фильм «Аэлита», ошеломили публику во всем мире своим новым видением будущего. Во время космической гонки советские ученые добились многих мировых достижений, запустив в небеса спутники, космонавтов и космические станции. Из множества великих русских научно-фантастических фильмов, вот семь, которые вы обязательно должны посмотреть.







1. Спутник (2020). Этот захватывающий научно-фантастический фильм ужасов вышел недавно и получил восторженные отзывы во всем мире. Действие фильма происходит в 1983 году. Фильм начинается с трагической и необъяснимой аварийной посадки двух космонавтов на Земле. Один из них возвращается мертвым; другой ничего не помнит.







2. Письма мёртвого человека (1986). Письма мёртвого человека — это эмоционально напряженное размышление о последствиях ядерного Армагеддона. Главный герой фильма — уважаемый ученый, прозванный «Профессором», который смирился с концом света и смертью его жены и сына. Скрываясь в подвале музея, он окружен трагической смесью умирающих и побежденных персонажей. Многие, как и его жена, явно при смерти от радиационного отравления. Среди них группа больных детей. Однако, когда приходит время для оставшихся здоровых людей эвакуироваться в центральный бункер, профессор решает остаться с детьми. Его забота о них в конечном итоге превосходит его собственную потребность в выживании.



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3. Планета бурь (1962). «Планета бурь» Павла Клушанцева — это классика научной фантастики, о которой часто забывают, и которая оказала влияние на поколения международных режиссеров. Фактически, когда Джордж Лукас, режиссер «Звездных войн» , посетил Россию в 1988 году, он специально попросил встретиться с Клушанцевым, которого считал крестным отцом сериала «Звездные войны».







4. Кин-дза-дза! (1986). «Кин-дза-дза» — это культовая классика научной фантастики, в которой исследуются некоторые из наиболее гротескных аспектов человечества. В фильме рассказывается история двух советских мужчин, которые оказались на далекой пустынной планете под названием Плюк после случайного прикосновения к инопланетному телепортационному устройству. Их попытки заставить местных жителей помочь им вернуться на Землю остаются без ответа, пока они не обнаруживают коробку спичек. Оказывается, планета в значительной степени исчерпала свои природные ресурсы, и поэтому ее жители считают спички одними из самых ценных возможных предметов.

5. Солярис (1972). После Сталкера, Солярис, несомненно, самый известный фильм режиссера Андрея Тарковского. Основанный на одноименном научно-фантастическом романе польского писателя Станислава Лема, сюжет рассказывает историю психолога Криса Кельвина, которого отправили исследовать экипаж космической станции советских космонавтов, вращающийся вокруг океанической планеты Солярис. Вскоре становится ясно, что какое-то необъяснимое явление заставляет всех на космической станции сходить с ума, падая в галлюцинаторную бездну.6. Иван Васильевич меняет профессию (1973). «Иван Васильевич меняет профессию» — это веселая классика путешествий во времени самого популярного режиссера всех времен — Леонида Гайдая. Это действительно потрясающий фильм. Гайдай создал многие из крупнейших российских блокбастеров, в том числе «Операцию Ы», «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница».7. Человек-амфибия (1962). Человек-амфибия был очень популярным советским фильмом, рассказывающим душераздирающую историю. Действие фильма происходит в Аргентине и рассказывает , об Ихтиандре, молодом человеке с акульими жабрами, которые отец-индивидуалист пересадил ему, чтобы спасти его жизнь. Ихтиандр в основном живет в море, так как не может оставаться на суше слишком долго. Однако вскоре он попадает в надводный мир, когда спасает и влюбляется в тонущую местную красавицу. Возникает конфликт, и Ихтиандру приходится конкурировать с жестокими местными ловцами жемчуга.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: