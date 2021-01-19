Как появились татуировки в России, и Какие рисунки были на теле русских царей

Сегодня увлечение татуировками приняло повальный характер, и это часто вызывает недовольство старшего поколения, ведь еще насколько десятков лет назад «наколки» чаще делались не столько для украшения, как «со смыслом» или на память – в армии, например. Однако оказывается, что в России тату для украшения делали и в прошлые века, причем даже коронованные особы. Дракон на предплечье последнего русского императора выглядит очень современно.
В 921–922 годах в страну русов прибыл путешественник из Багдада — дипломат Ибн-Фадлан. Путешественник описал местных жителей как людей со множеством татуировок. Наши предки, селившиеся по берегам Волги, по его словам, имели множество картинок-оберегов на теле. По словам дипломата, все руки мужчин, начиная от ногтей и до шеи, были покрыты изображениями. Историки считают, что, возможно, для наших предков татуировки действительно были обычной практикой, но делались они не просто так. Каждый рисунок нес глубокий смысл. Наносили на тело татуировки, с скорее всего, особые люди – волхвы. Инструменты изготавливали из кости животных или древесины священных деревьев. Картинки на теле были не только оберегом, они показывали принадлежность человека к определенному роду. После принятия христианства татуировки оказались под запретом. Хотя в некоторых областях на Балканах эта традиция сохранилась до наших дней.http://funhere.ru/?p=16135
Женщины из Боснии и Герцеговины с языческими татуировками
В средние века в Европе татуировки были особыми отличительными знаками моряков – они привозили эти особые «трофеи» из далеких восточных и тропических стран. Царь-реформатор Петр I, перенимая чужеземные привычки, успел обратить внимание и на этот, невиданный в патриархальной России, обычай. По некоторым данным, самодержец сделал себе небольшую татуировку в виде топора на руке и дальше нашел татуировкам необычное практическое применение. По указу царя в 1712 году всем рекрутам, при отправлении их в войска, начали делать особые отличительные метки на запястьях. Техника выполнения, правда, была не слишком гуманной - на левой руке, у основания большого пальца, накалывался крест, а затем в рану втирался порох – результат после заживания был долговечным.
Делалось это для предотвращения побегов молодых солдат из армии. Кстати, с петровских времен вместо каленого железа клейма преступникам начали налагать похожим образом – с помощью особых штемпелей, на которых были насажены стальные иглы, образовывавшие буквы. До 1846 года затирались ранки тоже порохом, а позднее – специально изобретенным в медицинском совете составом из индиго и туши. Культурологи К. З. Трапаидзе и В. Б. Малинин полагают, что именно эти метки стали прообразом татуировок, появившихся позднее в тюремной среде.
Старинные приспособления для клеймения преступников
До XIX века достоверных сведений о том, что у кого-то из русских царей еще были наколки, не сохранились – вероятно, из-за способа клеймения преступников, в нашей стране рисунки и буквы на теле в старину ассоциировались только с бродягами и разбойниками. Иногда попадаются данные о том, что у Екатерины II была татуировка интимного характера, но, возможно, это лишь миф. Зато хорошо известна татуировка, которая украшала предплечье последнего русского императора.
На руке у Николая II красовался огромный восточный дракон. Будущий правитель России сделал себе татуировку незадолго до своего 23-летия в Японии. В 1891 году цесаревич путешествовал по Востоку. Во Владивостоке он принял участие в церемонии начала строительства Транссибирской железной дороги, а затем посетил несколько стран: Индию, Сингапур, Китай и Японию. 4 мая в Нагасаки цесаревич сделал себе татуировку чёрного дракона с жёлтыми рожками, зелёными лапками и красным брюхом.
Цесаревич Николай в Нагасаки, 1891 год
Два лучших мастера были доставлены на борт крейсера «Память Азова». В Японии знатные люди никогда не делали татуировки, поэтому умельцы удивились выбору будущего императора, но принялись за работу. Через семь часов на руке у цесаревича красовался огромный рисунок. Николай остался очень доволен результатом и в дальнейшем всегда охотно демонстрировал иноземное украшение на совей коже. На черно-белых снимках татуировка была не так заметна, но после процедуры колорирования, которой сегодня часто подвергают старые фотографии, наколка на руке самодержца выглядит вполне современно.
Николай II с татуировкой дракона
По поводу такого смелого решения существует несколько версий, но наиболее достоверной кажется одна: скорее всего, похожая татуировка была у кузена Николая II – английского короля Георга V. Тот сделал себе наколку тоже в Японии на несколько лет раньше. Двоюродные братья были очень похожи и всегда охотно подчеркивали это. Так что, возможно, своего дракона будущий русский царь «набил» из солидарности, хотя английский кузен своего дракона обычно не демонстрировал.
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