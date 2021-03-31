Французское боевое искусство сават: история формирования

Сават не пользуется большой популярностью в современном мире — может потому, что о нем в принципе знает не так много людей. Практикующие этот контактный вид спорта люди зовутся саватеры и способны, буквально, отправить противника в нокаут одной хорошей оплеухой. Или ногой, не зря же сават многие называют «боксом ногами».
Адепты савата кичатся своей принадлежностью к одному из старейших и, как они считают, благороднейших боевых систем мира. Однако, они просто забывают, где, как и в каких условиях зарождался этот способ поставить супостата на место. Мы решили заняться просветительской работой и показать, почему сават зовется кабацкой дракой и стоит ли использовать его в реальной жизни.
Что это такое
Французский стиль боя, который предусматривает нанесение противнику ударов ногами и руками, причем ноги работают, в основном, по нижнему уровню. Руки же выполняют, в основном, функцию защиты: классический сават разрешает бить врага только раскрытой ладонью. Оплеуха, сэр!
Как появился
Своим появлением сават обязан французским матросам, которые не стеснялись использовать полученные в палубных драках навыки в кабаках и тавернах. Собственно, современный сават является всего лишь собранным материалом различных, в целом, боевых техник, которые применяли воины шкота и якоря для защиты от сухопутных противников.
Почему прижился
Французский кикбоксинг стал, пожалуй, одной из первых распространенных в Европе серьезных боевых систем, в полной мере использующей удары ногами. До его появления благородные господа (а к таковым относили себя даже последние завсегдатаи придорожного кабака), дрались только на кулаках. Бить противника ногами считалось не спортивно, поэтому французы, с их нововведением, долгое время были настоящими королями постоянных драк.
Марсельская игра
Французское слово savate переводится буквально как «старый ботинок». Почему? Да просто потому, что моряки испокон веков новых ботинок не носили, а били супостатов изношенными и ничуть этого не стеснялись. По началу, сават звался «Марсельской игрой»: именно в этом городе матросы стали не только применять уже оформившийся боевой стиль, но и обучать ему друзей по палубе.
Особенности марсельской игры
Во времена зарождения савата, власти законодательно запрещали удары противника кулаками. Рабочие руки были настолько тяжелы, что из кабацких драк не каждый уходил своими ногами, если уходил вообще — и не требовалось никакого оружия. Повсеместно считается, что удары ногой марсельские матросы стали использовать рефлекторно, поскольку могли бить только одной рукой, придерживая вторую чтобы схватиться за что-нибудь — по морской привычке. Англичане же, еще долгое время презрительно смотрели на французских невежд, позволяющих себе дотронуться до благородного британского профиля старым изношенным ботинком. За что и ходили в синяках.
Основные авторы стиля
Уличную драку превратили в спорт два французских энтузиаста, Мишель Кассо и Шарль ЛеКур. Кассо открыл первую школу савата в 1825 году, запретив, попутно, такие любимые кабацкие приемы, как удары головой, выцарапывания глаз и удушающие захваты. Его ученик Шарль ЛеКур видоизменил сават, разрешив своим адептам бить кулаком вместо открытой ладони и добавил, в качестве обязательной дисциплины, фехтование на тростях.
Фехтование на тростях
Каном, или фехтованием на тростях, моряки, а затем и простой люд занялись по сугубо практическим надобностям. Как и удары кулаком, правительство запрещало дуэли на шпагах — но ничего не говорило о дубинах. Такое подручное средство для уличной драки практичные основатели савата упустить никак не могли. Сейчас же канон используется только как соревновательная дисциплина.
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